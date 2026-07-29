Polacy wyłonili 6 najlepszych filmów Netfliksa. Wszyscy to oglądają
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Polacy wyłonili 6 najlepszych filmów Netfliksa. Wszyscy to oglądają

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„Elize: Cienie kobiety”
„Elize: Cienie kobiety” Źródło: Netflix
Podczas gdy niemal codziennie na Netflix trafiają nowe tytuły, od jakiegoś czasu lista najchętniej oglądanych filmów się nie zmienia. Sprawdzamy, co teraz przyciąga Polaków.

Netflix regularnie zasila swoją bibliotekę nowymi produkcjami, ale tylko niektórym udaje się zdobyć ogromną popularność i uznanie widzów. Sprawdziliśmy, co w tej chwili Polacy oglądają najchętniej i polecają innym. Oto sześć tytułów, które znalazły się na szczycie zestawienia – jeśli jeszcze ich nie widziałeś, być może właśnie znalazłeś inspirację na kolejny seans.

6 najpopularniejszych teraz filmów na Netflix wśród polskiej widowni

„Pragnienie”

Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich.

„Windykator”

Prześladowany wizjami błędów z przeszłości i diagnozą śmiertelnej choroby były windykator powraca do półświatka, aby ochronić ofiary brutalnej organizacji.

„Toksyczna historia miłosna”

Ekskluzywne przedmieście w Kalifornii. Aresztowanie młodej kobiety za udział w brutalnym, fantazyjnym spisku wymierzonym w nową żonę byłego chłopaka staje się medialną sensacją. Prawda ginie jednak w misternej sieci kłamstw i manipulacji. W miarę jak śledztwo odsłania kolejne warstwy zdrady, coraz trudniej ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto czarnym charakterem w grze, w której każdy coś ukrywa.

„Podejrzliwi”

Ruth (Stéphanie Magnin), 30-letnia kobieta od lat pozostająca w konflikcie z rodziną, wraca do domu po tym, jak jej matka ginie w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu spotyka ojca, Martína (Jose Coronado), który po przejściu na emeryturę stał się zgorzkniały oraz agresywny i obsesyjnie wierzy w pewną mroczną teorię spiskową. Ich relacja jest tak napięta, a jego zachowanie tak nieprzewidywalne, że Ruth zaczyna podejrzewać, iż to on może być odpowiedzialny za śmierć jej matki. Czy to możliwe, że mieszka pod jednym dachem z mordercą?

„72 godziny”

Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego...

„Elize: Cienie kobiety”

Film inspirowany głośną sprawą Elize Matsunagi, która zamordowała i poćwiartowała swojego męża. Film przedstawia fabularyzowaną historię Elize, by ujawnić przebieg jej burzliwego związku i wybory prowadzące do zbrodni, która zszokowała Brazylię. Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl