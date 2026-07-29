Polacy wyłonili 6 najlepszych filmów Netfliksa. Wszyscy to oglądają

Netflix regularnie zasila swoją bibliotekę nowymi produkcjami, ale tylko niektórym udaje się zdobyć ogromną popularność i uznanie widzów. Sprawdziliśmy, co w tej chwili Polacy oglądają najchętniej i polecają innym. Oto sześć tytułów, które znalazły się na szczycie zestawienia – jeśli jeszcze ich nie widziałeś, być może właśnie znalazłeś inspirację na kolejny seans.

6 najpopularniejszych teraz filmów na Netflix wśród polskiej widowni

„Pragnienie”



Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich.



„Windykator”



Prześladowany wizjami błędów z przeszłości i diagnozą śmiertelnej choroby były windykator powraca do półświatka, aby ochronić ofiary brutalnej organizacji.



„Toksyczna historia miłosna”



Ekskluzywne przedmieście w Kalifornii. Aresztowanie młodej kobiety za udział w brutalnym, fantazyjnym spisku wymierzonym w nową żonę byłego chłopaka staje się medialną sensacją. Prawda ginie jednak w misternej sieci kłamstw i manipulacji. W miarę jak śledztwo odsłania kolejne warstwy zdrady, coraz trudniej ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto czarnym charakterem w grze, w której każdy coś ukrywa.



„Podejrzliwi”



Ruth (Stéphanie Magnin), 30-letnia kobieta od lat pozostająca w konflikcie z rodziną, wraca do domu po tym, jak jej matka ginie w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu spotyka ojca, Martína (Jose Coronado), który po przejściu na emeryturę stał się zgorzkniały oraz agresywny i obsesyjnie wierzy w pewną mroczną teorię spiskową. Ich relacja jest tak napięta, a jego zachowanie tak nieprzewidywalne, że Ruth zaczyna podejrzewać, iż to on może być odpowiedzialny za śmierć jej matki. Czy to możliwe, że mieszka pod jednym dachem z mordercą?



„72 godziny”



Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego...



„Elize: Cienie kobiety”



Film inspirowany głośną sprawą Elize Matsunagi, która zamordowała i poćwiartowała swojego męża. Film przedstawia fabularyzowaną historię Elize, by ujawnić przebieg jej burzliwego związku i wybory prowadzące do zbrodni, która zszokowała Brazylię. Czytaj też:

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