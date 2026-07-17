Ponad 20 nowości na HBO Max. Wszyscy włączą ten polski film

Druga połowa lipca w HBO Max zapowiada się wyjątkowo interesująco. Od 16 do 31 lipca katalog platformy zasilać będą niemal codziennie nowe tytuły. Pojawią się zarówno długo wyczekiwane nowości, jak i cenione produkcje, które warto nadrobić. Wśród premier znajdą się nowe seriale oryginalne, ale i klasyki, do których chętnie się wraca, natomiast ofertę filmową zasilą m.in. najchętniej oglądany polski hit kinowy z ubiegłego roku, znane serie czy kultowe klasyki. Sprawdź, jakie tytuły trafią do HBO Max w najbliższych dniach.

HBO Max z 20 nowościami. Wpada polski film roku

„All American”, 8. sezon



Serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości.

Premiera: 23 lipca



„Stuart Fails to Save the Universe”



Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom musi ocalić rzeczywistość po przypadkowym wywołaniu armagedonu multiwersum.

Premiera: 24 lipca



„Prezydent Curtis”



Serial śledzi prezydenta i jego ekscentryczny zespół, mierzących się z niezwykłymi kryzysami – od dyplomacji po zjawiska paranormalne.

Premiera: 27 lipca



„Fired Up!”



Aby wyjaśnić śmierć ojca, Lu-yung i jego przyjaciele postanawiają utrzymać jego lokal przy życiu, jednocześnie walcząc o swoją przyszłość.

Premiera: 31 lipca



„Tootsie”



Michael Dorsey jest utalentowanym aktorem, lecz konfliktowym człowiekiem. Na tym tle dochodzi do licznych sprzeczek między nim a jego agentem, w wyniku czego Michael zostaje bez pracy. Postanawia uciec się do sprytu.

Premiera: 16 lipca



„No hej!”



Pierwszy romantyczny weekendowy wyjazd Iris i Isaaca jako pary idzie nie tak.

Premiera: 17 lipca



„Ciche miejsce”



John Krasinski oraz Emily Blunt jako małżeństwo, które stara się przetrwać w świecie pełnym potworów reagujących na najmniejszy dźwięk.

Premiera: 17 lipca



„Ciche miejsce 2”



Po dramatycznych wydarzeniach, do których doszło w ich rodzinnym domu, rodzina Abbotów musi stawić czoła przerażającemu, zewnętrznemu światu. Kontynuacja kinowego hitu.

Premiera: 17 lipca



„Ciche miejsce: Dzień pierwszy”



Młoda kobieta musi zachować ciszę, by przeżyć, wyruszając w niebezpieczną drogę przez nagle uciszony Nowy Jork.

Premiera: 17 lipca



„Znajomy dotyk”



Film śledzi losy 80-letniej kobiety, która rozpoczyna życie w domu opieki i mierzy się ze swoją tożsamością.

Premiera: 18 lipca



„Saipan”



Kapitan Irlandii Roy Keane opuszcza MŚ 2002 po ostrym konflikcie z selekcjonerem Mickiem McCarthym na Saipanie.

Premiera: 18 lipca



„Krótkie lato”



Katia, 8 lat, spędza lato u dziadków na rosyjskiej wsi. Czas jakby się zatrzymał, a tocząca się gdzieś wojna niszczy ludzkie życia.

Premiera: 22 lipca



„Filadelfia”



Tom Hanks jako chorujący na AIDS prawnik, który po zwolnieniu z pracy podaje do sądu swoich byłych pracodawców.

Premiera: 23 lipca



„Longing”



Amerykański kawaler przyjeżdża na pogrzeb syna, o którego istnieniu nie wiedział, i zaczyna mierzyć się ze swoim życiem.

Premiera: 23 lipca



„Mortal Kombat”



Zawodnik MMA Cole Young nic nie wie o swoim pochodzeniu, ani o tym dlaczego ściga go Sub-Zero, wyborowy wojownik cesarza Shang Tsunga. Cole trenuje z największymi mistrzami, przygotowując się do walki z wrogami z Zaświatów.

Premiera: 24 lipca



„Nigdy więcej słońca”



Ojciec, stojąc w obliczu zagrożenia ze strony kopalni rudy żelaza planowanej w pobliżu jego domu, znajduje siłę i nadzieję.

Premiera: 25 lipca



„Dzikie łowy”



Nieprzystosowany społecznie, pulchny trzynastolatek trafia do rodziny zastępczej na nowozelandzkiej prowincji.

Premiera: 30 lipca



„Tak się poznaliśmy”



Komedia romantyczna o dwojgu ludzi, którzy czują do siebie przyciąganie na ślubie wspólnego znajomego.

Premiera: 31 lipca



„Bez wyjścia”



Po utracie pracy idealne życie Man‑su zaczyna się rozpadać, co popycha go do zrobienia wszystkiego, by odzyskać swoją pozycję i tożsamość.

Premiera: 31 lipca



„W słońcu”



24-letni Nicolau czuje się zagubiony. Marzenie o muzyce gaśnie, a przeszłość go trzyma. Wiosna daje jednak nadzieję.

Premiera: 31 lipca



„Euforia”



Retrospektywne spojrzenie na serial HBO „Euforia” z wywiadami z obsadą i twórcami.

Premiera: 25 lipca



„Dom dobry”



Gośka oddaje serce idealnemu z pozoru Grześkowi, lecz ich związek i dom w krótkim czasie zamieniają się w przestrzeń pełną przemocy.

Premiera: 31 lipca Czytaj też:

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