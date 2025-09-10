To będzie film roku? „Dom dobry” porusza do trzewi. Mamy zwiastun

Smarzowski znów uderza w najczulszy punkt. „Dom dobry” już podbija sieć, ma szanse na prestiżowe nagrody, a widzowie… nie mogą się doczekać premiery.

Wojciech Smarzowski, mistrz mocnego i bezkompromisowego kina, wraca z nowym filmem. „Dom dobry” – historia o przemocy domowej, ubrana w dramat pełen emocji – ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych tytułów roku. Najnowszy zwiastun produkcji w sieci robi prawdziwą furorę, a komentarze internautów nie pozostawiają złudzeń: widzowie szykują się na potężne kinowe przeżycie.

„Dom dobry” – o czym jest film

Bohaterką filmu jest Gośka (Agata Turkot), która poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt). Na początku wydaje się, że los się do niej uśmiechnął – mężczyzna szaleje na jej punkcie, zasypuje prezentami, a nawet oświadcza się w Wenecji. Ale wkrótce sielanka zamienia się w koszmar. Wspólny dom staje się dla kobiety najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi.

„Dom dobry” to poruszająca opowieść o granicach miłości i cienkiej linii między uczuciem a przemocą. „Smarzowski zagląda do »dobrych domów«, gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć” – podkreśla dystrybutor.

Gwiazdy powalczą o Złote Lwy

Na ekranie pojawi się cała plejada znakomitych aktorów: Tomasz Schuchardt, Agata Turkot, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka. Za kamerą stanął Paweł Tybora, scenografię przygotowała Joanna Macha, a muzykę skomponował Mikołaj Trzaska – współpracujący ze Smarzowskim od lat.

Producentem filmu jest bydgoska firma Lucky Bob, a sam Smarzowski pełni w niej rolę dyrektora kreatywnego. „Dom dobry” powalczy o Złote Lwy na jubileuszowym, 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz zostanie pokazany na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

Premiera kinowa zaplanowana jest na listopad, ale już dziś mówi się, że Smarzowski znów stworzył dzieło, o którym będzie głośno w całej Polsce.

