Aż 9 nowości od dziś na Netflix. Ale wszyscy włączą ten thriller

Weekend zacznie się mocno z Netfliksem. Od piątku 17 lipca na platformie będziecie mogli obejrzeć aż dziewięć nowych tytułów. Pojawią się świeże kinowe hity, ale też legendarne klasyki kina sprzed lat. Zadebiutują nowe filmy i seriale oryginalne platformy, od których trudno się będzie oderwać. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier!

Nowości na Netflix od 17 lipca. 9 premier od dziś

„Pragnienie”



Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich.



„Mapa pragnień”



Poruszająca opowieść o Grecie, która wierzy, że przyszła na świat wyłącznie po to, aby jej komórki macierzyste mogły uratować chorą na białaczkę siostrę, Lucy. Gdy jednak Lucy umiera, Greta zostaje z poczuciem ogromnej egzystencjalnej pustki. Tuż przed śmiercią Lucy tworzy „El mapa de los anhelos” — grę, która ma pomóc Grecie zmierzyć się z żałobą i odnaleźć sens życia. W tej niezwykłej podróży Greta poznaje Willa — tajemniczego chłopaka z bolesną przeszłością. Ale czy można naprawdę pokochać drugą osobę, jeśli nie kocha się siebie?



„Pałac Wschodni”



Opowiada historię Gu-cheona, mężczyzny wizytującego zaświaty, oraz Saeng-gang, skrywającej sekret dwórki, wezwanych przez króla do wykonania ważkiego zadania: odkrycia tajemnic przeklętego pałacu.



„Heartstopper Forever”



Zaczyna się nowy rok szkolny dla uczniów Truham-Higgs. Związek Nicka i Charliego się pogłębia, ale myślą też o tym, jak potoczy się ich życie po ostatnim dzwonku.



„23 000 istnień”



Inspirowany prawdziwą historią organizacji „Jugend Rettet” film „23 000 istnień” to opowieść o grupie młodych ludzi, którzy nie chcą stać z boku i obojętnie patrzeć na śmierć niezliczonych rzesz uchodźców pragnących dostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Jej członkowie nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, ale mimo to postanawiają założyć zbiórkę, kupić starą łódź rybacką i wyruszyć na ratunek, aby ocalić ponad 23 000 osób. Jednak to, co zaczyna się jako wspólna misja pełna nadziei i determinacji, wkrótce wystawia na poważną próbę ich postrzeganie prawa i sprawiedliwości.



„Jack Ryan: Teoria chaosu”



Analityk CIA, Jack Ryan, udaje się do Moskwy, gdzie odkrywa spisek rosyjskiego oligarchy, który ma na celu zniszczenie amerykańskiej gospodarki.



„Twórca”



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.



„Polowanie na Czerwony Październik”



Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg.



„Kwarantanna 2: Terminal”



Gdy jeden z pasażerów przejawia objawy zakażenia wirusem, pozostali podróżujący zostają uwięzieni w objętym kwarantanną samolocie. Czytaj też:

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