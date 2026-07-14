Najlepsze seriale Netfliksa na podstawie książek. Po ich obejrzeniu ruszysz do księgarni

Nie wszystkie ekranizacje potrafią oddać klimat książkowego pierwowzoru, ale seriale mają nad filmami jedną przewagę. Większa liczba odcinków pozwala wierniej przenieść fabułę na ekran i lepiej rozwinąć bohaterów.

Wybrane seriale oparte na książkach

Nic dziwnego, że wiele z nich nie tylko zdobyło miliony widzów, ale również sprawiło, że oryginalne powieści ponownie trafiły na listy bestsellerów. Są wśród nich zarówno klasyki światowej literatury, jak i popularne kryminały, czy romanse. Ba, na liście znalazła się nawet jedna adaptacja mangi. Oto seriale Netfliksa, po których trudno oprzeć się pokusie sięgnięcia po książkę.

Te seriale na Netflix powstały na podstawie książek. Warto obejrzeć i przeczytać

„Problem trzech ciał”



Epicka produkcja oparta na bestsellerowym cyklu Cixina Liu przenosi widzów od Chin lat 60. XX wieku do współczesności. Pozornie niewielka decyzja młodej naukowczyni uruchamia wydarzenia, które po latach mogą zagrozić całej ludzkości. W centrum historii znajduje się grupa naukowców próbujących rozwikłać tajemnicze zjawiska i zrozumieć ich konsekwencje.



„Siedem Zegarów Agathy Christie”



Klasyczny kryminał Agathy Christie doczekał się trzyodcinkowej adaptacji. Po przyjęciu w wiejskiej posiadłości jeden z gości zostaje znaleziony martwy mimo siedmiu dzwoniących budzików w swoim pokoju. Lady Eileen „Bundle” Brent postanawia odkryć, kto stoi za zagadkową śmiercią. W obsadzie znaleźli się m.in. Helena Bonham Carter i Martin Freeman.



„Bridgertonowie”



Serial oparty na romansach Julii Quinn od lat pozostaje jednym z największych hitów Netfliksa. Każdy sezon skupia się na historii miłosnej innego członka rodziny Bridgertonów, przenosząc widzów do pełnego intryg, skandali i dworskich romansów Londynu epoki regencji.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Mike Flanagan udowodnił, że klasyka literatury grozy doskonale sprawdza się w formie serialu. „Nawiedzony dom na wzgórzu”, inspirowany powieścią Shirley Jackson, doczekał się duchowego następcy w postaci „Nawiedzonego dworu w Bly”, opartego na „Dokręcaniu śruby” Henry'ego Jamesa. Reżyser przeniósł na ekran także „Klub Północny” Christophera Pike'a oraz „Upadek domu Usherów”, inspirowany twórczością Edgara Allana Poe.



„Lampart”



Klasyczna powieść Giuseppe Tomasiego di Lampedusy otrzymała widowiskową serialową adaptację. Bohaterem jest sycylijski książę Don Fabrizio Corbera, który wraz z rodziną próbuje odnaleźć się w burzliwym okresie przemian politycznych związanych z podbojem Garibaldiego.



„Prawnik z Lincolna”



Mickey Haller, bohater powieści Michaela Connelly'ego, prowadzi kancelarię... z tylnego siedzenia swojego Lincolna. W serialowej wersji w postać prawnika wciela się Manuel Garcia-Rulfo. Produkcja zdobyła dużą popularność i została przedłużona na piąty sezon.



„Domek na prerii”



Nowa adaptacja kultowego cyklu Laury Ingalls Wilder opowiada o rodzinie Ingallsów próbującej przetrwać na amerykańskim pograniczu XIX wieku. Serial łączy rodzinny dramat z historią o walce z surową naturą i narodzinach Dzikiego Zachodu.



„Sto lat samotności”



Jedna z najwybitniejszych powieści XX wieku wreszcie doczekała się ekranizacji. Serial przedstawia dzieje siedmiu pokoleń rodziny Buendía oraz legendarnego Macondo. Produkcja powstała w Kolumbii, ojczyźnie Gabriela Garcíi Márqueza, przy wsparciu rodziny pisarza.



„Gambit królowej”



Beth Harmon, genialna szachistka zmagająca się z uzależnieniem, stała się jedną z najbardziej pamiętnych bohaterek Netfliksa. Adaptacja powieści Waltera Tevisa zdobyła aż 11 nagród Emmy i uczyniła z Anyi Taylor-Joy światową gwiazdę.



„Ripley”



Andrew Scott wciela się w Toma Ripleya, drobnego oszusta, który trafia do świata bogactwa i luksusu we Włoszech. Stylowa, czarno-biała adaptacja klasycznej powieści Patricii Highsmith zachwyca atmosferą i psychologicznym napięciem.



„Lupin”



Twórcy serialu nie przenieśli wiernie książek Maurice'a Leblanca, lecz stworzyli ich współczesną interpretację. Omar Sy gra Assane'a Diopa, który inspiruje się przygodami Arsène'a Lupina, by pomścić swojego ojca.



„One Piece”



Jedna z najpopularniejszych mang świata doczekała się udanej aktorskiej adaptacji. Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na pełną przygód wyprawę w poszukiwaniu legendarnego skarbu One Piece, mierząc się z licznymi przeciwnikami i niebezpieczeństwami. Czytaj też:

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