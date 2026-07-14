12 nowych hitów na Netflix. To je Polacy najchętniej teraz oglądają

Miniony weekend przyniósł kolejne zmiany w zestawieniu najpopularniejszych produkcji na Netfliksie w Polsce. Wśród najchętniej oglądanych filmów i seriali znalazły się zarówno głośne nowości, jak i tytuły, które od kilku dni nie schodzą z czołówki. W rankingu mocno trzyma się ekranizacja powieści Harlana Cobena, a do ścisłej czołówki błyskawicznie wskoczył także nowy „Domek na prerii”. Sprawdź, jakie 12 produkcji po weekendzie podbiło serca polskich widzów i znalazło się na liście największych hitów platformy.

Netflix: 12 najpopularniejszych filmów i seriali w Polsce po weekendzie

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