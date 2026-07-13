Thriller na otwarcie tygodnia i inne nowości na HBO Max

HBO Max odświeżyło swoją bibliotekę o kilka nowych propozycji dla widzów. Wśród premier znalazł się oparty na prawdziwych wydarzeniach thriller z Jacobem Elordim, którego akcja rozgrywa się na legendarnej Route 66.

Thriller na faktach trafił do HBO Max

Najgłośniejszą premierą jest „Podróż z seryjnym zabójcą” („He Went That Way”), kryminalny thriller inspirowany prawdziwą historią. Akcja przenosi widzów do 1964 roku i śledzi losy 19-letniego seryjnego mordercy Bobby'ego, granego przez Jacoba Elordiego.

Podczas podróży legendarną Route 66 młody przestępca spotyka znanego tresera zwierząt Jima, w którego wciela się Zachary Quinto. Mężczyzna proponuje mu wspólną podróż, nie zdając sobie sprawy, kogo zabiera do swojego samochodu. Towarzyszy im także wyjątkowy pasażer, szympans Spanky, uwielbiany przez amerykańską publiczność.

Z każdym kolejnym kilometrem atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a zwykły przejazd zamienia się w niebezpieczną grę pełną niepewności i narastającego zagrożenia.

„Gioia to radość”, czyli akazana relacja w centrum dramatu

Do katalogu HBO Max dołączył również dramat „Gioia to radość”. Główną bohaterką jest nauczycielka liceum, która przez całe życie nie zaznała prawdziwej miłości i wciąż mieszka z nadopiekuńczymi rodzicami.

W jej szkole uczy się Alessio, nastolatek próbujący zarobić pieniądze, by pomóc swojej matce pracującej jako kasjerka w supermarkecie. Między bohaterami rodzi się zakazana więź, która staje się dla nich obojga niezwykle ważna. Pragnienie odkupienia i zmiany własnego życia sprawia jednak, że ich relacja zmierza ku tragicznemu finałowi.

Kolejne odcinki seriali już dostępne na HBO Max

HBO Max uzupełniło także ofertę o nowe odcinki kilku seriali. Widzowie mogą kontynuować śledzenie losów Baylen Dupree w produkcji „Baylen – życie na głos”. Serial pokazuje codzienność młodej kobiety z wyjątkowo ciężką postacią zespołu Tourette'a, która wraz z rodziną stara się czerpać radość z życia mimo licznych trudności.

Na platformie pojawiły się również nowe odcinki „Moich przygód z Supermanem” oraz „Życia, Larry'ego i pogoni za nieszczęściem”. W opisie tej drugiej produkcji czytamy: „Prezydent Obama i jego żona chcieli uczcić 250. rocznicę USA… ale wtedy zadzwonił Larry David”.

Dodatkowo do biblioteki HBO Max powrócił film „Piotruś Pan” z 2003 roku, który ponownie mogą obejrzeć zarówno młodsi, jak i starsi widzowie.

Czytaj też:

Szykuje się mocny weekend. Te nowości na Netflix i HBO Max warto obejrzeć Czytaj też:

9 nowości od dziś na Netflix i HBO Max. Seria filmowa z Tomem Hanksem i thriller, który kochają Polacy