Nadchodzi najbardziej mroczna premiera tej jesieni. Pierwsze kadry serialu Prime Video

Prime Video odsłoniło pierwsze zdjęcia z serialu „Carrie”, który już teraz zapowiada się na jedną z najgłośniejszych premier tej jesieni. Produkcja będzie pierwszą w historii telewizyjną adaptacją kultowej debiutanckiej powieści Stephena Kinga. Za projekt odpowiada ceniony showrunner Mike Flanagan, znany z takich tytułów jak „Nocna msza” czy „Nawiedzony dom na wzgórzu”.

„Carrie” po raz pierwszy jako serial

Nowa „Carrie” to współczesna interpretacja słynnej historii o dorastaniu, wykluczeniu i zemście. Serial zadebiutuje tej jesieni wyłącznie na Prime Video i będzie dostępny w ponad 240 krajach oraz terytoriach na całym świecie.

Główną bohaterką jest Carrie White, w którą wciela się Summer Howell. Nastolatka przez całe życie pozostawała pod ścisłą kontrolą swojej nadopiekuńczej matki Margaret, granej przez Samanthę Sloyan. Po śmierci ojca dziewczyna trafia do publicznej szkoły średniej, gdzie musi zmierzyć się z brutalnymi realiami życia wśród rówieśników.

Szybko staje się ofiarą głośnego skandalu związanego z nękaniem w internecie, który wstrząsa lokalną społecznością. Równocześnie musi radzić sobie z presją mediów społecznościowych i odkrywa rozwijające się w niej tajemnicze zdolności telekinetyczne.

Mike Flanagan rozwija kultową historię Stephena Kinga

Serial liczy osiem odcinków i, jak zapowiadają twórcy, znacznie rozszerza historię znaną z powieści. Produkcja skupia się na pogłębieniu portretów bohaterów, narastających konfliktach i pozornie błahych decyzjach, które prowadzą do tragicznych wydarzeń jednej nocy.

Twórcy przedstawiają „Carrie” jako opowieść o zderzeniu dobra z okrucieństwem oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy główna bohaterka staje się bohaterką, potworem czy kimś znacznie bardziej złożonym.

Kto zagra w serialu „Carrie”?

Do roli Carrie White wybrano Summer Howell, która zdobyła angaż spośród ponad tysiąca aktorów uczestniczących w castingu.

W obsadzie znaleźli się również Samantha Sloyan („The Pitt”) jako Margaret White, Siena Agudong („Resident Evil”) jako Sue Snell, Alison Thornton („Fire Country”) jako Chris Hargensen, Joel Oulette („Moje życie z Walterami”) jako Tommy Ross, Josie Tota („Łowczynie”) jako Tina, Arthur Conti („Beetlejuice Beetlejuice”) jako Billy, Thalia Dudek („Uciekinier”) jako Emaline, Amber Midthunder („Predator: Prey”) jako panna Desjardin oraz Matthew Lillard („Superman: Man of Tomorrow”) jako dyrektor Grayle.

Scenariusz napisał Mike Flanagan, który pełni również funkcję producenta wykonawczego i wyreżyserował cztery odcinki serialu. Producentem wykonawczym został także Stephen King, a za realizację odpowiada Amazon MGM Studios.

„Carrie” kończy 50 lat

Powieść „Carrie”, będąca literackim debiutem Stephena Kinga, ukazała się w 1974 roku i zapoczątkowała imponującą karierę pisarza. Od tamtej pory jego książki sprzedały się w ponad 350 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Sama powieść przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Times” i została przetłumaczona na ponad 35 języków.

Ogromną popularność historii przyniosła także filmowa adaptacja „Carrie” z 1976 roku w reżyserii Briana De Palmy. Produkcja otrzymała nominacje do Oscara i na stałe wpisała się do historii kina. W tym roku mija 50 lat od jej premiery.

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