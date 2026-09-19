Dzieci znanych gwiazd, które stworzyły potężne imperia. Przerosły sławą rodziców

W Hollywood rodzinne koneksje potrafią otworzyć niejedne drzwi. Nie oznacza to jednak, że każde dziecko znanego aktora, muzyka czy celebryty automatycznie odnosi sukces.

Niektóre osoby pozostają w cieniu rodziców, inne świadomie unikają zainteresowania mediów. Są też takie, które wykorzystały rodzinne doświadczenia, ale zbudowały karierę wykraczającą daleko poza dokonania swoich bliskich.

Dorastały w świecie, w którym kariera w świetle jupiterów kamerą nie była niczym niezwykłym. Dziś trudno jednak postrzegać je wyłącznie przez pryzmat sławnych rodziców. Każda z nich osiągnęła poziom rozpoznawalności, który pozwolił jej stworzyć własną markę. Z czasem ich nazwiska zaczęły znaczyć znacznie więcej niż nazwiska ich słynnych rodziców.

5 dzieci gwiazd, które wyrosły na sławniejsze osoby niż ich rodzice

Gigi i Bella Hadid poszły w ślady matki



Gigi i Bella Hadid należą do najbardziej znanych modelek na świecie. Pierwszy kontakt szerokiej publiczności z siostrami nastąpił za sprawą programu „The Real Housewives of Beverly Hills”, w którym występowała ich matka Yolanda Hadid. Yolanda sama miała za sobą karierę modelki. Zaczęła pracę w wieku 16 lat, a później została modelką agencji Ford. Kiedy związała się z Mohamedem Hadidem, zrezygnowała z kariery, aby poświęcić się wychowaniu dzieci. Nie oznaczało to jednak całkowitego odejścia od show-biznesu. Yolanda występowała w „The Real Housewives of Beverly Hills” i prowadziła własny reality show „Making a Model”. Gigi i Bella poszły jednak znacznie dalej. Obie zrobiły międzynarodowe kariery, a każda z nich otrzymała tytuł Międzynarodowej Modelki Roku podczas British Fashion Awards.



Jennifer Aniston miała aktorstwo we krwi



Jej matka Nancy Dow występowała m.in. w serialach „Beverly Hillbillies” i „Dziki dziki zachód”. Ojciec Jennifer, John Aniston, był aktorem znanym z ról w operach mydlanych „Poszukiwanie jutra” i „Dni naszego życia”. Jennifer miała bliską relację z ojcem i podziwiała jego pracę. Jej stosunki z matką były natomiast znacznie bardziej skomplikowane. Jennifer Aniston z czasem osiągnęła jednak poziom sławy, który zdecydowanie wykroczył poza dorobek jej rodziców. Przełomem okazała się rola Rachel w serialu „Przyjaciele”. Później aktorka wystąpiła w wielu filmach i serialach oraz otrzymała własną gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd.



Gwyneth Paltrow dorastała w samym centrum Hollywood



Gwyneth Paltrow od najmłodszych lat miała bliski kontakt z branżą filmową. Jej matka, Blythe Danner, była cenioną aktorką, która zdobyła między innymi nagrodę Primetime Emmy za rolę w „Huff” oraz Tony za broadwayowską sztukę „Butterflies are Free”. Występowała również w filmach, w tym w serii „Poznaj mojego tatę”. Ojciec Gwyneth, Bruce Paltrow, był reżyserem i producentem. Pracował między innymi przy programach telewizyjnych „Biały cień” i „St. Elsewhere”. Paltrow szybko zbudowała własną pozycję w Hollywood. W wieku zaledwie 26 lat zdobyła Oscara za rolę w filmie „Zakochany Szekspir”.



Kendall i Kylie Jenner wyszły z cienia rodziny



Kendall i Kylie Jenner dorastały w rodzinie, która już znajdowała się w centrum zainteresowania mediów. Ich ojciec, Caitlyn Jenner, zdobył złoty medal w dziesięcioboju podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1976 roku i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiego sportu. Później występował również w reality show „Z kamerą u Kardashianów”. Kendall rozpoczęła pracę jako modelka w wieku 14 lat. W 2018 roku została najlepiej opłacaną modelką świata. Kylie z kolei w 2015 roku rozpoczęła sprzedaż Kylie Lip Kits. Rok później marka została przemianowana na Kylie Cosmetics. Do 2019 roku firma miała osiągnąć wycenę 1,2 mld dolarów. Kylie zdobyła również ogromną popularność w mediach społecznościowych.



Miley Cyrus niepokonana



Billy Ray Cyrus na początku lat 90. był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci muzyki country i popkultury. Jego przebój „Achy Breaky Heart” przyniósł mu ogromną popularność. Później do show-biznesu wkroczyła jego córka Miley. W wieku 13 lat otrzymała główną rolę w serialu „Hannah Montana”, która błyskawicznie uczyniła ją młodzieżową supergwiazdą. Miley z czasem rozpoczęła również własną karierę muzyczną. Jednym z jej największych przebojów stało się „Party in the USA”. Kolejne etapy kariery przyniosły jej coraz większą rozpoznawalność. Później Cyrus została trenerką w programie „The Voice” i wydała kolejne albumy. Jej kariera zdecydowanie wyszła poza dorobek ojca. Billy Ray Cyrus był już gwiazdą, gdy Miley zaczynała, ale to ona z czasem stworzyła nazwisko rozpoznawalne na całym świecie. Czytaj też:

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