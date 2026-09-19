Najprzystojniejsi „staruszkowie”. Oto przedstawiciele elitarnego klubu Hollywood

Siwe włosy przez lata były traktowane jako jeden z najbardziej oczywistych symboli starzenia. W Hollywood coraz więcej gwiazd pokazuje jednak, że srebrzyste pasma wcale nie muszą oznaczać końca atrakcyjnego wyglądu.

George Clooney, czy Matt Damon pozwolili, by ich naturalny kolor włosów stał się częścią wizerunku. Niektórzy z nich zrezygnowali z farbowania dopiero po latach, inni wciąż eksperymentują z odcieniami. Oto najsłynniejsi i najprzystojniejsi członkowie Klubu Srebrnego Lisa w Hollywood.

Filmowi amanci ze srebrnymi włosami

George Clooney. Powrót do charakterystycznej siwizny



George Clooney jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych hollywoodzkich „srebrnych lisów”. Aktor od dawna nosi siwe włosy, dlatego jego metamorfoza z 2025 roku wywołała sporo zainteresowania. Na potrzeby broadwayowskiej roli w „Good Night, And Good Luck” Clooney przefarbował włosy na brązowo.

Podczas występu w programie „Late Night with Seth Meyers” nie ukrywał, że nie jest zachwycony zmianą. Kiedy prowadzący stwierdził, że aktor wygląda świetnie na scenie, Clooney odpowiedział sarkastycznie: „Jasne”. Następnie zażartował: „Wygląda naprawdę źle. Wyglądasz, jakbyś przechodził jakiś okropny kryzys wieku średniego”.

Brązowy kolor nie zagościł jednak na jego głowie długo. Po zakończeniu pracy nad rolą Clooney wrócił do swojej charakterystycznej siwizny. Na tegoroczną galę Tony Awards pojawił się już z naturalnym odcieniem włosów.



Matt Damon. Siwizna, z której jest „dumny”



Matt Damon od lat żartuje ze swoich siwych włosów. W 2011 roku podczas występu w programie „Anderson Live” mówił, że pojawiły się one po tym, jak został ojcem. Rok później ponownie poruszył temat w rozmowie z „People”, dodając, że jest z siwizny „dumny”. Mimo tego aktor przez pewien czas regularnie wracał do blond włosów. Tak było między innymi do 2024 roku, kiedy postanowił pozostać przy swoim naturalnym kolorze. Zmiana spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem fanów w mediach społecznościowych, a nowy wygląd Damona doczekał się licznych publikacji określających go mianem „srebrnego lisa”.



Lorenzo Lamas. Siwe włosy pojawiły się w 2022 roku



Lorenzo Lamas, jeden z popularnych idoli lat 80., w czerwcu 2022 roku aktor opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym zaprezentował siwe pasma. Lamas zdradził wówczas, że nowy wygląd podoba się jego ówczesnej żonie, Kennie Lamas. Sam podsumował metamorfozę słowami: „Powiem ci, to o wiele łatwiejsze”. Później aktor ponownie pojawiał się z ciemniejszymi włosami, choć na jego zdjęciach w mediach społecznościowych można było również dostrzec srebrzyste odrosty.



Chris Pine. Siwe pasma całkowicie zmieniły jego wygląd



Chris Pine przez lata eksperymentował z fryzurą, ale jego siwe włosy wciąż potrafią zaskoczyć fanów. Szczególnie mocno metamorfoza rzuca się w oczy na zdjęciach, na których aktor ma okulary przeciwsłoneczne. Zmiana koloru włosów sprawia, że Pine może wyglądać niemal jak inna osoba. Aktor znany między innymi z „Pamiętnika Księżniczki 2” dobrze odnajduje się w nowym, bardziej dojrzałym wizerunku.



Patrick Dempsey. Siwe włosy stały się jego znakiem rozpoznawczym



Patrick Dempsey pozwalał siwym pasmom pojawiać się już od końca XXI wieku. W 2022 roku poszedł jeszcze dalej. Na potrzeby filmu „Ferrari” zafarbował włosy na biało. Aktor przyznawał wówczas, że podoba mu się efekt. Po zakończeniu zdjęć wrócił jednak do naturalnego odcienia. Obecnie jego włosy mają metaliczny, szary kolor, który stał się jednym z elementów jego charakterystycznego wyglądu.



Steve Carell. Siwizna wywołała lawinę komentarzy



Steve Carell przez lata był kojarzony z czekoladowobrązowymi włosami. W 2017 roku aktor znany z „Biura” pokazał się jednak z siwą fryzurą. Metamorfoza szybko zwróciła uwagę mediów. „GQ” określił nawet nowy wygląd Carella jako wizerunek „światowego gwiazdora/boga pielęgnacji”. Sam aktor podszedł do sprawy z właściwym sobie poczuciem humoru. W rozmowie z ET powiedział: „Mam już dość tego, że ludzie patrzą na mnie tylko przez pryzmat moich fizycznych cech”. Po chwili dodał żartobliwie: „Pękam z dumy”.



Johnny Knoxville. Przez dwie dekady ukrywał siwiznę



Johnny Knoxville przez ponad 20 lat ukrywał swoje naturalnie siwe włosy. Gwiazdor „Jackass” zrezygnował z farbowania dopiero podczas pandemii. Swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych z charakterystycznym dla siebie dystansem. „Nie mówcie nikomu, ale nie jestem już naturalnym brunetem. Nie jestem nim od ponad 20 lat” – zażartował na Instagramie. Knoxville opowiadał również o swojej decyzji w programie „Steve-O's Wild Ride”. Przyznał, że próbował wcześniej pozwolić siwiźnie pozostać naturalną, ale zrezygnował na prośbę córki. Ostatecznie w 2020 roku uznał, że ciągłe farbowanie jest po prostu „uciążliwe”. Czytaj też:

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