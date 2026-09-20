Władza chciała za wszelką cenę ukryć tę tragedię. Nieprawdopodobna historia serialowej lekarki

To historia dr Jolanty Wadowskiej-Król, którą opowiedział Netflix w przebojowym serialu „Ołowiane dzieci”, a Telewizja Polska przypomniała w dokumencie „Doktórka”. Bardziej wstrząsająca niż ekranizacje.

Kim była prawdziwa „Doktórka” od „Ołowianych dzieci”? Poruszająca historia

Widzowie Netfliksa mogą oglądać serial „Ołowiane dzieci” w reżyserii Macieja Pieprzycy. Produkcja inspirowana jest życiem dr Wadowskiej-Król oraz książką Michała Jędryki pod tym samym tytułem. W roli lekarki wystąpiła Joanna Kulig, a na ekranie pojawiają się również Kinga Preis, Michał Żurawski, Agata Kulesza, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, Robert Talarczyk i Anna Guzik. Z kolei „Doktórka” przypomina prawdziwe wydarzenia z czasów PRL-u, kiedy ujawnienie skali zatruć ołowiem w katowickich Szopienicach, wymagało od lekarki nie tylko wiedzy, ale także ogromnej determinacji.

Historia sięga aż 1974 roku. Dr Jolanta Wadowska-Król, rejonowa lekarka pediatra, zwróciła uwagę na dramatyczny stan zdrowia dzieci mieszkających w pobliżu huty ołowiu. U najmłodszych pojawiały się między innymi opóźnienia w rozwoju, deformacje kości, osłabienie oraz choroby będące konsekwencją przewlekłego zatrucia ołowiem.

Wspierana przez wojewódzką konsultantkę do spraw pediatrii, prof. Bożenę Hager-Małecką, rozpoczęła badania pod kątem ołowicy. Lekarki oznaczały poziom metalu w moczu, kierowały chore dzieci do szpitali i prowadziły dokumentację w taki sposób, aby nie zwrócić uwagi władz.

Problem polegał na tym, że państwo nie chciało przyznać, iż masowe zatrucia w ogóle występują.

Dr Jolanta Wadowska-Król. Lekarka kontra komunistyczny system

Wadowska-Król nie ograniczyła się do diagnozowania swoich pacjentów. Odwiedzała rodziny mieszkające w zagrzybionych familokach, sporządzała raporty i zabiegała o pomoc dla chorych dzieci. Walczyła między innymi o miejsca w sanatoriach, odszkodowania oraz bezpieczne mieszkania.

Jej działalność spotykała się z represjami, cenzurą i próbami blokowania pracy. Mimo tego dokumentacja gromadzona przez lekarkę stała się ważnym dowodem pokazującym skalę skażenia oraz konsekwencje przemysłowych zaniedbań.

W centrum tej historii znajdują się też katowickie Szopienice, przemysłowa dzielnica przez lata funkcjonująca w bezpośrednim sąsiedztwie huty metali nieżelaznych. Emisje przemysłowe doprowadziły do poważnego skażenia środowiska, którego konsekwencje szczególnie mocno dotknęły dzieci.

Historia Wadowskiej-Król pokazuje również konflikt między ochroną zdrowia mieszkańców a interesami przemysłu i władz. Serial „Ołowiane dzieci” przedstawia tę historię w formie fabularnej. Dokument „Doktórka” skupia się natomiast na rzeczywistych wydarzeniach i postaci lekarki, która zdecydowała się mówić o problemie, mimo presji ze strony systemu.

To nie tylko opowieść o jednej kobiecie. Historia Wadowskiej-Król pokazuje również społeczne konsekwencje industrializacji i wieloletniego marginalizowania problemu skażenia. Jej działania stały się symbolem odwagi cywilnej i lekarskiej odpowiedzialności.

Serial „Ołowiane dzieci” jest dostępny na Netfliksie. Dokument „Doktórka” można natomiast oglądać bezpłatnie na platformie TVP VOD.

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