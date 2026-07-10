Jest zwiastun nowego hitu Prime Video. Zadebiutuje już w październiku

Prime Video odsłoniło pierwsze fragmenty filmu „Plan doskonały”. Nadchodząca produkcja Prime Original połączyła w jednej obsadzie nominowanego do Oscara Stanleya Tucciego, Simonę Tabasco oraz Victora Belmondo. Film trafi do widzów na całym świecie już jesienią.

„Plan doskonały” z datą premiery na Prime Video

Platforma Prime Video zaprezentowała teaser filmu „Plan doskonały”, ujawniając pierwsze sceny francusko-włoskiej produkcji Prime Original zrealizowanej w języku angielskim. Główne role zagrali nominowany do Oscara Stanley Tucci, znany z filmów „Diabeł ubiera się u Prady”, „Nostalgia anioła” i serii „Igrzyska śmierci”, Simona Tabasco, którą widzowie poznali dzięki drugiemu sezonowi serialu „Biały Lotos”, oraz Victor Belmondo, występujący wcześniej w „Squad 36”.

„Plan doskonały” będzie dostępny wyłącznie na Prime Video od 16 października. Produkcja zadebiutuje jednocześnie w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Fabuła koncentruje się na legendarnym złodzieju, który planuje zuchwałą kradzież „Mony Lisy”. Do realizacji misji werbuje dwoje młodych ludzi: Chiarę, utalentowaną włoską specjalistkę od cyberprzestępczości, oraz Jaya, pewnego siebie francuskiego eksperta od materiałów wybuchowych.

Z czasem wychodzi na jaw, że oboje są dawno zaginionym rodzeństwem, a organizator całej akcji skrywa jeszcze jedną tajemnicę. Okazuje się bowiem, że jest ich ojcem. Zmuszona do współpracy nietypowa rodzina będzie musiała znaleźć wspólny język, jeśli chce doprowadzić do skutku skok stulecia.

Stanley Tucci na ekranie. Za kamerą twórcy „Reachera” i „Tajniaków”

Reżyserem „Planu doskonałego” został Thomas Vincent, znany z pracy przy serialach „Reacher”, „Bodyguard” oraz „Wersal. Prawo krwi”. Filmowiec współtworzył scenariusz z laureatem nagrody BAFTA Davidem Wolstencroftem, autorem „Tajniaków” i „Kłopotliwej sprawy”.

Autorami historii są Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, David Wolstencroft i Thomas Vincent. Produkcja powstała jako koprodukcja Gaumont oraz Amazon MGM Studios, a zdjęcia realizowano we Francji i we Włoszech.

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