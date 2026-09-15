„Największa wtopa TVN!”. Widzowie reagują na zmiany w ukochanym serialu

Po poniedziałkowej premierze w sieci pojawiły się komentarze rozczarowanych fanów, którzy nie kryją, że trudno im przyzwyczaić się do zmian.

TVN pokazał nową czołówkę „Na Wspólnej” i się zaczęło. Fani są wściekli

Serial „Na Wspólnej” rozpoczął jesienny sezon z nową oprawą. Po ponad dwóch dekadach na antenie produkcja TVN doczekała się odświeżonej czołówki, nowej muzyki oraz zmian w warstwie wizualnej. Poniedziałkowy odcinek był dla widzów pierwszą okazją, by zobaczyć efekty tej metamorfozy. Reakcje w sieci są jednak mocno podzielone.

Zmiana czołówki jest częścią większego odświeżenia serialu. Jesienią widzowie mają stopniowo poznawać kolejne elementy nowej odsłony „Na Wspólnej”. W produkcji pojawią się dodatkowe lokacje, a znane już miejsca przejdą metamorfozę i zyskają bardziej nowoczesny charakter.

Sama czołówka została przygotowana według innej formuły niż dotychczas. Twórcy zdecydowali się pokazać zarówno aktorów i bohaterów obecnych w serialu od lat, jak i nowe twarze, które pojawiają się w produkcji.

To właśnie ta zmiana nie wszystkim przypadła do gustu. W komentarzach publikowanych w sieci część fanów nie ukrywa rozczarowania nową wersją. „Jestem w szoku”, „Tragedia” – piszą niektórzy widzowie.

Fani „Na Wspólnej” tęsknią za starą muzyką. „Największa wtopa TVN!!!”

Najwięcej emocji wywołała zmiana muzyki. Wraz z nową czołówką widzowie usłyszeli premierowy utwór skomponowany specjalnie dla obecnej odsłony serialu. Autorem muzyki jest kompozytor i producent L.U.C.

Jednocześnie zachowany został charakterystyczny motyw otwierający, który przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów „Na Wspólnej”. Dla części widzów sama zmiana okazała się jednak trudna do zaakceptowania. Szczególnie że dotychczasowa piosenka kojarzyła się z głosem Krzysztofa Krawczyka.

„Bez jego tytułowej piosenki to już nie to samo”, „Nie ma Krzysztofa Krawczyka. Załamka”, „Piosenka tytułowa «Na Wspólnej» to był przez ponad dwie dekady kultowy motyw tego serialu i kojarzył się z głosem znakomitego muzyka Krzysztofa Krawczyka. Czasami niektórych rzeczy nie powinno się zmieniać. Wielka szkoda”, „Jestem w szoku” – komentują internauci.

Jeden z widzów nie krył jeszcze większego rozczarowania: „To jeden z tych momentów, w których przydałby się przycisk dislike, Albo opcja skip intro na telewizorze. Ta wygenerowana melodia to strzał w stopę, chyba największa wtopa TVN!!!”.

Nie wszystkim podobają się nowe twarze w czołówce

Krytyka nie dotyczy jednak wyłącznie muzyki. Część fanów zwróciła uwagę na obsadę, która pojawiła się w nowej czołówce. Internauci wskazują na brak niektórych dobrze znanych bohaterów.

„Brakuje Bergów, Zimińskich, Agnieszki… Z Żanetą mógłby też być Wojtek, a z Moniką senator. Ale mamy Kamillę Baar, której jeszcze nie było w serialu. I nową Edytę Jungowską. Jestem na nie”, „Brakuje w czołówce głównych bohaterów serialu” – czytamy w komentarzach.

Nie oznacza to jednak, że nowa wersja została odrzucona przez wszystkich. Wśród reakcji pojawiły się również głosy widzów, którzy pozytywnie oceniają metamorfozę. „Jest fajna czołówka. Ale teraz trzeba przyzwyczaić do nowej melodii”, „zmiana bardzo dobra, bo ja akurat za starą czołówką nie przepadałam”, „Jestem na tak. Bardzo pozytywna zmiana” – piszą fani.

TVN komentuje zmiany w „Na Wspólnej”

Do metamorfozy serialu odniosła się Monika Gosk, producentka „Na Wspólnej” z ramienia TVN Warner Bros. Discovery. Podkreśliła, że po blisko 25 latach obecności produkcji na antenie zmiany mają być kolejnym etapem jej historii.

– Po blisko 25 latach obecności na antenie „Na Wspólnej” wkracza w kolejny etap swojej historii. To naturalny krok dla serialu, który od lat opowiada o zmieniającym się świecie i ludziach, którzy w nim żyją. Zależało nam, aby zachować charakter serialu, a jednocześnie nadać przestrzeni, w której żyją jego bohaterowie, świeżości. Metamorfozę podkreśla również nowa czołówka – odświeżona wizualnie i muzycznie. To kolejny element, który symbolicznie otwiera nowy rozdział w historii serialu – mówi Monika Gosk, producentka serialu „Na Wspólnej” z ramienia TVN Warner Bros. Discovery.

Premierowe odcinki „Na Wspólnej” można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:15 w TVN.

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