Największe romanse gwiazd lat 80. Zdrady na planie i nieślubne dzieci

Bez dzisiejszych smartfonów i internetu, skandale z udziałem celebrytów nabierały rozpędu za sprawą ziarnistych zdjęć paparazzi, którym towarzyszyły błyskotliwe artykuły w magazynach plotkarskich, strategicznie eksponowanych przy kasach supermarketów i w kioskach.

Zdrady na planach filmowych, bójki kochanek w ciasnych korytarzach, nieślubne dzieci i nianie nakryte w łóżku. Złota dekada lat 80. w Hollywood i branży muzycznej obfitowała w skandale, o których głośno było przez długie lata.

Najgłośniejsze romanse i zdrady gwiazd lat 80.

Jack Nicholson zdradził Anjelicę Huston



Romans poza związkiem, tajemnicza ciąża, małżeństwa rozpadające się w cieniu filmowych planów, a nawet bójki kochanek. Niektóre historie z tamtej dekady do dziś budzą emocje, zwłaszcza że część z nich dotyczyła największych nazwisk Hollywood i muzyki. Oto historie najbardziej burzliwych romansów gwiazd lat 80.

Jack Nicholson i Anjelica Huston byli jedną z najbardziej znanych par Hollywood lat 70. i 80. Ich związek, trwający z przerwami od 1973 do 1990 roku, był pełen rozstań, powrotów, zazdrości i wielkich gestów. Huston opisała tę relację w swoich wspomnieniach „Watch Me”, przedstawiając również sytuacje, w których Nicholson otwarcie interesował się innymi kobietami. Pod koniec lat 80. Nicholson związał się z młodszą od Huston o 12 lat Rebeccą Broussard. Romans doprowadził do ciąży i narodzin córki. Nicholson poinformował o tym Huston podczas kolacji w swoim domu, gdy aktorka przygotowywała się do zdjęć do filmu Stephena Frearsa „Grifters”.

„Mam ci coś do powiedzenia” – wyznał Nicholson pod koniec posiłku, według wspomnień Huston. „Ktoś będzie miał dziecko”. Huston od razu zrozumiała, że chodzi o Broussard. Zapytała Nicholsona, czy zamierza ją wspierać, a po twierdzącej odpowiedzi stwierdziła: „Na tym zdjęciu jest miejsce tylko dla jednej z nas, kobiet, i zamierzam z tego zrezygnować”. Wkrótce potem „Playboy” opublikował artykuł opisujący romans Nicholsona. Według relacji Huston wydarzenie doprowadziło do konfrontacji, która ostatecznie zakończyła ich związek.



Romans Lionel'a Richie zakończony... damską bójką



Pod koniec lat 80. Lionel Richie był już wielką gwiazdą muzyki. W tym czasie pozostawał w małżeństwie z Brendą Harvey, swoją ukochaną ze studiów. Para wspólnie wychowywała Nicole Richie. W 1986 roku Richie rozpoczął romans z Diane Alexander, która wystąpiła jako tancerka w jego teledysku do „Dancing on the Ceiling”. Harvey zaczęła podejrzewać, że coś łączy jej męża z inną kobietą. W końcu pojechała za nim do mieszkania Alexander w Beverly Hills.

Małżeństwo Richiego i Harvey zakończyło się w 1988 roku, ale historia nie skończyła się na rozwodzie. Harvey i Alexander spotkały się ponownie w domu tej drugiej, gdzie doszło między nimi do gwałtownej konfrontacji. „Kiedy drzwi się otwierają, stoi tam Brenda” – napisał Richie w swoich wspomnieniach. „Dochodzi do ogromnej konfrontacji. Diane jest w szoku, a ja próbuję wyjść, odciągnąć Brendę. To najstraszniejsza kłótnia w życiu, a wszystko to dzieje się w tym małym przedpokoju”. Według relacji Richiego na miejsce została wezwana policja i wniesiono oskarżenie.



John Malkovich i Michelle Pfeiffer. Romans na planie „Niebezpiecznych związków”?



W czasie realizacji filmu „Niebezpieczne związki” z 1988 roku, wyreżyserowanego przez Stephena Frearsa oboje byli małżeństwem. Malkovich był związany z aktorką Glenne Headly, natomiast Pfeiffer była żoną Petera Hortona. Intensywna chemia między aktorami na ekranie miała, według pojawiających się doniesień, odzwierciedlać także wydarzenia za kulisami.

Szczegóły tej historii pozostają jednak trudne do ustalenia. Pfeiffer nigdy publicznie nie potwierdziła romansu. W tym samym czasie rozpadały się małżeństwa obojga aktorów. Malkovich odniósł się do tej historii w 2025 roku w podcaście „Fashion Neurosis” Belli Freud. „To nie jest coś, o czym kiedykolwiek tak naprawdę mówiłem” – powiedział, wspominając, że relacja wpłynęła również na ich późniejszą znajomość zawodową.

„Myślę, że przez całe życie nauczyłam się, że świetny kolega to w rzeczywistości rzadkość. A kiedy ta relacja staje się czymś więcej niż koleżeństwem, czymś więcej niż przyjaźnią, a nawet głęboką przyjaźnią, to, przynajmniej z mojego doświadczenia – a może to być moja specyficzna głupota, nieudolność, a może wszystko naraz… traci się świetnego kolegę”.



Arnold Schwarzenegger i Brigitte Nielsen



W 2011 roku wyszło na jaw, że Arnold Schwarzenegger, będący przez lata mężem Marii Shriver, miał nieślubne dziecko z Mildred Patricią Baeną, byłą gospodynią domową swojej rodziny. Nie był to jednak pierwszy romans Schwarzeneggera w czasie związku z Shriver. Do wcześniejszej historii doszło w 1985 roku, gdy aktor pracował nad filmem „Red Sonja”. Jego ekranową partnerką była debiutująca Brigitte Nielsen, która w tym samym roku zaręczyła się z Sylvestrem Stallone.

Nielsen zagrała tytułową bohaterkę, a Schwarzenegger wcielił się w Lorda Kalidora. Para miała na ekranie sporo fizycznej chemii, a według relacji Nielsen ich relacja wyszła poza plan. Aktorka opowiedziała o romansie w 2011 roku, gdy skandal związany z nieślubnym dzieckiem Schwarzeneggera ponownie trafił na pierwsze strony gazet. „Ponieważ oboje wiedzieliśmy, że to nie potrwa dłużej niż film, nie kryliśmy się”.



Sting i Trudie Styler. Ich związek zaczął się od niewierności



Styler poznała muzyka w 1977 roku, kiedy Sting, jeszcze związany z The Police, był mężem aktorki Frances Tomelty i miał z nią małe dziecko. Co więcej, Styler i Tomelty zaprzyjaźniły się kilka lat później, występując razem w „Makbecie”. Z czasem Sting i Styler nawiązali romans. W 1983 roku Styler była w ciąży z dzieckiem muzyka, podróżowała z nim podczas jego koncertów, w końcu para się pobrała, choć początki ich relacji były burzliwe.

W 2002 roku Styler mówiła o związku w rozmowie z „The Guardian”. „Myślę, że okazano nam pewien rodzaj szacunku – po prostu przeszliśmy długą drogę. Dwadzieścia lat bycia razem, w branży, w której małżeństwa się rozpadają” – powiedziała. „Jesteśmy w branży od tak dawna, że staliśmy się swego rodzaju establishmentem. Myślę, że zaczęto nas traktować z czułością”.



Tom Hanks zakochał się, kiedy był mężem swojej szkolnej miłości



Dziś Tom Hanks i Rita Wilson są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par Hollywood, ale początki ich relacji przypadły na czas, gdy Hanks był jeszcze mężem swojej ukochanej z czasów studiów, Samanthy Lewes. Aktorzy poznali się na planie sitcomu ABC „Bosom Buddies” w 1981 roku. Wilson pojawiła się gościnnie w jednym z odcinków. Początkowo ich relacja miała charakter platoniczny, jednak cztery lata później ponownie spotkali się na planie filmu „Ochotnicy” Nicholasa Meyera. Właśnie wtedy, w 1985 roku, między aktorami miało dojść do narodzin uczucia. Hanks później mówił o tym w rozmowie z „Esquire”. Przyznał, że w tym czasie pozostawał żonaty i miał już dwoje dzieci.

„Tak się złożyło, że byłem wtedy żonaty. I nie ma w tym nic szczególnego. Ale prawda jest taka, że to było młode i trudne małżeństwo” – powiedział. „Miałem dwójkę dzieci, wspaniałych dzieci. I nie byłem na tyle naiwny, żeby nie myśleć, że będą tego konsekwencje. Ale wiedziałem, co było, a co nie. Zapytałem Ritę, czy to dla niej coś prawdziwego i po prostu nie dało się temu zaprzeczyć”. Hanks i Wilson pobrali się w 1988 roku.



Ozzy Osbourne przyłapany z nianiami



W 2016 roku Sharon Osbourne ujawniła, że jej mąż miał zdradzać ją z nianiami zatrudnianymi do opieki nad ich dziećmi. Jak tłumaczyła, rodzina zatrudniała cztery nianie pracujące na zmiany. „Niania nie może pracować siedem dni w tygodniu, więc mieliśmy cztery nianie zatrudnione na zmianę. I mówię wam, były zmorą mojego życia. Wszystkie chciały być celebrytkami. Wszystkie chciały pieniędzy” – powiedziała Sharon w programie „The Talk”.

Następnie ujawniła szczegóły, które wywołały kolejną falę zainteresowania historią. „Przyłapałam dwie z nich w łóżku z Ozzym w różnych momentach. I tak w kółko”. Sharon postanowiła później zmienić sposób organizowania opieki nad dziećmi. „Ostatecznie zatrudniłam nianię o imieniu Big Dave”. Mimo burzliwej historii para pozostała razem aż do śmierci Ozzy'ego Osbourne'a w 2025 roku.



Rob Lowe miał rzekomo zdradzać Melissę Gilbert z niejedną kobietą



Rob Lowe i Melissa Gilbert byli w związku przez sześć lat, od 1981 do 1987 roku. Ich relacja była jednak naznaczona niewiernością. Lowe miał zdradzać Gilbert między innymi z Nastassją Kinski, z którą występował w „Hotel New Hampshire”, a także z innymi kobietami. O życiu uczuciowym aktora głośno było również w mediach. Joan Rivers publicznie skonfrontowała go w programie „The Tonight Show”, gdy zobaczyła go z inną kobietą. Jak opisała Gilbert w swoich wspomnieniach „Prairie Tale”, z czasem również ona dopuściła się zdrady. Aktorka nawiązała relację z Johnem Cusackiem, który był przyjacielem Lowe'a.

W 2025 roku Gilbert wróciła do wspomnień z tamtego okresu w programie „I Choose Me” Jennie Garth. „Zawsze myślałam, że każda dziewczyna i kobieta jest moją siostrą. Jesteśmy siostrami, ale nie było to wcale oczywiste, kiedy Rob i ja byliśmy parą” – powiedziała. „Czułam się, jakbym nie istniała. Po prostu mnie omijały i wpychały mu numery telefonów do kieszeni i tak dalej. To było trudne i okropne”. Czytaj też:

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