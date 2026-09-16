Wszyscy wrócili do hitu z 2015 roku. Serial znów bije rekordy

Wśród najchętniej oglądanych seriali na platformach streamingowych dominują teraz nowości i kolejne sezony uwielbianych hitów. W zestawieniu znalazło się jednak także miejsce na prawdziwą perełkę sprzed lat, która niespodziewanie wróciła na szczyt. Oto najbardziej popularne obecnie seriale w streamingu.

TOP 10 seriali teraz na platformach. Na podium wrócił hit z 2015 roku!

„Sense8” (Netflix)



Ósemka rówieśników została obdarzona nadprzyrodzonymi zdolnościami. Każda osoba tworzącą tzw. gromadę (tytułowa ósemka) może telepatycznie kontaktować się z pozostałymi członkami. Członek gromady może także w sytuacji kryzysowej przywołać do swojego ciała inną postać, aby skorzystać z jej zdolności. Wszystkich bohaterów dzieli odległość geograficzna (trójka mieszka w Ameryce Północnej, dwójka w Azji, dwójka w Europie, a jedna osoba w Afryce), ale dzięki nadprzyrodzonym zdolnościom nawiązują przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem.



„Proud” (HBO Max)



Filip to nieodpowiedzialny 26-latek, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO.



„Fauda” (Netflix)



Serial przedstawia konflikt izraelsko-palestyński z perspektywy obu stron. Doron, dowódca izraelskiej jednostki działającej pod przykrywką na terytoriach palestyńskich, wraz ze swoją grupą poluje na Abu-Ahmeda, członka Hamasu. Po drugiej stronie muru poznajemy życie Abu-Ahmeda i jego rodziny. Mężczyzna, który do tej pory zabił 143 Izraelczyków, nie zamierza nigdy zaakceptować istnienia państwa Izrael i chce kontynuować dżihad tak długo, jak będzie to konieczne.



„Special Ops: Lioness” (SkyShowtime)



Tajne siatki operacyjne , obcy agenci i osobiste zdrady splatają się ze sobą. Joe (Saldaña) próbuje łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym, podczas gdy nieznane siły coraz bardziej zaczynają ją osaczać. Niepokojące schematy zaczynają pojawia ć się tam, gdzie nie powinny, nazwiska znikają, a utarte ścieżki nagle ulegają zmianom. Prowadzona przez Kaitlyn (Kidman) i Westfielda (Michael Kelly) Joe staje do walki z wrogami działającymi w ukryciu. Zmuszona jest zmierzyć się z wojną, która wdziera się do każdego aspektu jej życia.



„Pionek” (SkyShowtime)



Brutalne morderstwo studentki na Śląsku przypomina zbrodnie seryjnego mordercy Pionka – „Wampira z Szombierek”. Kiedy Bastian i Anka angażują się w śledztwo, na jaw wychodzą mroczne tajemnice, a granica między prawdą a fałszem zaczyna się zacierać.



„Dżentelmeni” (Netflix)



W serialu „Dżentelmeni” Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość, która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.



„Latarnie” (HBO Max)



Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.



„Kłamstwo idealne” (Netflix)



Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie, jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.



„Lalka” (Netflix)



Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.



„Wdowia zatoka” (Apple TV)



Widow’s Bay to urokliwe miasteczko na wyspie położonej 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Pod jego spokojną powierzchnią kryje się jednak coś niepokojącego. Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys), desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Na wyspie nie ma Wi-Fi, zasięg jest słaby, a dodatkowo musi mierzyć się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że miejsce jest przeklęte. Tom chce zdobyć ich szacunek, ale ci widzą w nim człowieka zbyt łagodnego i tchórzliwego i w pewnym sensie mają rację. Mimo to Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i zamienić wyspę w turystyczną atrakcję. Ku zaskoczeniu wszystkich odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Problem w tym, że mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne historie, które wydawały się zbyt absurdalne, by mogły być prawdziwe, zaczynają znów się spełniać. Czytaj też:

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