Prime Video szykuje nowy hit. Zwiastun już robi furorę

Produkcja trafi do widzów już 18 września i będzie dostępna wyłącznie w serwisie na całym świecie.

Prime Video stawia na młodych widzów

Prime Video zaprezentowało oficjalny teaser filmu „Ty+ja – Wbrew wszystkim”, pierwszego francuskiego filmu Prime Original skierowanego do młodej widowni. Produkcja została oparta na bestsellerowej trylogii Emmy Green, która we Francji sprzedała się w nakładzie blisko miliona egzemplarzy.

Za reżyserię odpowiada Manon Gaurin, natomiast producentem filmu jest Originals by Trésor, spółka należąca do Trésor Films. W głównych rolach występują Vittoria Di Savoia oraz Lucas Barski, którzy wcielają się w Almę i Vadima. Po międzynarodowym sukcesie „Trylogii Winnych” („Culpables”), serialu „Maxton Hall” oraz produkcji „Off Campus”, nowe tytuły mają umocnić pozycję Prime Video jako serwisu pierwszego wyboru dla młodych widzów.

Premiera filmu odbędzie się 18 września. Produkcja będzie dostępna wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach. Poprzedzi debiut serialu „Campus Drivers”, którego start zaplanowano na koniec roku.

O czym opowiada „Ty+ja – Wbrew wszystkim”?

Główną bohaterką jest osiemnastoletnia Alma Lancaster, która na pierwszy rzut oka prowadzi idealne życie w zamożnej rodzinie. Bliscy są przekonani, że studiuje prawo, jednak dziewczyna skrywa przed nimi swój prawdziwy cel. W tajemnicy realizuje marzenie o zostaniu reżyserką filmową.

Na uczelni poznaje dwudziestoletniego Vadima Arcadiego, charyzmatycznego buntownika z trudną przeszłością. Los sprawia, że oboje muszą wspólnie przygotować projekt filmowy. Choć początkowo nie potrafią się porozumieć, z czasem między nimi rodzi się uczucie, któremu próbują się oprzeć.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że ktoś nieustannie ich obserwuje. Tajemnicza osoba zrobi wszystko, by rozdzielić zakochanych i ujawnić sekrety mogące zniszczyć życie Almy i Vadima.

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