Miał być wstrząsający polski serial. Projekt trafił do kosza

„Kobieta z blizną” była zapowiadana przez Polsat już we wrześniu 2024 roku, ale ostatecznie serial nie powstanie. Jak ustalił „Presserwis”, produkcja nie doczekała się naeet rozpoczęcia zdjęć.

„Kobieta z blizną” nie powstanie

Polsat zrezygnował z realizacji zapowiadanego serialu „Kobieta z blizną”. Projekt został ogłoszony we wrześniu 2024 roku i miał przedstawiać historię opartą na prawdziwych wydarzeniach z ostatnich lat.

Fabuła miała koncentrować się na stalkingu oraz jego konsekwencjach. Twórcy planowali pokazać, jak tego rodzaju doświadczenia wpływają zarówno na życie osobiste, jak i zawodowe osób, których dotyczą.

Prace nad produkcją były na etapie przygotowań. Powstawał scenariusz, trwały również działania związane z wyborem obsady. Ostatecznie jednak do rozpoczęcia zdjęć nie doszło.

Polsat nie ujawniał szczegółów produkcji

Telewizja Polsat nie podawała szczegółowych informacji dotyczących projektu, w tym nazwisk aktorów, którzy mieli wystąpić w serialu, ani planowanej daty premiery. Teraz wiadomo już, że „Kobieta z blizną” nie trafi na antenę. Informację o rezygnacji z realizacji produkcji przekazał „Presserwis”.

W ostatnich latach Polsat zdecydował się natomiast na realizację serialu „Mental”. Produkcja opowiada o problemach ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie. Czworo młodych ludzi: Maria (Sandra Drzymalska), Jaskółka (Martyna Byczkowska), Wiktor (Mateusz Górski) i Kogut (Kacper Olszewski). Są u progu dorosłego życia a już czują się osaczeni przez problemy, z którymi muszą się mierzyć. Początkujący stand-upper Wiktor nie potrafi zarządzać finansami i popada w coraz większe długi. Maria nie radzi sobie w nowej pracy jako salowa, przytłacza ją też kolejny związek. Jaskółka jest prześladowana w szkole z powodu swojego nietypowego wyglądu. Z kolei Kogut nie nadąża za specyficznym rozrywkowym trybem życia swojego ojca (Michał Czernecki).

Każdy z bohaterów zaczyna mieć problemy ze zdrowiem psychicznym i zostaje skierowany na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Tam rodzi się między nimi przyjaźń. Oddziałem, na którym się znajdują kieruje Ordynator Kern – postać równie profesjonalna jak i komiczna (w tej roli Janusz Chabior). „Mental” miał premierę w 2022 roku. Serial jest dostępny w Polsat Box Go.

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