Miał 200 milionów dolarów i stracił niemal wszystko! Wstrząsający upadek giganta Hollywood

Burt Reynolds w szczytowym okresie kariery dysponował majątkiem, którego dzisiejsza wartość sięgałaby około 200 mln dolarów. Kiedy jednak zmarł w 2018 roku, jego majątek szacowano na zaledwie 500 tys. dolarów. Za finansowy upadek aktora odpowiadała kombinacja nieudanych inwestycji, wystawnego stylu życia i kosztownego rozwodu.

Burt Reynolds i kosztowne decyzje biznesowe. Rozwód też kosztował go miliony

Reynolds osiągnął szczyt popularności w latach 70. i 80. Był wówczas jednym z najlepiej zarabiających aktorów na świecie. Sukces zawodowy nie przełożył się jednak na równie trafne decyzje dotyczące pieniędzy.

W latach 80. aktor próbował swoich sił w branży restauracyjnej. Zainwestował w sieć Po' Folks, a później również w Daisy's Diner. Oba przedsięwzięcia zakończyły się niepowodzeniem, przynosząc mu łącznie około 20 mln dolarów strat.

Problemem okazał się również sposób, w jaki Reynolds prowadził te inwestycje. Aktor działał jako osoba prywatna, a nie za pośrednictwem firmy, przez co osobiście odpowiadał za poniesione zobowiązania.

Problemy finansowe zbiegły się w czasie z wydarzeniami w życiu prywatnym aktora. W 1988 roku Burt Reynolds poślubił Loni Anderson. Ich małżeństwo zakończyło się jednak po kilku latach, a szeroko komentowany romans aktora z kelnerką Pam Seals przyczynił się do rozpadu związku. Rozwód zakończył się w 1994 roku wielomilionową ugodą. Nagłośnienie sprawy odbiło się również na karierze Reynoldsa.

Ponad 10 mln dolarów długu

Aktor nadal prowadził jednak styl życia, do którego przyzwyczaił się w czasach największej popularności. W 1996 roku CBS pozwało go w związku z niespłaconą pożyczką w wysokości 4 mln dolarów, zaciągniętą w 1990 roku na wydatki związane z jego wystawnym stylem życia.

Wkrótce później Reynolds złożył wniosek o upadłość konsumencką. Twierdził wówczas, że jego zadłużenie przekracza 10 mln dolarów. Finansowo nie udało mu się już wrócić do poziomu z czasów największych sukcesów.

W latach 90. kariera Reynoldsa ponownie nabrała rozpędu. Szczególnie ważna okazała się jego rola w filmie „Boogie Nights” Paula Thomasa Andersona z 1997 roku. Kreacja przyniosła mu uznanie i była dla aktora ważnym zawodowym powrotem, ale nie wystarczyła, aby odbudować jego finanse.

W kolejnej dekadzie Reynolds ponownie znalazł się w trudnej sytuacji. W 2011 roku przestał spłacać kredyt hipoteczny związany z posiadłością na Florydzie. Doprowadziło to do pozwu dotyczącego zajęcia nieruchomości.

„Jestem równie zaskoczony, jak wszyscy. Myślałem, że moja kariera i życie nie mogłyby się lepiej potoczyć” – powiedział w wywiadzie dla ABC News. W 2015 roku sprzedał dom i zgodził się płacić czynsz nowemu właścicielowi.

Sprzedawał pamiątki, ale przekonywał, że nie jest bankrutem

Problemy finansowe Reynoldsa stały się ponownie tematem medialnych doniesień, gdy na aukcję trafiło ponad 600 jego osobistych przedmiotów. Wśród nich znalazł się między innymi Złoty Glob za film „Boogie Nights”.

Aktor stanowczo zaprzeczał jednak, że sprzedaż oznaczała jego bankructwo. „Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że wbrew temu, co mówią wszystkie media, nie jestem spłukany” – powiedział w 2014 roku w wywiadzie dla „Etnist Times”. Jak tłumaczył, chciał przede wszystkim pozbyć się części pamiątek, które zagracały jego dom.

Jednocześnie otwarcie przyznawał, że popełnił błędy w zarządzaniu pieniędzmi. „Nie byłem mądry w kwestii gospodarowania pieniędzmi. Jest kilku aktorów, którzy są naprawdę błyskotliwi w sposobie, w jaki gospodarują swoimi pieniędzmi” – powiedział w 2015 roku w rozmowie z „Vanity Fair”. Następnie dodał z uśmiechem: „Ale nie są to zbyt dobrzy aktorzy”.

Reynolds zapewniał również, że mimo problemów jego sytuacja finansowa nie była tak dramatyczna, jak przedstawiały ją media. „W żadnym wypadku nie jestem bankrutem. Nawet się tym nie martwię” – przekonywał.

Przed śmiercią w 2018 roku aktor założył fundusz powierniczy, w którym umieścił cały swój majątek osobisty. Mimo wieloletniej pracy i powrotów na ekran nie udało mu się jednak odbudować fortuny, którą zgromadził w okresie największej hollywoodzkiej popularności.

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