Dziś 3 nowości na Netflix i 3 na HBO Max. Wyczekiwany polski serial już jest!

Streamingowy czerwiec nabiera rozpędu. Wśród najgłośniejszych nowości w piątek 12 czerwca szczególną uwagę powinien przyciągnąć „Proud” – nowy polski serial HBO Max, który jeszcze przed premierą zdobył Grand Prix na prestiżowym festiwalu Series Mania. To jednak nie jedyna nowość, która trafiła właśnie do bibliotek HBO Max i Netflixa. Wśród premier znajdziemy także głośne filmy, wyczekiwane seriale oraz dokumenty, które mogą zdominować najbliższe wieczory przed ekranem. Sprawdźcie, co warto dodać do swojej listy oglądania.

Dzisiaj na Netflix i HBO Max: 6 nowości, w tym polski nagradzany serial

„Poligamista” (Netflix)



Jonasi Gomora zbudował bankowe imperium od podstaw. Po drodze podjął jednak szereg decyzji, które mocno skomplikowały mu życie prywatne. Teraz przychodzi mu się ze wszystkim rozliczyć i przejrzeć w lustrze, a raczej gabinecie luster trzymanych przez jego żony i kochanki.



„Instynkt macierzyński” (Netflix)



Policja zatrzymuje kobietę, która twierdzi, że właśnie urodziła. Ale dziecko — ani krew — nie należą do niej. Na oczach widzów rozpada się misternie utkana sieć kłamstw.



„Jestem Frankelda” (Netflix)



Meksyk, XIX wiek. Frankelda jest utalentowaną pisarką, której mroczne powieści są traktowane z lekceważeniem, ale ona nie poddaje się mimo licznych prób uciszenia jej głosu. Kiedy jednak trafia do swojej podświadomości, stworzone przez nią potwory ożywają. Jej przewodnikiem zostaje Herneval –udręczony książę uwięziony między snami i koszmarami. Frankelda musi przywrócić równowagę między fikcją a rzeczywistością, zanim dojdzie do upadku obu światów. W międzyczasie złowrogi pisarz Procustes i jego wspólnicy spiskują, aby przejąć kontrolę. Frankelda i Herneval stają się sobie coraz bliżsi, a ich więź z jednej strony daje im siłę, a z drugiej jest dla nich przekleństwem. Aby napisać na nowo ich los, Frankelda musi zrozumieć miłość, która podważa egzystencję, i odzyskać swoją siłę jako narratorka — zanim mrok pochłonie jej wyobraźnię i ujawnią się prawdziwe monstra.



„Proud” (HBO Max)



Beztroskie życie Filipa zostaje wywrócone do góry nogami przez nieoczekiwaną rodzinną tragedię. Czy uda mu się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia?



„King's Man: Pierwsza misja” (HBO Max)



Osadzony w realiach I wojny światowej film opowiada historię powstania pierwszej niezależnej agencji wywiadowczej Kingsman.



„Oddaj ją” (HBO Max)



Brat i siostra odkrywają przerażający rytuał w odosobnionym domu swojej nowej matki zastępczej.Czytaj też:

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