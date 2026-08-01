60 najlepszych nowych filmów na streamingach. Tylko wysokie oceny

To propozycje dla tych, którzy chcą być na bieżąco z najlepszym kinem. Zebraliśmy 60 najwyżej ocenianych filmów z 2025 i 2026 roku, które trafiły już na platformy streamingowe. Na liście znalazły się produkcje docenione przez krytyków i widzów – od głośnych oscarowych faworytów i ambitnych dramatów po świetnie oceniane thrillery, kryminały i kino akcji. Jeśli szukasz nowości, które naprawdę warto obejrzeć na streamingach w weekend, ta lista to będzie świetny punkt wyjścia.

Nowe wysoko oceniane filmy w sieci. Topka na streamingach

„Negocjator” (HBO Max)



Nicola Calipari, włoski agent służb specjalnych, ryzykuje własne życie, by ocalić dziennikarkę, przetrzymywaną w irackiej niewoli.



„W ukryciu” (Apple TV)



Podczas sylwestrowej imprezy u matki Lucas (Tom Blyth), młody policjant, gubi list, którego nikt nie powinien przeczytać. W dusznej atmosferze rodzinnego spotkania jego gorączkowe poszukiwania przywołują wspomnienia z przeszłości, o której próbował zapomnieć. Kilka miesięcy wcześniej, pracując pod przykrywką, w toalecie centrum handlowego, Lucas aresztował mężczyzn, uwodząc ich. Wszystko zmienia się, gdy poznaje Andrew'a (Russell Tovey). Rutynowa policyjna prowokacja przeradza się w coś znacznie bardziej intymnego. Gdy ich sekretna relacja się pogłębia, a presja przełożonych rośnie, Lucas coraz mocniej odczuwa rozdarcie między obowiązkiem a pożądaniem. W sylwestrową noc przeszłość niebezpiecznie zbliża się do teraźniejszości, grożąc wybuchem wszystkiego, co próbował ukryć.



„Aż po kres” (Netflix)



Poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc kiedy jej syn zaczyna chorować, Jada nie cofnie się przed niczym, aby znaleźć dawcę i go uratować - bez względu na cenę.



„W pogoni za wiatrem” (Netflix)



Skupiony na karierze dyrektor i beztroski surfer - dziedzice tej samej firmy - odkrywają, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż myśleli, gdy łączą siły w biznesie.



„Amrum” (HBO Max)



Wyspa Amrum, wiosna 1945 roku. W ostatnich dniach wojny dwunastoletni Nanning stawia czoła zdradliwemu morzu, polując na foki, wyrusza na nocne połowy ryb i pracuje na pobliskiej farmie, by pomóc matce wyżywić rodzinę. Mimo trudności życie na tej pięknej, smaganej wiatrem wyspie wydaje się niemal rajem. Jednak gdy wreszcie nastaje wyczekiwany pokój, na horyzoncie pojawia się większe zagrożenie. Okazuje się, że wróg jest znacznie bliżej niż chłopiec mógł kiedykolwiek przypuszczać.



„Wielki Łuk” (HBO Max)



W 1982 roku prezydent Francji François Mitterrand zaszokował świat podczas ogłaszania wyników największego konkursu architektonicznego ostatnich dekad – na projekt „nowego Łuku Triumfalnego”, symbolu postępu, braterstwa i rodzącej się ery pokoju. Zamiast wielkich korporacji czy uznanych nazwisk wybrał projekt anonimowego Duńczyka w średnim wieku – Johanna Otto von Spreckelsena, który od zgiełku wielkiego miasta zawsze wolał w spokoju łowić ryby. Teraz skromny wykładowca, autor ledwie kilku kościołów, na oczach całego świata będzie wykuwał swoje magnum opus. Na jego drodze stanie jednak nie tylko własna bezkompromisowość i perfekcjonizm, ale także polityczne naciski i biurokratyczna machina.



„Szwedzki łącznik” (Netflix)



Mało znana prawdziwa historia. Szwedzki urzędnik staje się nieoczekiwanym bohaterem wojennym, który ratuje życie Żydów w najmroczniejszych dniach II Wojny Światowej.



„Historia dźwięku” (SkyShowtime)



W 1917 roku Lionel i David poznają się w Konserwatorium w Bostonie. Łączy ich wspólna pasja: muzyka folkowa. Po jakimś czasie Lionel otrzymuje od Davida list i udaje się z nim w podróż przez Maine w poszukiwaniu tradycyjnych piosenek. Ich nieoczekiwane spotkanie, płomienny romans oraz podróż śladami muzyki ukształtują życie Lionela w sposób, którego się nie spodziewa.



„Dziewczyna z Kolonii” (HBO Max)



Młoda i zbuntowana Vera postanawia zorganizować koncert pianisty jazzowego Keitha Jarreta. Stawia wszystko na jedną kartę, by w zdominowanym przez mężczyzn świecie jazzu spełnić swoje marzenia. Wbrew woli konserwatywnych rodziców, na przekór piętrzącym się problemom, wynajmuje operę. Jej plan na początku zdaje się skazany na porażkę, a jednak brawurowo osiąga swój cel. Kulisy legendarnego koncertu to tętniąca muzyką opowieść o młodzieńczej determinacji i sile marzeń.



„Poczuj mój głos” (Netflix)



Nieśmiała nastolatka, która jako jedyna w swojej rodzinie słyszy, odkrywa u siebie talent wokalny i musi wybierać między poczuciem obowiązku a własną drogą.



„Czy mnie słychać?” (Disney+)



Gdy małżeństwo Alexa się rozpada, próbuje on radzić sobie z rozwodem i wiekiem średnim, szukając nowego celu w komediowej scenie Nowego Yorku. Byli partnerzy muszą znaleźć sposób na wspólne wychowywanie dwóch synów i odnalezienie swoich tożsamości.



„Kopenhaska historia miłosna” (Netflix)



Mia to popularna pisarka, która spotyka miłość swojego życia - uroczego, samotnego ojca Emila. Ich wspólne szczęście wkrótce jednak burzy to, że nie mogą naturalnie spłodzić dziecka i muszą udać się na kurację leczenia bezpłodności. Kuracja hormonalna i odbywający się według harmonogramu seks mocno odbijają się na ich związku. Czy ich miłość to przetrwa i uda im się przy tym nie zwariować?



„Dźwięki miłości” (HBO Max)



Ángela i Héctor to kochająca się para, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Choć oboje robią wszystko, co w ich mocy, by ocalić swój związek, codzienność wystawia ich miłość na ciężką próbę. To piękna, uniwersalna i poruszająca opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać zachwiane przez zwyczajne życie oraz wyjątkowo czułe i subtelne spojrzenie na rodzicielstwo – pełne niuansów i prawdziwych emocji.



„Rozdzieleni” (HBO Max)



Dwóch pogrążonych w żałobie mężczyzn poznaje się na grupie wsparcia i nawiązuje nieprawdopodobną przyjaźń.



„Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam” (Apple TV+)



Kenna Rowan (Maika Monroe) została uznana za winną wypadku w której zginął jej chłopak. Po odbyciu kary wraca do rodzinnego miasta, zdeterminowana, by ponownie nawiązać kontakt ze swoją córeczką. Mosty, które Kenna spaliła, okazują się niemożliwe do odbudowania. Wszyscy obecni w życiu jej córki są zdeterminowani, aby odciąć Kennę, bez względu na to, jak ciężko się stara, aby udowodnić swoją wartość. Jedyną osobą, która nie zamknęła przed nią całkowicie drzwi, jest Ledger Ward (Tyriq Withers), lokalny właściciel baru. Przyjaźń przeradza się w uczucie, pomimo otaczającej ich presji. To opowieść o odważnej podróży Kenny ku uzdrowieniu i odkryciu drugiej szansy, gdy wydaje się, że wszelka nadzieja jest stracona.



„Hallow Road” (Apple TV+)



Dwoje rodziców rozpoczyna wyścig z czasem, gdy późną nocą odbierają niepokojący telefon od córki, która spowodowała tragiczny wypadek samochodowy.



„Song Sung Blue” (SkyShowtime)



Gdy dwoje rozwiedzionych muzyków w średnim wieku spotyka się na koncercie, na którym oboje występują, zaczyna rodzić się między nimi uczucie. Łączy ich pasja do muzyki i doświadczenie życiowych trudności, a ich relacja zacieśnia się jeszcze bardziej, gdy zakładają zespół celebrujący twórczość Neila Diamonda, legendarnego amerykańskiego muzyka. Podobnie jednak jak w piosence „Song Sung Blue” jego autorstwa, ich historia jest zarazem pełna triumfu i smutku; potrafi wzruszyć i rozbawić.



„Ostatni oddech” (Prime Video)



Oparta na faktach historia, która mrozi krew w żyłach. Duncan (Woody Harrelson), doświadczony nurek wyrusza wraz z zespołem na swoją ostatnią wyprawę. Zadanie wydaje się z pozoru proste, jednak niespodziewane okoliczności zamieniają ich życie w prawdziwe piekło. Będąc setki metrów pod powierzchnią oceanu, toczą walkę z żywiołem, by uratować jednego z członków załogi, który traci dostęp do tlenu.



„Fałszerz” (Netflix)



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.



„Blue Moon” (HBO Max)



Biograficzny dramat opowiadający o życiu Lorenz’a Harta, jednego z najbardziej wpływowych autorów tekstów w historii amerykańskiego teatru muzycznego. Akcja filmu rozgrywa się w latach 40., w okresie premiery musicalu „Oklahoma!”, kiedy Hart zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i pogarszającym się stanem psychicznym. Produkcja ukazuje jego relacje z najbliższymi, twórcze zmagania oraz cenę, jaką płaci za artystyczny geniusz.



„Niezwykle szlachetne stworzenia” (Netflix)



Oparty na książkowym bestsellerze dramat, w którym pewna wdowa podejmuje pracę w oceanarium, gdzie zaprzyjaźnia się z mądrą ośmiornicą i zagubionym młodym mężczyzną.



„Żegnaj, June” (Netflix)



Akcja filmu rozgrywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy nagłe pogorszenie zdrowia matki rzuca czworo dorosłego rodzeństwa i ich trudnego ojca w sam środek rodzinnego chaosu. Jednak dowcipna i nieustępliwa June postanawia przejąć kontrolę nad własnym losem - z ostrym humorem, szczerością i wielkim sercem.



„Ostatnia kropla” (Netflix)



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat, mający w głębokim poważaniu jej istnienie, doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.



„Jay Kelly” (Netflix)



Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.



„Rodzina do wynajęcia” (Disney+)



Phillip Vandarpleog (Brendan Fraser) jest mieszkającym w Tokio Amerykaninem. Nie jest jednak tak naprawdę szczęśliwy. Pracuje jako tzw. „wypożyczany członek rodziny”, jako aktor na zlecenie wypełnia luki w cudzych rodzinach: raz jest dalekim kuzynem, innym razem bratem, ojcem, synem, a nawet mężem. Jego klienci często są do niego podobni to samotni i poszukujący spełnienia, spokoju, ukojenia, równowagi i poczucia bezpieczeństwa ludzie. Czasem Phillip gra w gry wideo z nieśmiałym młodym mężczyzną, innym razem odgrywa rolę ojca dla dziewczynki, bo samotna matka nie miałaby szans zdobyć dla córki upragnionego miejsca w szkole. Jedno zlecenie szybko jednak przeradza się w coś więcej. Ceniony aktor Kikuo Hasegawa (Akira Emoto) wynajmuje Phillipa jako rozmówcę, który ma wydobyć jego historię życia i utrwalić ją jako spuściznę dla córki. Im dłużej ze sobą rozmawiają, tym bardziej się do siebie zbliżają.



„La Grazia” (HBO Max)



Owdowiały prezydent Włoch przechodzi kryzys moralny, wywołany kontrowersyjnymi przepisami o eutanazji, kwestią ułaskawienia morderców oraz odkryciem zdrady zmarłej żony.



„Eternity. Wybieram ciebie” (Apple TV)



Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie – i miłości. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem?



„Steve” (Netflix)



Osadzony w połowie lat 90. film „Steve” jest oparty na bestsellerowej książce „Shy” Maxa Portera. Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve'a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem, a walki nie ułatwiają mu dręczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością oraz opanować skłonności do autoagresji i przemocy.



„Przepiękne!” (Prime Video, HBO Max)



Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których, każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą.



„Wiadomości dla Isabelle” (Netflix)



Zabawne wyznania młodej kobiety nagrywane na pocztę głosową jej zmarłej siostry przez przypadek trafiają do nieznajomego, który zaczyna się w niej zakochiwać.



„Sojusznicy” (Prime Video)



Brytyjski premier i prezydent USA muszą odłożyć rywalizację na bok, by powstrzymać wielki spisek i uratować świat – o ile dadzą radę współpracować.



„Smashing Machine” (Prime Video, Canal+)



Mistrz mieszanych sztuk walki Mark Kerr musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami i małżeńskim kryzysem, by być gotowym do walki o najważniejsze trofeum w karierze.



„Ekipa wyburzeniowa” (Prime Video)



Skłóceni przyrodni bracia Jonny i James łączą siły po tajemniczej śmierci ojca. W trakcie poszukiwania prawdy wychodzą na jaw sekrety i spisek, który zagraża ich rodzinie.



„Nowokaina” (SkyShowtime)



Kiedy dziewczyna jego marzeń zostaje porwana, mężczyzna nieodczuwający fizycznego bólu zamienia swoją rzadką przypadłość w nieoczekiwaną przewagę w walce o jej ocalenie.



„Pomocy” (Disney+)



Dwoje współpracowników zostaje uwięzionych na bezludnej wyspie, gdzie są zmuszeni przezwyciężyć dawne animozje i współpracować, aby przetrwać.



„Babcie” (Netflix)



Po stracie ukochanej matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej życzenie i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są... babcie.



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (Netflix)



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„Fenicki układ” (SkyShowtime)



Biznesmen Zsa-zsa Korda kolejny raz wychodzi cało z katastrofy lotniczej. Chcąc ratować projekt życia, wciąga do gry córkę-zakonnicę, która odkrywa mroczne rodzinne sekrety.



„Lista marzeń” (Netflix)



Młoda kobieta wysłana przez matkę w podróż, by załatwić sprawy z ułożonej w dzieciństwie listy, odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i poznaje siebie na nowo.



„Państwo Rose” (Disney+)



Historia Thea (Benedict Cumberbatch) i Ivy (Olivia Colman) rozpoczyna się w Londynie, gdy spotykają się przypadkiem – on jest studentem architektury, ona aspirującą szefową kuchni marzącą o własnym biznesie w Ameryce. Choć ich życie początkowo pełne jest planów i romantycznych obietnic, z biegiem lat zaczynają mierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed nimi codzienność. Wspólne dzieci, różne podejścia do wychowania, a przede wszystkim ambicje zawodowe stają się źródłem napięć i frustracji. Theo odnosi sukces jako architekt, podczas gdy Ivy poświęca własne marzenia, by oddać się życiu rodzinnemu. Kiedy jednak los niespodziewanie odwraca role – jej restauracja zaczyna rozkwitać, a on traci pracę – ich relacja zaczyna się chwiać. Radość z nowych możliwości przeradza się w rywalizację, a miłość w zazdrość i niechęć.



„Amator” (Disney+)



Charlie Heller (Malek) to utalentowany kryptolog pracujący w głównej siedzibie CIA w Langley. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy jego żona ginie w zamachu terrorystycznym w Londynie. Kiedy jego przełożeni odmawiają podjęcia działań w celu schwytania terrorystów, Charlie postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wyrusza w niebezpieczną podróż dookoła świata, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za zamach i dokonać zemsty.



„Crime 101” (Prime Video)



Policja łączy serię kradzieży drogocennej biżuterii, która ma miejsce na Zachodnim Wybrzeżu USA, z działalnością kolumbijskich karteli. Detektyw Lou Lubesnik skupia swoje działania na jednym złodzieju.



„Szpiedzy” (SkyShowtime)



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.



„Złodziej z przypadku” (HBO Max)



Hank Thompson (nominowany do Oscara Austin Butler) w liceum był znakomitym zawodnikiem baseballu. Niestety nie może już grać, ale wszystko inne układa się w jego życiu dobrze. Ma wspaniałą dziewczynę (Zoë Kravitz), jest barmanem w nowojorskiej knajpie, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo. Pewnego dnia sąsiad, Russ (Matt Smith) prosi go, aby zajął się przez parę dni jego kotem. Nagle Hank na swojej drodze spotyka ekipę groźnych gangsterów. Wszyscy chcą go dorwać, ale Hank nie ma pojęcia dlaczego. Musi użyć całego swojego sprytu, aby pozostać przy życiu wystarczająco długo, aby dowiedzieć się o co chodzi...



„Together” (Prime Video)



Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.



„Czwartkowy Klub Zbrodni” (Netflix)



Oparty na znanej na całym świecie bestsellerowej powieści Richarda Osmana film opowiada o czworgu pełnych wigoru emerytów - Elizabeth (Helen Mirren), Ronie (Pierce Brosnan), Ibrahimie (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione sprawy morderstw. Kiedy w ich otoczeniu dochodzi do zagadkowego zgonu, ich śledztwo przybiera ekscytujący obrót - okazuje się bowiem, że teraz mają do czynienia z prawdziwym przestępstwem.



„Anioł stróż” (Prime Video)



Początkujący, ale pełen dobrych chęci anioł Gabriel wywraca do góry nogami życie ubogiego magazyniera i opływającego w luksusy kapitalisty.



„Dom pełen dynamitu” (Netflix)



Gdy pojedynczy pocisk rakietowy z nieznanego źródła zostaje wymierzony w USA, rozpoczyna się wyścig z czasem, aby odkryć, kto stoi za atakiem i ustalić plan działania.



„Łup” (Netflix)



Gdy grupa policjantów z Miami znajduje w zapuszczonej melinie miliony dolarów, wzajemne zaufanie wyparowuje, a zasady i przyjaźnie stają pod znakiem zapytania.



„Oddaj ją” (HBO Max)



Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury — ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się.



„Frankenstein” (Netflix)



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.



„Sny o pociągach” (Netflix)



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.



„Towarzysz” (Netflix)



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Bugonia” (SkyShowtime)



„Bugonia” podąża za dwoma młodymi mężczyznami, którzy mają obsesję na punkcie spisków. Porywają szefową dużej firmy, przekonani, że jest kosmitką zamierzającą zniszczyć Ziemię.



„Mickey 17” (Netflix)



Nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżyser filmu "Parasite", Bong Joon Ho, przedstawia swój następny przełomowy film pod tytułem Mickey 17. Niezapowiadający się na bohatera Mickey Barnes (Robert Pattinson) nieoczekiwanie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Mickey musi umrzeć, żeby zarobić.



„F1: Film” (Apple TV)



Wyścigowa legenda Sonny Hayes daje się namówić na powrót z emerytury, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół Formuły 1 i zostać mentorem młodego mistrza kierownicy. Przy okazji dostaje szansę, by raz jeszcze stanąć na szczycie.



„Zniknięcia” (HBO Max)



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.



„Grzesznicy” (Netflix)



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Projekt Hail Mary” (Prime Video)



Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.



„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat. Czytaj też:

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