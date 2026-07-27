O tym kryminale będzie głośno. „Obsesja” debiutuje dziś w sieci!

Serial „Kwestia seksu i śmierci” to jedna z najwyżej ocenianych produkcji ostatnich lat. Pięciokrotnie nominowana do Oscara Michelle Williams zagrała w nim Molly, która po otrzymaniu diagnozy raka piersi rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia. Widzowie pokochali ten tytuł, pisząc, że jest wspaniały, autentyczny i dający do myślenia. Teraz jego twórczyni wraca z nową serią, tym razem w nieco innym klimacie – thrillera i kryminału.

Nowość od twórczyni „Kwestii seksu i śmierci”. O czym jest „Obsesja”?

Serial „Obsesja” opowiada o zdeterminowanej agentce FBI Alice Black, która prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej i wyjątkowo przebiegłej seryjnej morderczyni. Wraz z doświadczonym śledczym zagłębia się w historię poszukiwanej kobiety, próbując przewidzieć jej kolejne ruchy. Gdy losy obu bohaterek zaczynają się splatać, okazuje się, że każda z nich podąża własną drogą ku sprawiedliwości, a granica między dobrem a złem stopniowo zaczyna się zacierać.

W serialu występują: Emmy Rossum, Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine oraz Jake Lacy.

Twórczynią, scenarzystką i producentką wykonawczą serialu jest Elizabeth Meriwether. Funkcję producentki wykonawczej pełni również Emmy Rossum, za pośrednictwem swojej firmy Composition 8, obok Ronalda Bassa, Matta Olmsteada i Sama Hoffmana. Za reżyserię odcinków 1 i 2 odpowiada Brian Kirk, będąc jednocześnie producentem wykonawczym serialu. Produkcją zajęło się 20th Television oraz Searchlight Television.

Trzy odcinki serialu „Obsesja” są dostępne od dziś, poniedziałku 27 lipca, a kolejne będą pojawiać się w Disney+ co tydzień.

Czytaj też:

Co obejrzeć po „Domku na prerii”? Te seriale i filmy mają podobny klimat Czytaj też:

Twórca jednego z TOP seriali powraca. Nowa „Carrie” ze zwiastunem!