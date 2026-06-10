Sprawdziliśmy ponad 150 seriali: To najlepsze kryminały na Netflix i HBO Max

Szukasz dobrego serialu kryminalnego na wieczór, ale nie masz ochoty przekopywać się przez setki tytułów? Przygotowaliśmy ranking ponad 150 najlepiej ocenianych seriali kryminalnych dostępnych obecnie na Netfliksie i HBO Max. Wszystkie produkcje zostały uporządkowane według ocen widzów, a na liście znalazły się wyłącznie tytuły ocenione na co najmniej 6/10. Znajdziesz tu zarówno głośne hity, jak i mniej znane perełki, które mogły umknąć twojej uwadze. To aktualny przegląd bibliotek obu serwisów na dziś – warto więc zapisać tę listę na później i wracać do niej, gdy zabraknie ci pomysłu na kolejny serialowy seans.

Ranking: 150+ najlepszych seriali kryminalnych na Netflix i HBO Max. Tylko dobrze oceniane tytuły

„Cesarz z Ocean Park” (HBO Max)



Spokojne życie Talcotta Garlanda, szanowanego profesora prawa, zostaje zakłócone, gdy jego ojciec, sędzia Oliver Garland, niedoszły czarnoskóry kandydat do Sądu Najwyższego, umiera najprawdopodobniej na zawał serca. Siostra Tala, Mariah, uważa jednak, że ktoś maczał palce w śmierci ojca.



„Lwice” (Netflix)



Pięć kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji, napada na bank w męskich przebraniach. Jeden zastrzyk adrenaliny i 36 280 euro później złodziejki amatorki muszą zacząć życie od nowa. Tylko że teraz po piętach depczą im politycy, policjanci i gangsterzy - nikt z nich nie podejrzewa jednak, że bandą najemników była grupa kobiet, które mówią na siebie "Lwice".



„Ja, Jack Wright” (HBO Max)



Pozorna samobójcza śmierć wpływowego biznesmena Jacka Wrighta wstrząsa jego rodziną. Gdy żony i dzieci walczą o majątek, nieustępliwy detektyw rozpoczyna śledztwo - odkrywając szokującą prawdę o tej zamożnej familii.



„W kręgu zbrodni: San Francisco” (Netflix)



Millie i Jean udają się do San Francisco, aby rozwiązać sprawę morderstwa sprzed lat.



„Zmiana” (Netflix)



Szwecja, 1958 rok. Po raz pierwszy w historii kraju mury szkoły policyjnej opuszczają kobiety. Nieliczna grupa absolwentek robi wielki krok w stronę równości płci. W praktyce policjantki muszą stawiać drobne kroki, ponieważ obowiązkowe spódnice od munduru ranią im uda niczym papier ścierny. Społeczeństwo z nich szydzi, media je lekceważą, a koledzy w mundurach nie szczędzą im drwin. Świeżo upieczone rekrutki trafiają do sztokholmskiej dzielnicy Klara, która cieszy się złą sławą miejsca o największej przestępczości w kraju. Kiedy ruszają patrolować ulice, dociera do nich, że ich największym problemem nie są kryminaliści, ale podejście kolegów z pracy i ogółu społeczeństwa.



„Wilk” (HBO Max)



Rodzinie przetrzymywanej w domu przez psychopatę pomaga londyński policjant.



„Szabla” (HBO Max)



Dziennikarka bada sprawę dot. zamachu na serbskiego premiera. Jej śledztwo prowadzi ją do mrocznego świata skorumpowanego aparatu państwowego.



„Hightown” (Netflix)



Uzależniona od heroiny agentka federalna próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa po tym jak znajduje zwłoki w zatoce.



„Po obu stronach otchłani” (HBO Max)



Podczas rutynowego wezwania funkcjonariuszka policji z Wuppertalu, Luise Berg, jest przerażona spotkaniem z Dennisem Opitzem, który zamordował jej córkę Merle i został wcześniej zwolniony z więzienia. Gdy dochodzi do kolejnych morderstw, Luise bada mroczną przeszłość Dennisa i odkrywa, że mężczyzna, który teraz wydaje się być wzorowym członkiem społeczeństwa, szuka zemsty. Nikt nie wierzy zdesperowanej kobiecie. Nawet wtedy, gdy ona sama – a dokładniej jej najmłodsza córka Josi – staje się celem perfidnego planu Dennisa…



„Jedyny świadek” (Netflix)



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe'ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy, wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 roku Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa - jedynego naocznego świadka ataku - w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial "Jedyny świadek" to historia o tym, jak ojcu i synowi, postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii, udało się przejść drogę, wiodącą z ciemności do światła.



„Ubłocone” (Netflix)



Podczas transportu do zakładu karnego La Quebrada Gladys „La Borges” Guerra oraz grupa nowo osadzonych kobiet stają w obliczu krytycznej sytuacji, która na zawsze je jednoczy. Od tego momentu wspólnie mierzą się z brutalną rzeczywistością więziennego życia oraz stawiają czoła surowym zasadom i wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi różne „plemiona”, kontrolujące codzienność w zakładzie. Korzystając z wypracowanych wcześniej mechanizmów obronnych, kobiety odkrywają swoje mocne i słabe strony, jednocześnie próbując odnaleźć swoje miejsce w świecie La Quebrada. Serial opowiada o transformacji tych więźniarek, które nagle zostały wrzucone w nową, bezwzględną rzeczywistość. Pozbawione wolności i godności, walczą o swoją przestrzeń, prawa i korzyści, przeciwstawiając się potężnym wpływom więziennych „plemion”. Ostatecznie same tworzą plemię „Las Embarradas”. Motywacje i cele, które kierowały nimi w poprzednim życiu, ustępują miejsca codziennej walce o przetrwanie. Mimo trudności starają się utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym - z rodziną, bliskimi i nierozwiązanymi sprawami, które są jedynym źródłem nadziei na odzyskanie utraconej wolności.



„Skylines” (Netflix)



We Frankfurcie młody i utalentowany producent hiphopowy dostaje od losu wielką szansę i podpisuje kontrakt z firmą Skyline Records. Wraz z powrotem do miasta uwikłanego w ciemne interesy brata właściciela wytwórni, który żąda swojej działki, zderzają się jednak ze sobą światy muzyki, zorganizowanej przestępczości i wielkich pieniędzy.



„Królowe Djursholm” (Netflix)



Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę "girl power". Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie "Barracuda Queens", odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia... Prawda?



„Puszka Pandory” (Netflix)



Upadły gliniarz oraz młody i ambitny prokurator - pod wpływem osobistych pobudek - otwierają zamkniętą sprawę morderstwa, powodując otwarcie istnej puszki Pandory. Wpadają w wir niebezpiecznych zdarzeń, które wiodą ich po krwawych śladach coraz głębiej ku spiskowi w kręgach policji. Czy nawet najwyższe struktury sądowe są weń wplątane? A może wszystko łączy się ze straszliwym atakiem terrorystycznym, który wstrząsnął miastem półtora roku wcześniej? Odpowiedź tkwi w upadku policjanta, lecz trzeba najpierw stawić czoła temu, co go spowodowało - odsłaniając przy tym prawdziwą zawartość puszki Pandory.



„Gangi Galicji” (Netflix)



Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.



„To miasto należy do nas” (HBO Max)



Michael, wieloletni członek zorganizowanej przestępczości, zakochuje się w Dianie, co skłania go do przewartościowania swojego życia i zastanowienia nad przyszłością. Jego nowa miłość staje się zarówno motywacją, jak i potencjalnym zagrożeniem.



„Ferry: Serial” (Netflix)



Ferry Bouman desperacko potrzebuje pieniędzy i korzysta z okazji, gdy po aresztowaniu grubej ryby zwalnia się miejsce na szczycie dilerskiego półświatka Brabancji.



„Facet z Florydy” (Netflix)



Tonący w długach gliniarz musi wrócić do swojej rodzinnej Florydy z szemraną misją. Tam daje się wciągnąć w szalone i śmiertelnie niebezpieczne poszukiwanie skarbów.



„Kanciarze” (Netflix)



Rywalizujące ze sobą gangi ścigają się po całej Europie w pogoni za bezcenną monetą. Emerytowany włamywacz łączy siły z drobnym gangsterem, aby dokonać ostatniego skoku.



„Szczera prawda” (Netflix)



Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Dzielnica strachu” (Netflix)



Najmocniejszy polski serial kryminalny, pokazujący świat policyjnej pracy i śmiertelnie groźnych tajemnic tytułowej dzielnicy. W każdym z odcinków widzowie mogą obejrzeć emocjonujące historie kryminalne, które rozwiązują nieustępliwi śledczy a partnerują im dzielnicowi, którzy jak nikt znają tajemnice i zakamarki Gorczaka.



„Szybki cash” (Netflix)



Mija 10 lat od wydarzeń zaprezentowanych w filmowej trylogii. Troje nowych bohaterów szuka łatwych pieniędzy w sztokholmskim półświatku czasów start-upowego boomu.



„Miasto cieni” (Netflix)



Na fasadzie La Pedrery pojawia się spalone ciało. Inspektorzy Milo Malart i Rebeka Garrido próbują odnaleźć sprawcę zbrodni.



„Mało prawdopodobny morderca” (Netflix)



Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.



„Delhi Crime” (Netflix)



Delhijska policja prowadzi dochodzenie w sprawie brutalnego gwałtu i zabójstwa młodej kobiety.



„Ogród z brązu” (Netflix)



Czteroletnia córka Lily i Fabiana znika bez śladu. Zrozpaczeni rodzice desperacko starają się odnaleźć dziecko.



„Oskarżeni” (HBO Max)



Oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia oskarżonego, a widzowie odkrywają powoli, jak zwykły człowiek znalazł się w niezwykłej sytuacji.



„The Trial” (Netflix)



Morderstwo nastolatki uderza w prokurator powiązaną z ofiarą, prawnika poszukującego przełomowej sprawy i podejrzaną, która utrzymuje, że jest niewinna.



„Maestro na wyspie” (Netflix)



Pewien muzyk postanawia zorganizować festiwal na malowniczej wyspie, gdzie nieoczekiwanie wplątuje się w romans i problemy innych ludzi.



„Dwa groby” (Netflix)



Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.



„Na gorącym uczynku” (Netflix)



Słynąca z łapania przestępców dziennikarka Ema Garay staje przed dużym dylematem, kiedy bliska jej osoba zaczyna być łączona z zaginięciem nastolatki.



„Nabrzeże” (Netflix)



Potężna rybacka rodzina z Karoliny Północnej wpływa na zdradzieckie wody, aby nie dać zatonąć swojemu imperium, które coraz bardziej ciąży ku dnu.



„Capitani” (Netflix)



W luksemburskiej wiosce, w której każdy ma swój sekret, szorstki inspektor policji Luc Capitani prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanej śmierci 15-letniej dziewczyny.



„Kim jest Erin Carter?” (Netflix)



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Tidelands” (Netflix)



Po 10 latach spędzonych w poprawczaku Cal McTeer wraca do swojego rodzinnego miasteczka.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd” (Netflix)



Detektyw z Tokio wyrusza do Londynu w poszukiwaniu zaginionego młodszego brata, rzekomo powiązanego z Yakuzą i oskarżonego o zamordowanie japońskiego biznesmena. Stawką w tej grze jest honor jego rodziny, a także delikatny rozejm pomiędzy tokijskimi gangami.



„StartUp” (Netflix)



„StartUp” to amerykański serial stworzony przez Bena Ketaia na potrzeby telewizji internetowej. Premiera miała miejsce 6 września 2016 roku na platformie Sony Crackle. Zdesperowany bankier, przywódca haitańsko-amerykańskiego gangu i kubańsko-amerykański haker wspólnymi siłami próbują zrealizować własną wizję amerykańskiego snu – zorganizowaną przestępczość 2.0.



„Prawo i porządek: Sekcja specjalna” (Netflix)



Kierowana przez odważną i wrażliwą Kapitan Olivię Benson elitarna jednostka specjalna nowojorskiej policji prowadzi śledztwa i szuka sprawiedliwości w imieniu ofiar i ocalałych ohydnych zbrodni.



„Inwigilacja” (Netflix)



Młoda policjantka pod przykrywką ma się zaprzyjaźnić z żoną przemytnika narkotyków, ale im bliżej celu, tym bardziej skomplikowane staje się jej zadanie.



„Duster” (HBO Max)



Historia odważnego kierowcy do zadań specjalnych, pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka, zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.



„S.W.A.T.” (Netflix)



Sierżant „Hondo” Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.



„Sprawa Asunty” (Netflix)



Dwudziestego pierwszego września 2013 roku Rosario Porto i Alfonso Basterra zgłaszają zaginięcie córki. Kilka godzin później zwłoki Asunty zostają znalezione przy drodze w okolicy Santiago de Compostela. Śledczy wkrótce odkrywają ślady mogące wskazywać, że to Rosario i Alfonso stoją za jej śmiercią. Informacja o tym wstrząsa nie tylko ich rodzinnym miastem, ale i całym krajem. Co mogło skłonić rodziców do odebrania życia własnej córce? Jaka prawda kryję się za fasadą idealnej rodziny?



„Młody Wallander” (Netflix)



Świeżo upieczony absolwent akademii policyjnej, Kurt Wallander, jest świadkiem brutalnego morderstwa i zostaje włączony do śledztwa w jego sprawie, które nadzoruje komisarz Hemberg.



„Mścicielka” (Netflix)



Pragnąca zemsty za morderstwo męża kobieta odsłania najgłębiej skrywane i odrażające sekrety swojej małej społeczności.



„Ocaleni” (Netflix)



Piętnaście lat temu śmierć trojga młodych ludzi rozdarła serca mieszkańców sennego nadmorskiego miasteczka. Teraz tajemniczy zgon młodej kobiety przywołuje przeszłość.



„Dobrego dnia, Veronico” (Netflix)



Niedoceniana policjantka szuka złodzieja okradającego kobiety poznane na portalu randkowym. Przy okazji odkrywa potworny sekret otoczony zmową milczenia.



„Antracyt” (Netflix)



Stara sprawa znów zostaje otwarta, gdy zaginięcie reportera ściąga jego córkę do górskiego miasteczka prześladowanego przez sektę, tajemnice i śmierć.



„Po złej stronie torów” (Netflix)



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



„Legendy” (Netflix)



Grupa urzędników pod przykrywką próbuje rozpracować brytyjskie gangi narkotykowe. Serial inspirowany nieznaną wcześniej prawdziwą historią z lat 90.



„Zabijaj uważnie” (Netflix)



Szukając równowagi między pracą i życiem osobistym, prawnik mafii Björn bierze udział w treningu uważności. Jedną ze strategii, które odkrywa, jest... morderstwo.



„Kryształowa kukułka” (Netflix)



Henryk Mikos, emerytowany policyjny archiwista, postanawia rozwiązywać umorzone przed laty sprawy. Pomaga mu dwoje młodych policjantów, Zuza Wasiluk i Tomek Stachura.



„Archiwista” (Netflix)



Młoda lekarka, która chce się dowiedzieć czegoś o dawcy przeszczepionego jej serca, przybywa do górskiego miasteczka, dręczonego od dziesięcioleci tajemniczymi tragediami.



„Undercover” (Netflix)



Dwójka tajnych agentów bierze na cel ważnego producenta ecstasy wiodącego luksusowe życie na holendersko-belgijskim pograniczu.



„4 Blocks” (HBO Max)



Głównym bohaterem serialu jest Toni Hamady, który już niebawem ma stanąć na czele arabskiego klanu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukolln. W rzeczywistości bohater chciałby rozpocząć spokojne życie z dala od swojej kryminalnej przeszłości, jednak jego plany krzyżuje policyjny nalot, podczas którego zginie jeden z funkcjonariuszy. Toni, by ocalić działalność klanu, będzie musiał przejąć stery rodzinnego interesu, a jego brat Abbas wcale nie ułatwia mu tego trudnego zadania. W tym samym czasie w życiu głównego bohatera pojawi się Vince, przyjaciel z młodości, który będzie chciał pomóc Toniemu w prowadzeniu rodzinnych interesów. Jednak jego obecność wpłynie negatywnie na relacje braci i doprowadzi do wielu konfliktów.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix)



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Szklana kopuła” (Netflix)



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Żywioły Saszy – Ogień” (HBO Max)



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie. Niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. Śledztwo okazuje się wyjątkowo skomplikowane. Na drodze do rozwiązania sprawy stoi nie tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości przełożonych i współpracowników co do umiejętności profilerki. W każdym kolejnym odcinku pojawi się nowy ślad prowadzący do rozwiązania sprawy. Czy dzięki pomocy Załuskiej uda się ująć sprawcę i zakończyć śledztwo?



„Perry Mason” (HBO Max)



Los Angeles 1932 rok, adwokat Perry Mason przyjmuje sprawę swojego życia.



„Chłopiec pochłania wszechświat” (Netflix)



Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.



„Instynkt” (Netflix)



Komisarz Anna Oster zaczyna pracę w warszawskim wydziale zabójstw. Jej nietypowe metody śledcze oraz tajemnicza przeszłość sprawiają, że współpracownicy są wobec niej nieufni.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki” (Netflix)



Pięć lat po zabójstwie 17-latki w sennym angielskim miasteczku pewna uczennica nie ustaje w wysiłkach, by odkryć prawdę i znaleźć prawdziwego mordercę.



„Morderstwa w Åre” (Netflix)



Objęta wewnętrznym dochodzeniem policjantka ze Sztokholmu jedzie na narty, aby odpocząć, ale zaginięcie młodej dziewczyny zmusza ją do powrotu do pracy.



„Kalejdoskop” (Netflix)



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„Zamęt” (HBO Max)



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



„O krok za daleko” (Netflix)



Ojciec, desperacko szukający córki, zostaje wplątany w sprawę morderstwa i natyka się na sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Królestwo zwierząt” (Netflix)



Po śmierci matki Joshua "J" Cody wyjeżdża nad morze do niewidzianej od lat babci, gdzie zostaje wplątany w przestępstwa, które dla jego rodziny są sposobem na życie.



„Przełom” (Netflix)



Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta. Zobacz pełny opis



„Śnieżna dziewczyna” (Netflix)



Gdy podczas parady w Maladze znika mała dziewczynka, młoda dziennikarka postanawia zrobić, co w jej mocy, żeby pomóc rodzicom Amayi odnaleźć córkę.



„Rezerwat” (Netflix)



Kiedy opiekunka do dzieci jej sąsiadki znika z bogatego przedmieścia, Cecilie szuka odpowiedzi i odkrywa sekrety, które rujnują jej pozornie idealny świat.



„Berlińskie psy” (Netflix)



Zabójstwo na tle politycznym pchnie dwóch odmiennych detektywów do walki z berlińskim światem przestępczym i własnym zepsuciem.



„Las” (Netflix)



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Ogrodnicy” (HBO Max)



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial "Ogrodnicy" przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.



„Skandal w angielskim stylu” (HBO Max)



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Era Wodnika” (Netflix)



Los Angeles 1967 rok. Sam Hodiak (David Duchovny) to sierżant policji ze skomplikowanym życiem osobistym. Mężczyzna wraz ze swoim partnerem Brianem Shafem (Grey Damon) otrzymuje sprawę zaginięcia nastoletniej Emmy Karn (Emma Dumont). Wkrótce natrafiają na ślad niebezpiecznego Charlesa Mansona (Gethin Anthony), który tworzy morderczą sektę.



„Karppi” (Netflix)



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.



„Odwróceni. Ojcowie i córki” (HBO Max)



Sielankowe życie Sikory i "Blachy" zakłóca sprawa dotycząca brutalnych morderstw, którą prowadzi córka jednego z nich. Mężczyźni, bojąc się o swoje dzieci, ponownie łączą siły.



„Nieobecni” (HBO Max)



Mila Gajda wraca do rodzinnego miasteczka na święta gdzie odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli w tajemniczych okolicznościach.



„Lilyhammer” (Netflix)



Nowojorski gangster zostaje objęty programem ochrony świadków i wraz z rodziną zamieszkuje w Norwegi.



„Black Rabbit” (Netflix)



Odnoszący pierwsze sukcesy restaurator zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami spod ciemnej gwiazdy na ogonie.



„Absentia” (Netflix)



Uznana za zmarłą agentka FBI Emily Byrne zostaje znaleziona po sześciu latach w lesie. Kobieta nie pamięta wydarzeń z tego okresu, a podczas śledztwa padają na nią podejrzenia o morderstwo.



„Griselda” (Netflix)



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



„Cormoran Strike” (HBO Max)



Weteran wojenny zakłada w Londynie agencję detektywistyczną. Doświadczenie umożliwia mu rozwiązywanie spraw, z którymi nie radzi sobie policja.



„Zostań przy mnie” (Netflix)



Spokojne życie fotoreportera, matki i detektywa z wydziału zabójstw zakłóca straszne wydarzenie z przeszłości.



„Prawnik z lincolna” (Netflix)



Rozchwytywany adwokat z Los Angeles, Mickey Haller, zrobi wszystko, aby wygrać. Nawet najtrudniejsze sprawy prowadzi z tylnego siedzenia swojego kultowego lincolna.



„Top Boy” (Netflix)



Dawny szef gangu, który został zmuszony do ucieczki ze swojego osiedla we Wschodnim Londynie, wraca, by odzyskać utraconą pozycję.



„Kto zabił Sarę?” (Netflix)



Skoncentrowany na zemście i dowiedzeniu, że został wrobiony w morderstwo siostry Álex ma zamiar ujawnić nie tylko sprawcę zbrodni, ale o wiele więcej.



„Marcella” (Netflix)



„Marcella” to osadzony w realiach współczesnego Londynu serial znanego na całym świecie scenarzysty i pisarza Hansa Rosenfeldta („Most nad Sundem”). Jego akcja koncentruje się na zmaganiach z losem funkcjonariuszki policji, która w swoim życiu prywatnym mierzy się z kryzysem i poczuciem odosobnienia i która nade wszystko ufa własnej intuicji. Marcella (Anna Friel) to zbliżająca się do czterdziestki pani detektyw, która po 12-letniej przerwie w pracy wraca w końcu do policyjnego wydziału zabójstw. Marcella niegdyś porzuciła obiecującą karierę i poświęciła się życiu rodzinnemu. Dziś jej codzienność to konieczność godzenia się z rozpadem niegdyś udanego małżeństwa i brakiem kontaktu z dziećmi, które przebywają w szkole z internatem. Właśnie w takich okolicznościach Marcella wraca do pracy, a jej poczucie własnego ja jest mocno zachwiane.



„Scheda” (HBO Max)



Po śmierci Jana Mroza, szanowanego emerytowanego żołnierza, jego rodzina i mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka odkrywają skrywane sekrety. Walka o spadek ujawnia rodzinne konflikty, miłość, zdradę i napiętą atmosferę społeczności Helu.



„Rekrut” (Netflix)



Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.



„Pustkowie” (HBO Max)



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„Harry Hole” (Netflix)



Seria rytualnych morderstw wstrząsa Oslo. Uzdolniony detektyw musi złożyć kawałki układanki, lawirując między korupcją i własnymi demonami, aby schwytać sprawcę. Zobacz pełny opis



„Morderczynie” (Netflix)



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.



„Berlin” (Netflix)



Sewilla - wspaniałe miejsce na wspaniały rabunek. Berlin, któremu wpadło w oko bezcenne dzieło sztuki, zwołuje swój gang, żeby zaplanować niesamowity skok.



„Seven Seconds” (Netflix)



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Good Girls” (Netflix)



Trzy matki z problemami finansowymi postanawiają obrabować supermarket.



„Paradoks” (Netflix)



Do zespołu inspektora Marka Kaszowskiego dołącza funkcjonariuszka Joanna Majewska, która ma przeprowadzić śledztwo w sprawie swojego przełożonego.



„Suburra” (Netflix)



Rok 2008. Konflikt wokół terenu w nadmorskim miasteczku niedaleko Rzymu przeradza się w walkę na śmierć i życie między gangsterami, skorumpowanymi politykami i Watykanem.



„Schody” (Netflix i HBO Max)



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Już mnie nie oszukasz” (Netflix)



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Behawiorysta” (HBO Max)



Były prokurator Gerard Edling ściga brutalnego mordercę, który upublicznia swoje zbrodnie w sieci.



„Pułapka” (HBO Max)



Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat.



„Zabójcza przyjaźń” (Netflix)



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Ukochane dziecko” (Netflix)



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„W pułapce” (Netflix)



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



„Para idealna” (Netflix)



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



„Więzienie Oz” (HBO Max)



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



„Prokurator” (Netflix)



Prokurator Kazimierz Proch wraz z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny.



„Ciała” (Netflix)



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Krucjata” (Netflix)



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a "swoim" nie można już ufać.



„Dzikość” (Netflix)



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Tokyo Vice” (HBO Max)



Amerykański dziennikarz Jake Adelstein przyjeżdża do Tokio, gdzie rozpoczyna śledztwo w sprawie korupcji w policji i jej powiązań ze światem przestępczym.



„Zachowaj spokój” (Netflix)



Młody chłopak znika wkrótce po śmierci kolegi. Życie zamożnych mieszkańców warszawskiego osiedla komplikuje się, a na jaw wychodzą tajemnice i kłamstwa.



„Babilon Berlin” (HBO Max)



Młody komisarz z Kolonii przyjeżdża do Berlina, aby rozwiązać sprawę szantażu wysoko postawionych polityków.



„Wąż” (Netflix)



Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.



„Żmijowisko” (Netflix)



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



„Grupa zadaniowa” (HBO Max)



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Safe” (Netflix)



Po zaginięciu córki ojciec zaczyna odkrywać tajemnice bliskich sobie osób.



„Szadź” (HBO Max)



Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!



„Odwilż” (HBO Max)



W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.



„Wzgórze psów” (Netflix)



Ceniony pisarz - którego dręczy dawna trauma i tajemniczy szantażysta - wraca do rodzinnego miasteczka, aby zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Miłość i śmierć” (Netflix i HBO Max)



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Dept. Q” (Netflix)



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Narcos: Meksyk” (Netflix)



Agent DEA Kiki Camarena gromadzi informacje na temat Féliksa Gallardo, przywódcy kartelu z Guadalajary.



„Kasztanowy ludzik” (Netflix)



Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.



„Bodyguard” (Netflix)



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Ripley” (Netflix)



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„Deadwood” (HBO Max)



Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.



„Wybrani” (Netflix)



Były agent CIA zostaje zwerbowany przez tajemniczego miliardera, by zapobiegać morderstwom, które mają się wydarzyć.



„Skazana” (HBO Max)



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.



„Outsider” (HBO Max)



Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy.



„Chyłka” (HBO Max)



Kiedy znika trzyletnie dziecko mecenas Chyłka postanawia rozwikłać tę sprawę.



„Czarna lista” (Netflix)



Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.



„Łączy nas krew” (Netflix)



Po śmierci męża-gangstera Carmen zostaje zmuszona do przejęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny.



„Krew z krwi” (Netflix)



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„W głębi lasu” (HBO Max)



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii "Blacha" zostaje oskarżony o gwałt.



„Odwróceni” (HBO Max)



Po spędzeniu piętnastu lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność. Oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka, Anastasia.



„Banshee” (HBO Max)



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Długa noc” (HBO Max)



Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód - żółtą taksówkę - i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).



„Mare z Easttown” (HBO Max)



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Lupin” (Netflix)



Zainspirowany przygodami Arsène’a Lupina złodziej gentleman Assane Diop obmyśla zemstę na zamożnej rodzinie, która wyrządziła niesprawiedliwość jego ojcu.



„Potwór: Historia Eda Geina” (Netflix)



Przerażające zbrodnie spokojnego farmera z małego miasteczka w Wisconsin wstrząsnęły całym krajem. Poznaj prawdziwą, szokującą historię Eda Geina, Rzeźnika z Plainfield.



„Pingwin” (HBO Max)



Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.



„Kości” (Netflix)



Dr Brennan używa swoich zdolności do odczytywania wskazówek pozostawionych na kościach, by wraz z zespołem rozwiązywać zagadki kryminalne.



„Ostre przedmioty” (HBO Max)



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



„Ozark” (Netflix)



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



„Mentalista” (HBO Max, Netflix)



Zmysł dedukcji oraz wybitny talent do obserwacji sprawiają, że Patrick Jane jest cennym konsultantem policji przy sprawach kryminalnych.



„Riverdale” (Netflix)



W spokojnym miasteczku Riverdale ginie nastolatek z wpływowej rodziny. Grupa przyjaciół próbuje rozwiązać zagadkę morderstwa.



„Dojrzewanie” (Netflix)



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Rojst” (Netflix)



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



„Zakazane imperium” (HBO Max)



Akcja serialu rozpoczyna się w roku 1920. Po I wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych następuje wiele zmian. Kwitnie handel na Wall Street, kobiety uzyskują prawo głosu, powstają stacje radiowe. W życie wchodzi także 18. poprawka do Konstytucji, oznaczająca nastanie okresu prohibicji. Wszelki handel alkoholem zostaje zakazany. Tymczasem leżące w południowej części stanu New Jersey Atlantic City staje się centrum wszelkich nielegalnych rozrywek na wschodnim wybrzeżu kraju. Nieoficjalnym władcą miasta jest Nucky Thompson (Steve Buscemi), polityk oraz człowiek kontrolujący hotele, hazard i prostytucję. Wykorzystuje on strategiczne położenie miejskiej przystani i czerpie ogromne zyski z przemytu nielegalnego alkoholu. Wkrótce robi interesy z największymi gangsterami z Nowego Jorku, Chicago i Filadelfii, takimi jak Arnold Rothstein (Michael Stuhlbarg), Lucky Luciano (Vincent Piazza) i Al Capone (Stephen Graham). Musi jednak uważać na agentów federalnych, usiłujących rozbić jego imperium.



„Prawo ulicy” (HBO Max)



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



„Zadzwoń do Saula” (Netflix)



Serial rozgrywa się w przeciągu sześciu lat poprzedzających wydarzenia "Breaking Bad" i opowiada historię Jimmy’ego McGilla (Bob Odenkirk) alias Saul Goodman. Produkcja obfituje w humorystyczne sytuacje wynikające ze specyficznego podejścia Jimmy’ego do współżycia z otoczeniem, praktykowania prawa, mówienia prawdy oraz wyrażania tego co myśli. Jimmy’ego poznajemy jako zmagającego się z przeciwnościami losu i brakiem pieniędzy obrońcę z urzędu, a następnie samodzielnego prawnika prowadzącego sprawy osób starszych. Chcąc pomóc przyjaciółce, Kim Wexler (Rhea Seehorn), doprowadza on do eskalacji konfliktu ze swoim bratem Chuckiem (Michael McKean), w wyniku czego na rok zostaje wykluczony z izby adwokackiej. Gdy nie może prowadzić praktyki wpada na pomysł sprzedaży telefonów pre-paid osobom "potrzebującym prywatności". Tu styka się ze środowiskiem przestępców i handlarzy narkotyków. Po odzyskaniu licencji pragnie wykorzystać nawiązane w ten sposób kontakty i postawia dalej praktykować prawo. W tym czasie jego losy krzyżują się z życiem innych postaci z serialu "Breaking Bad", takich jak Gus Fring (Giancarlo Esposito), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) czy Hector Salamanca (Mark Margolis). Poznajemy również m.in. historię powstania laboratorium pod pralnią przemysłową Gusa Finga.



„Lucyfer” (Netflix)



Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.



„Fargo” (HBO Max)



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



„Mindhunter” (Netflix)



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Narcos” (Netflix)



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



„Peaky Blinders” (Netflix)



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Detektyw” (HBO Max)



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.



„Breaking Bad” (Netflix)



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę. Czytaj też:

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