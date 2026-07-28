40+ nowości oryginalnych od Netflix. W sierpniu zatrzęsienie premier – tu rozpiska

Sierpień na Netfliksie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Platforma przygotowała ponad 40 premier własnych produkcji – od wyczekiwanych powrotów hitowych seriali, przez zupełnie nowe filmy, aż po dokumenty i programy rozrywkowe. Jeśli zastanawiasz się, co warto dodać do swojej listy „Do obejrzenia”, mamy dobrą wiadomość. Zebraliśmy wszystkie oryginalne nowości Netfliksa, które zadebiutują w sierpniu, wraz z datami premier. Oto pełna rozpiska – przejrzyjcie ją i sprawdźcie, co przygotował serwis w drugim miesiącu wakacji!

Nowości w sierpniu 2026 roku na Netflix. 40+ tytułów wpada do biblioteki

„Zbuntowani zakochani”, 2. sezon



To niesamowicie wiarygodne randkowe reality show wyprodukowane przez Megumi, byłego młodocianego przestępcę, łączy ze sobą prawdziwych outsiderów. Kochają oni swoich przyjaciół i rodzinne miejscowości i są gotowi zaryzykować wszystko dla swoich bliskich. Przygotuj się na gorący, pełen prawdziwej miłości program o szczerej i uczciwej młodzieży, która ma na koncie pewne życiowe potknięcia.

Premiera: 4/8/2026



„Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek”



„Kurczak nasz powszedni: Fastfoodowy spisek” to dzieło nagradzanej wytwórni Mindhouse („Louis Theroux: W głębi manosfery”) i pierwszy zrealizowany dla Netflixa film dokumentalny Mo Gilligana, który przygląda się ogólnoświatowej obsesji na punkcie smażonego kurczaka — oraz ukrytym kosztom folgowania naszym żądzom. Jako samozwańczy miłośnik jedzenia Mo poddaje swoje ciało odważnemu eksperymentowi polegającemu na jedzeniu smażonego kurczaka trzy razy dziennie przez 28 dni z rzędu. W jego ramach wyruszy z południowego Londynu do Stanów Zjednoczonych, aby odkryć, skąd wzięło się to danie i jakie czynniki społeczne, gospodarcze i przemysłowe napędzają jego masową popularność. Na własne oczy przekona się też, jak sieci fast-foodowe i wielkoobszarowe rolnictwo wpływają na nasze zdrowie oraz na naszą planetę i dietę. Jako czarny brytyjski komik Mo próbuje także odmienić percepcję tego dania, konfrontując się z kojarzonymi z nim negatywnymi stereotypami i badając, w jaki sposób doszło do jego kulturowego przywłaszczenia i jak jest ono reklamowane na współczesnym rynku.

Premiera: 5/8/2026



„Afera finansowa Trustor”



Wiosną 1997 roku pięć osób kupiło firmę inwestycyjną Trustor. Na papierze wszystko wydawało się w porządku, ale trzy miesiące później na jaw wyszło oszustwo. Do dziś jedna z największych afer finansowych w Szwecji pozostaje owiana tajemnicą. Nikt tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło, kto co zrobił, ani jak konflikty, które trwały długo po popełnieniu tego przestępstwa, wpłynęły na życie osób w nie zamieszanych. Pomysłodawca przekrętu, Joachim Posener, zniknął bez śladu i przez 30 lat ukrywał się przed Interpolem i szwedzką policją. Teraz odnalazła go reżyserka filmów dokumentalnych Karin af Klintberg.

Premiera: 5/8/2026



„1670”, 3. sezon



Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus. Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny. Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

Premiera: 5/8/2026



„Let's Marry Harry”



Łamacz serc Harry Jowsey (Too Hot to Handle, Perfect Match) ma dość randkowania bez celu. Tym razem oddaje stery swojego życia miłosnego w ręce tych, którzy znają go najlepiej. Po latach publicznych związków — i nieustannych pomyłek — to jego najbliżsi podejmą trudne decyzje. Spośród starannie dobranej grupy potencjalnych partnerek wybiorą te, które zostaną, i te, które odejdą, kierując Harry’ego ku temu, czego naprawdę pragnie: prawdziwej miłości i małżeństwa.

Premiera: 5/8/2026



„Sto lat samotności”, 2. sezon



Mimo podpisania rozejmu Macondo wciąż nie zaznało pokoju. Pomni pogróżek pułkownika Aureliana Buendíi konserwatyści obmyślają plany zamachu, który — dziwnym zrządzeniem losu — kończy się sprowadzeniem do miasteczka z Bogoty Fernandy del Carpio. Fernanda wychodzi za mąż za Aureliana Drugiego — jednego z dwójki pochodzących z nieprawego łoża bliźniąt Arcadia — i rodzi Úrsuli Iguarán pierwszych prawowitych dziedziców. Tymczasem drugi bliźniak, José Arcadio Drugi, ma spełnić szalone marzenia patriarchy rodu o połączeniu Macondo ze światem. Przybycie do miasteczka kolei toruje drogę kompanii bananowej, która przypieczętowuje jego upadek, ostatecznie wypełniając klątwę Úrsuli Iguarán, bo plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi.

Premiera: 5/8/2026



„Moje życie z Walterami”, 3. sezon



Droga do prawdziwej miłości nigdy nie jest prosta — zwłaszcza w Silver Falls. Gdy ostatnio widzieliśmy rodzinę Walterów, Jackie i Cole w końcu wyznali sobie uczucia. Ich rozmowę usłyszał jednak Alex — chłopak Jackie i brat Cole’a. Chwilę później wszystko zeszło na dalszy plan, gdy głowa rodziny Walterów, George, trafił do szpitala. W trzecim sezonie bohaterowie próbują odnaleźć się w konsekwencjach tych wydarzeń i odkrywają, co naprawdę jest dla nich ważne. Uczą się też, że warto walczyć o to, czego się pragnie. Podczas gdy ich życie uczuciowe wciąż pozostaje pełne niepewności, Alex skupia się na nowej drużynie rodeo, a Cole przejmuje kontrolę nad swoim życiem, gdy kierowca wyścigowy dostrzega w nim talent. Jackie angażuje się w rozwój lokalnego centrum społecznościowego. Kiedy jednak z Nowego Jorku przyjeżdża jej przyjaciel z dzieciństwa, okazuje się, że pozostawione za sobą życie trudniej wymazać z pamięci, niż przypuszczała.

Premiera: 6/8/2026



„Ostatni dom”



Czteroosobowa rodzina zostaje nagle uwięziona we własnym domu i musi razem walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.

Premiera: 7/8/2026



„Śmierć sp. z o.o.”, 4. sezon



Czwarty sezon rozpoczyna się od fundamentalnego pytania: „Kto zajmie upragniony dyrektorski fotel?”. Chemi ma idealne rozwiązanie — to on obejmie tę funkcję „na krótką chwilkę”, aby zdążyć odcisnąć na firmie swoje piętno, po czym przekaże pałeczkę Dámasowi. Szalenie frustruje to sprzedawcę, który miota się między próbami upokorzenia nowego szefa a bezwstydnym lizusostwem wobec niego. Tymczasem Chemi nie spoczywa na laurach i zaczyna zaprowadzać nowe porządki, które mogłyby przynieść korzyści w innym miejscu… ale niekoniecznie w domu pogrzebowym.

Premiera: 7/8/2026



„Ricky Gervais: Kocie życie”



Ten animowany sitcom — stworzony przez Ricky’ego Gervaisa, który udziela głosu jednemu z bohaterów — śledzi losy grupki dzikich brytyjskich kotów z różnych ścieżek życia, które szukają towarzystwa i filozofują na temat codziennej egzystencji. Po części śmieszny, po części absurdalny serial jest utrzymany w charakterystycznym stylu Gervaisa, którego humor i komentarze społeczne zdobyły mu rzeszę wiernych fanów.

Premiera: 7/8/2026



„Przesłodzeni”



Komedia romantyczna o Go Eun-sae (Ha Young), prokuratorce cierpiącej na amnezję, oraz Jang Tae-ha (Jung Hae-inie), trenerze boksu, który twierdzi, że jest jej chłopakiem. Eun-sae nie pamięta swojej przeszłości, nie potrafi udowodnić, kim jest, a jej jedyną szansą na znalezienie odpowiedzi okazuje się ten nieznajomy. Zamieszkuje więc z nim i niespodziewanie zaczyna zupełnie nowe życie.

Premiera: 7/8/2026



„Operacja Safed Sagar”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial dramatyczny przedstawiający wojnę w Kargil, eskadra pilotów oraz niebezpieczną misję.

Premiera: 7/8/2026



„The ribbon hero”



„Princess Knight” — manga Osamu Tezukiego z 1953 r., która stała się emblematycznym klasykiem, doczeka się w sierpniu nowej adaptacji. „The Ribbon Hero” to opowieść o samotnej bohaterce, która postanawia przeciwstawić się okrutnemu losowi w misternie skonstruowanym świecie.

Premiera: 8/8/2026



„Rory Scovel: Show Must Go On”



Premiera: 11/8/2026



„MOURINHO”



Kręcony przez dwa lata serial „José Mourinho” to historia człowieka, który zrewolucjonizował postrzeganie roli menedżera piłkarskiego. Pokazuje jego drogę na pozycję jednego z najbardziej utytułowanych i bezkompromisowych ludzi w świecie piłki nożnej – Mourinho zdobył tytuły mistrzowskie w czterech różnych krajach i dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów.

Premiera: 11/8/2026



„Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia””



Pięć lat po zdobyciu władzy w półświatku Nando, mieszkający obecnie w Serbii, zostaje zmuszony do powrotu do Brazylii, gdy jego nastoletnia córka Bruninha, z którą nie utrzymywał kontaktów, buntuje się i ucieka z domu. Gdy Nando próbuje odbudować więzi z rodziną i uciec od przeszłości, zostaje zdradzony przez swojego najbliższego sojusznika i poddany presji ze strony organizacji, którą niegdyś kierował. Rozdarty między lojalnością wobec świata przestępczego a rodziną, Nando musi podjąć ostateczną, zmieniającą życie decyzję: zaryzykować wszystko, by porzucić kryminalną przeszłość i zapewnić swoim dzieciom przyszłość, której sam nigdy nie miał. „Nando między dwoma światami: Film z serii „Sintonia”” to porywający dramat o odkupieniu, rodzinie i wyrwaniu się z kręgu przemocy, który udowadnia, że na zmianę nigdy nie jest za późno.

Premiera: 12/8/2026



„To nie takie proste”



Opowiada o poukładanym życiu scenarzystki telewizyjnej, które zaczyna się walić, gdy powraca jej niewidziana od 27 lat matka z sekretem zmieniającym wszystko.

Premiera: 13/8/2026



„Moje dziecko”



Zdruzgotana kolejnymi poronieniami i przytłoczona społecznym ostracyzmem młoda mężatka Alejandra udaje ciążę. Desperackie kłamstwo szybko wymyka się spod kontroli i przeradza w ogólnokrajowy skandal. Nominowana do Oscara Maite Alberdi z niezwykłą intymnością zgłębia naturę prawdy, siłę rodzinnych więzi oraz przytłaczający ciężar społecznych oczekiwań.

Premiera: 13/8/2026



„Oponiarze”



Will (Steven Gerben), nerwowy i niewykwalifikowany spadkobierca sieci warsztatów samochodowych, próbuje uratować firmę ojca pośród chaosu, którego sprawcą jest pracujący dla niego kuzyn Shane (Shane Gillis).

Premiera: 13/8/2026



„Moja wspaniała kariera”



Zbuntowana Sybylla marzy tylko o pisaniu, więc wybór ekscytującej kariery zamiast bezpiecznego małżeństwa przychodzi jej łatwo - dopóki nieoczekiwanie się nie zakochuje.

Premiera: 13/8/2026



„Nie życzcie mi powodzenia”



Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, ale w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.

Premiera: 13/8/2026



„Mój najlepszy przyjaciel, jego dziewczyna i ja”



Dla Ollego jedno jest jasne: jego najlepszy przyjaciel Matze najwyraźniej został poddany praniu mózgu przez swoją nową dziewczynę Rebeccę. Jej zgubny wpływ zagraża nie tylko ich przyjaźni, ale przede wszystkim podróży dookoła świata, którą Olli i Matze planowali od lat, dopracowując każdy szczegół. Rozwiązanie jest więc tylko jedno: trzeba powstrzymać Rebeccę!

Premiera: 14/8/2026



„Moria”



Moria Casán obchodzi 80. urodziny, przedstawiając fikcyjną wersję siebie jako lalkarki pociągającej za sznurki we własnej historii. Trzy wspaniałe aktorki — Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani i Cecilia Roth — wcielają się w nią na różnych etapach życia. Serial nie jest zwykłym portretem gwiazdy, która odniosła sukces w kinie, teatrze i telewizji. To historia kobiety, która przekształciła transgresję w sposób na przetrwanie, i zarazem hołd dla argentyńskiej popkultury.

Premiera: 14/8/2026



„Zgodnie z prawem”



Utalentowana młoda prokuratorka zostaje wciągnięta w brutalną więzienną siatkę przestępczą kierowaną przez swojego brata, którego uważała za zmarłego, i musi wybrać między sprawiedliwością a rodziną, prawem a przetrwaniem oraz prawdą a zdradą.

Premiera: 14/8/2026



„Kelsey Cook: Happy Hour”



Premiera: 18/8/2026



„Po co pchamy się w te góry?”



Czwórka celebrytów zakłada klub wycieczek górskich, aby zdobyć ośnieżone szczyty Korei. Czy zrozumieją, po co ludzie w ogóle chodzą w góry?

Premiera: 18/8/2026



„Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga”



Po głośnej śmierci Johna Barnetta, informatora Boeinga, w filmie „Upadek: Sprawa Boeinga” nominowana do Oscara reżyserka Rory Kennedy oraz nominowany do Emmy producent Mark Bailey kontynuują pilne śledztwo dotyczące niegdyś kultowego giganta lotniczego. Odkrywają nowe, zaskakujące fakty i oddają głos pracownikom firmy. Nadchodzący dokument Kennedy to rozwinięcie filmu „Upadek: Sprawa Boeinga” wytwórni Moxie Films i Imagine Documentaries, który miał premierę w 2022 roku.

Premiera: 19/8/2026



„15 dni jest na zawsze”



Opisuje sprawy dojrzewającego chłopca z wielkimi kompleksami z którymi pomaga mu terapeutka.

Premiera: 19/8/2026



„Love is Blind: Wielka Brytania”, 3. sezon



Brytyjscy i irlandzcy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich więź fizyczna odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Emmę i Matta Willisów odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.

Premiera: 19/8/2026



„S&X”



Ichito Shimotori jest seksuologiem w klinice Shimotori i codziennie spotyka się z pacjentami borykającymi się z problemami intymnymi, o których nie mogą porozmawiać z nikim innym. Ignorując drwiny i uprzedzenia, z jakimi spotyka się w związku z wykonywanym zawodem, traktuje każdego pacjenta z najwyższą szczerością i szacunkiem. Jednak mało kto z jego otoczenia wie, że skrywa on własny lęk...

Premiera: 19/8/2026



„Krwawa ofiara”



W Sztokholmie trwa lato — czas, kiedy noc nigdy tak naprawdę nie zapada. Policja odbiera zgłoszenie o wtargnięciu do domu. Na miejsce, do letniej rezydencji położonej w archipelagu, zostaje wysłany patrol. Nie ma tam jednak nikogo. Następnego dnia odnalezione zostają ciała funkcjonariuszy, którzy padli ofiarą brutalnej zbrodni. To początek serii przerażających morderstw wymierzonych, jak się wydaje, w policjantów. Prowadzący śledztwo detektyw musi zwrócić się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego śledczego, aby wspólnie rozwiązać tę zagadkę.

Premiera: 20/8/2026



„Outer Banks”, 5. sezon



W piątym sezonie Płotki osiągają absolutne dno po tragicznej stracie JJ-a w Maroku. Pogrążeni w żałobie utknęli z dala od domu bez błękitnej korony i nadal są na celowniku wrogów. Chandler Groff wciąż grasuje na wolności, Dalia i Korsarze dyszą im na karku, a Snoby knują, żeby nie mieli dokąd wracać. John B, Sarah, Kiara, Pope i Cleo muszą polegać na swoich instynktach — i niewygodnym sojuszu z Rafem — aby dalej trzymać się razem. Ich misją jest teraz desperacki wyścig o odzyskanie swojej przyszłości i zdobycie wolności, za którą gonią od samego początku. Płotki muszą stawić czoła przeciwnościom, by pomścić swojego najlepszego przyjaciela i dopiąć swojego…po raz ostatni.

Premiera: 20/8/2026



„Pojmanie El Chapo”



Dwóch meksykańskich oficerów musi przetrwać ostatnie godziny swojej zmiany po tym, jak zderzyli się z bezwzględnym bossem kartelu.

Premiera: 21/8/2026



„Mama wie najlepiej?”



Dziewięć matek w tajemnicy zakłada się o decyzje, które podejmą ich dorosłe dzieci.

Premiera: 26/8/2026



„Sto lat samotności”, część 2. Wielki Finał



Mimo podpisania rozejmu Macondo wciąż nie zaznało pokoju. Pomni pogróżek pułkownika Aureliana Buendíi konserwatyści obmyślają plany zamachu, który — dziwnym zrządzeniem losu — kończy się sprowadzeniem do miasteczka z Bogoty Fernandy del Carpio. Fernanda wychodzi za mąż za Aureliana Drugiego — jednego z dwójki pochodzących z nieprawego łoża bliźniąt Arcadia — i rodzi Úrsuli Iguarán pierwszych prawowitych dziedziców.

Premiera: 26/8/2026



„Leanne”, 2. sezon



Życie Leanne zmienia się o 180 stopni, gdy jej mąż, z którym była związana przez 33 lata, zostawia ją dla innej kobiety. Trudno jest zaczynać od nowa, gdy jest się babcią w trakcie menopauzy, i Leanne z pewnością nie miała tego w planach, ale z pomocą rodziny odnajdzie się w nowej sytuacji z godnością, wdziękiem i... galaretą jarzynową.

Premiera: 27/8/2026



„Tajemnicza kobieta”



Louise Andersen wiedzie spokojne życie na norweskiej wyspie Hidra wraz ze swoim partnerem Joachimem, z którym prowadzi niewielką kawiarnię. Pewnego letniego dnia ich spokój zostaje zburzony, gdy nieznajomy twierdzi, że Louise to tak naprawdę Helene Söderberg – kobieta, która zaginęła w Danii trzy lata wcześniej. Wkrótce Louise odkrywa, że nie tylko ma męża, ale jest także matką kilkuletniego chłopca. Chcąc poznać prawdę o swojej przeszłości, opuszcza Joachima i dotychczasowe życie, aby odnaleźć swoją rodzinę i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w noc jej zaginięcia. Im bliżej poznaje Helene, tym bardziej szokujące sekrety wychodzą na jaw. Odkryta prawda całkowicie odmienia jej życie i wywraca jej świat do góry nogami.

Premiera: 28/8/2026



„Szeptacz”



Kiedy jego syn zostaje porwany, autor kryminałów prosi o pomoc swojego ojca, emerytowanego detektywa. Tak trafia na trop seryjnego mordercy skazanego wiele lat temu.

Premiera: 28/8/2026



„Cmentarzysko”, 3. sezon



Gdy niepokojąca nowa sprawa ponownie jednoczy rozwiązaną ekipę Cmentarzysko, niespodziewany powrót Önem do służby sprawia, że śledztwo staje się dla zespołu osobiste i poruszające.

Premiera: 28/8/2026



„Cała prawda o moich kłamstwach”



Bohaterami miniserialu są od lat mieszkający ze sobą przyjaciele, Coco i Marín. Wraz z całą paczką szykują się do podróży kamperem, by uczcić wieczór panieński swojej przyjaciółki Blanki. Święto przyjaźni szybko zmienia się jednak w próbę rozbrojenia tykającej bomby, kiedy skrywane od lat tajemnice zaczynają wychodzić na jaw.

Premiera: 29/8/2026



„Nong Chompoo: Zaginiona i zapomniana”



Policyjne śledztwo w sprawie zaginionej dziewczynki z odosobnionej tajskiej wioski rozgrywa się na oczach całego kraju. Gdy oskarżony z miejsca staje się medialną sensacją, zostaje jedno pytanie: kto przemienił podejrzanego w celebrytę?

Premiera: Wkrótce



„Pułapka na myszy”



Premiera: Wkrótce Czytaj też:

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