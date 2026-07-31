Ponad 80 milionów za... rozmowy. Forbes ujawnił króla światowych podcastów

Podcasty już dawno przestały być niszową formą rozrywki. Dziś to wielomilionowy biznes, w którym największe gwiazdy zarabiają kwoty porównywalne z hollywoodzkimi aktorami. Najnowszy ranking magazynu „Forbes” pokazuje, że lider zestawienia w ciągu zaledwie roku wzbogacił się o astronomiczne 82 miliony dolarów.

Forbes wskazał najlepiej opłacanych podcasterów 2026 roku

Magazyn „Forbes” opublikował coroczne zestawienie 20 najlepiej zarabiających twórców podcastów. Ranking obejmuje przychody osiągnięte między czerwcem 2025 a czerwcem 2026 roku i opiera się na szacunkach przygotowanych na podstawie rozmów z agentami, menedżerami, prawnikami oraz przedstawicielami branży medialnej.

Pod uwagę wzięto wpływy związane z działalnością podcastową, w tym podział przychodów z platform, opłaty licencyjne oraz dochody z wydarzeń na żywo. Jednocześnie „Forbes” podkreśla, że zestawienie nie uwzględnia programów publikowanych wyłącznie w serwisie YouTube ani innych źródeł dochodów, takich jak filmy, reklamy czy działalność telewizyjna.

Joe Rogan ponownie na szczycie. Zarobił 82 miliony dolarów

Liderem rankingu został Joe Rogan, amerykański komentator sportowy, prezenter telewizyjny, komik i aktor filmowy, twórca niezwykle popularnego „The Joe Rogan Experience”. Według „Forbesa” jego podcast przyniósł w ciągu roku około 82 mln dolarów przychodu, co zapewniło mu zdecydowane pierwsze miejsce w zestawieniu.

„The Joe Rogan Experience” od lat należy do najczęściej słuchanych podcastów na świecie. Program jest dostępny na Spotify i regularnie gości naukowców, sportowców, polityków oraz przedstawicieli świata kultury, a rozmowy często trwają nawet kilka godzin.

Drugie miejsce przypadło podcastowi TBPN (Technology Business Programming Network), należącemu do OpenAI, którego roczne przychody oszacowano na 70 mln dolarów.

Największe podcastowe hity zarabiają dziesiątki milionów

Na kolejnych miejscach znalazły się produkcje, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród słuchaczy. „Diary of a CEO” brytyjskiego przedsiębiorcy i inwestora Stevena Bartletta wygenerował około 45 mln dolarów przychodu, podcast z gatunku true crime „Crime Junkie” Ashley Flowers przyniósł 42 mln dolarów, natomiast amerykański podcast komediowy „SmartLess” prowadzony przez Willa Arnetta, Jasona Batemana i Seana Hayesa osiągnął wynik 37 mln dolarów.

Po 35 mln dolarów zarobili Mel Robbins dzięki „The Mel Robbins Podcast” oraz bracia Jason i Travis Kelce za sportowy podcast „New Heights”. W pierwszej dwudziestce znalazły się także takie tytuły jak „Armchair Expert” Daxa Sheparda, „Good Hang” Amy Poehler, „Giggly Squad” Hannah Berner czy „Call Her Daddy” Alex Cooper.

W zestawieniu nie zabrakło również Jaya Shetty'ego, autora podcastu „On Purpose”. Jego program od lat przyciąga światowe gwiazdy, a wśród rozmówców znaleźli się między innymi Matt Damon i Michelle Obama.

Niedawno Shetty zawarł wieloletnią umowę z Netfliksem i Spotify dotyczącą praw do wideo wersji podcastu. Wartość kontraktu szacowana jest na około 100 mln dolarów.

Duże przychody osiągnęła również Alex Cooper. Jej niezwykle popularny podcast „Call Her Daddy”, często przedstawiany jako przeciwieństwo bardziej konserwatywnego programu Joe Rogana, według „Forbesa” przyniósł około 32 mln dolarów.

Podcasty stały się jednym z najbardziej dochodowych segmentów mediów

Ranking pokazuje, jak bardzo zmienił się rynek cyfrowych treści. Jeszcze kilka lat temu podcasty były traktowane głównie jako internetowa ciekawostka. Dziś największe platformy walczą o wyłączność na najpopularniejsze programy, podpisując wieloletnie kontrakty warte dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów.

„Forbes” przypomina jednocześnie, że przedstawione kwoty oznaczają przychody przed opodatkowaniem i odnoszą się wyłącznie do działalności podcastowej. Wielu twórców z czołówki rankingu równolegle zarabia również na filmach, serialach, reklamach oraz innych przedsięwzięciach medialnych.

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