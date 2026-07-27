Kolejne arcydzieło zekranizowane. Wyczekiwany serial z pierwszym zwiastunem!

Podczas panelu Apple TV na Comic-Con w San Diego Callum Turner połączył się z uczestnikami wydarzenia, aby zaprezentować pierwszy teaser wyczekiwanego serialu science fiction „Neuromancer”, opartego na wielokrotnie nagradzanej powieści.

Ta debiutancka książka Williama Gibsona jest uznawana za jedno z pierwszych i najważniejszych dzieł gatunku cyberpunk. Zdobyła liczne prestiżowe nagrody, w tym Nebula Award, Philip K. Dick Award oraz Hugo Award. Stanowi ona pierwszy tom trylogii „Sprawl”, na którą składają się także powieści „Count Zero” i „Mona Lisa Overdrive”.

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„Neuromancer” opowiada historię Case’a (Callum Turner), utalentowanego, lecz życiowo poturbowanego superhakera, który wraz ze swoją partnerką Molly (Briana Middleton), bezwzględną zabójczynią zwaną „razor girl”, zostaje wciągnięty w sieć cyfrowego szpiegostwa i przestępczych intryg. Ich celem jest przeprowadzenie śmiałego skoku na potężną korporacyjną dynastię skrywającą mroczne tajemnice.

W obsadzie pojawią się Callum Turner, Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard i Clémence Poésy, Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields oraz Isabella Pappas.

Dziesięcioodcinkowy serial zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV w piątek, 22 stycznia 2027 roku. Kolejne będą emitowane co tydzień, w każdy piątek, aż do 19 marca 2027 roku.

Serial jest produkowany przez Paramount Television Studios i Anonymous Content. Za jego telewizyjną adaptację odpowiadają Graham Roland i JD Dillard. Roland pełni również funkcję showrunnera, a wraz z Dillardem jest producentem wykonawczym obok Davida Levine’a, Garretta Kemble’a i Zacka Haydena (Anonymous Content), Aubrey’ego „Drake’a” Grahama, Adela „Future” Nura i Jasona Shriera (DreamCrew Entertainment), a także Jennifer Haley i Williama Gibsona. JD Dillard wyreżyserował pierwsze trzy odcinki serialu.

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