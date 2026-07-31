Nowy polski serial już w całości na HBO Max. Pokochał go cały świat

Światowa premiera serialu HBO Original „Proud”, wyprodukowanego przez TVN Warner Bros. Discovery odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli – Ignacy Liss. Kilka tygodni później „Proud” zadebiutował również przedpremierowo na Milano Film Festival.

O serialu mówi się jako o jednej z najważniejszych rodzimych premier ostatnich lat, a zachwyty nad nim wybrzmiewają daleko poza granicami kraju. Entuzjastyczne recenzje pojawiły się między innymi na łamach brytyjskiego „The Guardian”, gdzie zwrócono uwagę na emocjonalną siłę tej historii. O polskiej produkcji pisały również inne prestiżowe tytuły, takie jak francuskie „Le Monde”, „Première” i „Allociné”, niemiecki „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, włoski „Zerkalo Spettacolo”, czy w końcu amerykańskie „Variety”! „Proud” zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale i w światowych mediach.

„Proud”. Co wydarzy się w finałowym odcinku?

Uwaga – poniższy tekst zawiera spoilery. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście serialu, pamiętajcie, że to opis ostatniego z jego odcinków.

Filip, dla dobra Tosi, zgadza się nawiązać relację z jej babcią. W tej roli zobaczymy Dorotę Kolak. Główny bohater zostaje zaproszony w odwiedziny. Okazuje się, że to kolacja urodzinowa babci Tosi i na miejscu są jej wszystkie dorosłe dzieci. Podczas tego nietypowego spotkania emocje szybko sięgają zenitu i na jaw wychodzą różne rodzinne brudy. Na domiar złego okazuje się, że jubilatka wystąpiła o adopcję wnuczki…

Obsada: Ignacy Liss, Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski, Paulina Holtz.

W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki, Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Magdalena Lamparska, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Dariusz Toczek, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik, Piotr Chys.

Reżyserem serialu „Proud” jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.

Serial został wyprodukowany dla HBO Max przez TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Magnolia Films.

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