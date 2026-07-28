HBO Max ma nową serialową perełkę. Stróże prawa, mroczna tajemnica i morderstwo

HBO Max zaprezentowało oficjalny zwiastun serialu dramatycznego „Latarnie” wyprodukowanego przez DC Studios i Warner Bros. Television podczas panelu na San Diego Comic-Con (SDCC). Produkcja oparta jest na postaciach z komiksów DC z serii „Zielona Latarnia”. W panelu wzięli udział aktorzy Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan oraz współtwórcy serialu – Chris Mundy, Damon Lindelof i Tom King.

Nowość na HBO Max. Dobrze znamy tych aktorów i tę historię

Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa, zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, jednocześnie prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

W obsadzie pojawili się między innymi: Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson, Jasmine Cephas Jones.

Pilot serialu „Latarnie” został napisany wspólnie przez Chrisa Mundy’ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga, którzy są współtwórcami serialu. Chris Mundy pełni funkcję showrunnera.

„Latarnie” na HBO Max. Kiedy premiera serialu?

Ośmioodcinkowy 1. sezon serialu „Latarnie” zadebiutuje w poniedziałek 17 sierpnia o godz. 20:00 na antenie HBO. Tego samego dnia będzie też dostępny do obejrzenia na platformie HBO Max.

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