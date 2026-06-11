Krytycy dają mu 8,4/10. Najlepszy taki serial na HBO Max?

Główną bohaterką serialu komediowego HBO Max „Ktoś, gdzieś” jest Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.

Dawno nie było tak dobrego serialu komediowego. O czym opowiada „Ktoś, gdzieś”?

Ktoś taki, jak Sam Miller może dusić się nawet w pełnym bezkresnych równin i rozciągających się po horyzont prerii stanie Kansas. Główną bohaterką serialu, który zainspirowany jest życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (w jej roli sama Bridget Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku. Sam zmaga się z poczuciem straty i potrzebą akceptacji, a śpiew jest dla jej ucieczką od prawdziwego życia. Pozwala jej lepiej poznać samą siebie oraz społeczność wyrzutków, którzy nie pasują do społeczeństwa, ale nigdy się nie poddają, co potwierdza, że każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi oraz sposób, by w pełni się wyrażać. Wszędzie. Gdziekolwiek.

W serialu występują: Jeff Hiller („Dzień dobry TV”) jako Joel, którego marzenia o wierze, rodzinie i wysokiej klasy sprzęcie kuchennym rozpadają się na małe kawałeczki w mieszance radości, wstydu, muzyki i stresu, po tym, jak zaprzyjaźnia się ze swoją idolką z czasów szkoły średniej, Sam („Bridget Everett”); Mary Catherine Garrison (serial HBO „Figurantka”) jako Tricia Miller, rozżalona i zrzędliwa siostra Sam, wyczerpana próbami życia zgodnie z oczekiwaniami, jakie stawiane są w jej rodzinnym mieście; Danny McCarthy („Ballada o Busterze Scruggsie”) jako Rick, cichy i nijaki szwagier Sam, którego tajemnica sprawia niesamowicie pobudza wyobraźnię Sam i Joela; Mike Hagerty („Dama za burtą”) jako głowa rodziny Ed Miller, farmer z Kansas o stoickim usposobieniu, który wierzy, że jeśli nie będziesz się wychylać i ciężko pracowałeś… zbierzesz to, co zasiejesz. W końcu jednak dociera do niego, że ignorowanie problemów tylko je potęguje.

Jeżeli macie ochotę na kino świeże, ale nie patetyczne, to będzie dla was seans idealny. Trzy dotychczasowe sezony serialu „Ktoś, gdzieś” znajdziecie na platformie HBO Max.

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