Nie tylko Netflix dorzuca dziś nowości! Dwa obowiązkowe thrillery!

Choć w środę 29 lipca na streamingach pojawi się kilka dobrych tytułów. Sprawdźcie naszą listę, żeby być na bieżąco z debiutami.

Mocne nowości od dziś na streamingach. Wszyscy Polacy to włączą

„Diabeł ubiera się u Prady 2” (Disney+)



Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci prawie 20 lat po wcieleniu się w kultowe role Mirandy, Andy, Emily i Nigela powracają na stylowe ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway w rewelacyjnej kontynuacji hitu z 2006 roku, który zdefiniował pokolenie. Andy Sachs zostaje nową redaktorką działu opinii, a jej budząca grozę była szefowa próbuje odnaleźć się w świecie mediów, który zagraża jej opartemu na prasie drukowanej imperium. Wraz z oryginalną obsadą powraca także reżyser David Frankel oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna — ze scenariuszem opartym na powieści Lauren Weisberger — którzy wprowadzają także zupełnie nowe postacie.



„Wściekłość” (Netflix)



Cierpiący na amnezję mężczyzna trafia pod skrzydła trenera MMA, a następnie wkracza na ring, rozdarty między wizją nowej przyszłości a niebezpieczną przeszłością.



„Ostatni projekt” (Netflix)



Gotka Tamara dźwiga ciężar sekretu, który próbuje zamknąć w przeszłości, więc przenosi się do nowej szkoły z nadzieją na świeży start. Szybko jednak staje się celem bezlitosnych ataków w mediach społecznościowych. Poznaje też Xaviego, najpopularniejszego chłopaka w szkole, który podejmuje się pokręconego wyzwania i postanawia ją w sobie rozkochać — aż nieoczekiwanie powstaje między nimi autentyczna więź. Gdy anonimowe konto w sieci zaczyna publikować dowody z przeszłości Tamary, a nękanie i publiczne poniżanie przeradzają się w realne groźby, dziewczyna zdaje sobie sprawę, że ktoś nie tylko chce ją zniszczyć, lecz całkowicie wymazać z życia. Jednak zamiast zniknąć, Tamara przechodzi transformację i przemienia strach w siłę. Teraz wszyscy, którzy ją pogrążyli, słono za to zapłacą. Czytaj też:

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