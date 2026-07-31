Burza wokół Jareda Leto. BBC ujawnia szokujące oskarżenia, aktor stanowczo odpowiada

Nowy film dokumentalny BBC ponownie skierował uwagę na Jareda Leto. W produkcji zatytułowanej „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret” dziesięć kobiet opowiada o swoich doświadczeniach związanych z aktorem i muzykiem. Cztery z nich formułują oskarżenia dotyczące przestępstw seksualnych, które miały mieć miejsce, gdy były niepełnoletnie lub bardzo młode. Laureat Oscara stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom.

BBC ujawnia szokujące relacje kobiet. Jared Leto zaprzecza oskarżeniom

Dokument BBC, wyemitowany w środę, przedstawia historie dziesięciu kobiet, z których dziewięć po raz pierwszy zdecydowało się publicznie opowiedzieć o swoich kontaktach z Jaredem Leto.

W filmie jedna z kobiet twierdzi, że aktor miał dopuścić się napaści wobec niej w łazience motelu, gdy miała 17 lat. Inna oskarża go o groźby napaści seksualnej, które miały paść, gdy miała 19 lat.

Kolejna uczestniczka dokumentu utrzymuje, że współżyła z Leto w Kalifornii jako 17-latka. Jak twierdzi, rozmowa o obowiązującym w tym stanie wieku zgody, wynoszącym 18 lat, została przez aktora zignorowana. Czwarta kobieta relacjonuje natomiast, że jako 16-latka miała otrzymywać od niego wielokrotnie telefony o charakterze seksualnym, a podczas jednej z rozmów miał paść sugestia odbycia stosunku.

Od 25 lat „nikt mu tego nie wypomniał”

BBC podaje, że zapoznało się z projektem umowy o zachowaniu poufności, którą jedna z kobiet miała otrzymać w związku z relacją z aktorem. Według dokumentu odmówiła jej podpisania.

Cztery kolejne kobiety zarzucają Leto wykonywanie telefonów, które określają jako „dziwne i często bardzo seksualne”, gdy same były znacznie młodsze. Wszystkie opisane w filmie wydarzenia miały mieć miejsce w latach 2002-2016. W tym czasie Jared Leto miał ok. 30 – 40 lat. Jedna z kobiet występujących w dokumencie mówi: „To było 25 lat temu… i do tej pory nikt mu tego nie wypomniał”.

Jared Leto stanowczo odpiera zarzuty

Za pośrednictwem swoich przedstawicieli aktor przekazał magazynowi „Variety” krótkie oświadczenie, w którym całkowicie odrzucił oskarżenia. „Nigdy w życiu nie dopuściłem się napaści seksualnej na nikogo. Te twierdzenia są absolutnie i kategorycznie fałszywe”.

BBC twierdzi, że część relacji kobiet miała zostać potwierdzona przez osoby z ich otoczenia, którym opowiadały o tych wydarzeniach w czasie, gdy miały one rzekomo miejsce. Nadawca informuje również, że w niektórych przypadkach dysponuje zdjęciami oraz wiadomościami, które mają być zgodne z przedstawianymi relacjami.

W filmie pojawiają się również dwaj mężczyźni, którzy w przeszłości współpracowali z zespołem Thirty Seconds to Mars. Twierdzą oni, że część ekipy czuła dyskomfort z powodu kontaktów Leto z nastoletnimi fankami. Według ich relacji aktor i muzyk miał zapraszać młode dziewczyny za kulisy koncertów, do garderoby lub do domu, w którym pracował nad nagraniami.

„Myślę, że wszyscy uważali, że różnica wieku jest zbyt duża” – powiedział jeden z rozmówców BBC.

To nie pierwsze zarzuty wobec aktora

Podobne oskarżenia pojawiały się już wcześniej. W ubiegłym roku DJ-ka z Los Angeles Allie Teilz publicznie oskarżyła Jareda Leto o molestowanie seksualne, twierdząc, że miał ją zaatakować, gdy miała 17 lat. Po jej wystąpieniu kolejne kobiety zaczęły opowiadać o swoich doświadczeniach.

Z kolei w czerwcu 2025 roku magazyn „Air Mail” opublikował reportaż, w którym dziewięć kobiet oskarżyło aktora o niewłaściwe zachowanie w ciągu wielu lat. Jared Leto wówczas również zaprzeczył wszystkim stawianym mu zarzutom.

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