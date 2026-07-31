4 mocne nowości dziś od HBO Max. Wszyscy Polacy włączą ten film

Już dziś na HBO Max debiutuje film, o którym w Polsce mówił praktycznie każdy. To jedna z najgłośniejszych rodzimych premier 2025 roku, która przyciągnęła do kin ponad dwa miliony widzów i wywołała ogólnopolską dyskusję o przemocy domowej. Bez względu na opinie, trudno znaleźć polski tytuł z ostatnich miesięcy, który wzbudziłby równie silne emocje. To jednak niejedyna premiera na piątek – platforma przygotowała jeszcze kilka mocnych nowości, które warto dopisać do weekendowej listy.

Cala Polska oglądała ten film w kinach. Dziś wreszcie debiutuje na HBO Max

„Tak się poznaliśmy”



Na weselu wspólnych znajomych, niezależna dziennikarka Jane i fotograf Will natychmiast przyciągają się do siebie. W ułamku chwili decydują się na intensywną, lecz wydawałoby się jednorazową przygodę w garderobie. Jednak nadchodzące 24 godziny zmieniają ich perspektywę. W intymnej atmosferze dzielą się osobistymi historiami o żenujących przygodach seksualnych, pierwszych miłościach i złamanych sercach. W miarę jak odkrywają swoje najskrytsze uczucia, ich relacja ewoluuje w coś głębszego.



„W słońcu”



24-letni Nicolau czuje się zagubiony. Marzenie o muzyce gaśnie, a przeszłość go trzyma. Wiosna daje jednak nadzieję.



„Dom dobry”



Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. "Dom dobry" to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.



„Bez wyjścia”



Man-su (gwiazda "Squid Game", Lee Byung-Hun) prowadzi idealne życie: stabilne zatrudnienie, rodzina, dom, dwa golden retrievery. Ale wystarczy jeden dzień, by sielanka zmieniła się w horror. Man-su traci pracę w fabryce papieru, a z nią status, męskość, tożsamość, honor i sens życia. By je odzyskać, nie cofnie się przed niczym, szczególnie że mokra robota przynosi tyle samo satysfakcji, co ta papierkowa. Czytaj też:

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