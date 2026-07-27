Zatrzęsienie nowości w ostatni tydzień lipca! Wszyscy włączą ten serial na Netflix

Trudno w to uwierzyć, ale mamy koniec lipca! W ostatnim tygodniu pierwszego wakacyjnego miesiąca, platformy streamingowe znów nas rozpieszczają. Tym razem mamy dla was zbiorczą listę premier. Sprawdźcie, co nowego zadebiutuje w najbliższych dniach na Netflix, HBO Max, Disney+ czy Prime Video. Zwróćcie uwagę na nowy serial z Wielkiej Brytanii na faktach, polskim hicie kinowym na HBO Max, który wywołał w naszym kraju długie dyskusje i perełce, która wróciła po latach i przyciągnęła w tym roku tłumy, a teraz zobaczycie ją na Disney+.

Netflix, HBO Max, Disney+ czy inne platformy. Co nowego mają dla widzów w ostatnim tygodniu lipca?

„Ostatni projekt” (Netflix)



Gotka Tamara dźwiga ciężar sekretu, który próbuje zamknąć w przeszłości, więc przenosi się do nowej szkoły z nadzieją na świeży start. Szybko jednak staje się celem bezlitosnych ataków w mediach społecznościowych. Poznaje też Xaviego, najpopularniejszego chłopaka w szkole, który podejmuje się pokręconego wyzwania i postanawia ją w sobie rozkochać — aż nieoczekiwanie powstaje między nimi autentyczna więź. Gdy anonimowe konto w sieci zaczyna publikować dowody z przeszłości Tamary, a nękanie i publiczne poniżanie przeradzają się w realne groźby, dziewczyna zdaje sobie sprawę, że ktoś nie tylko chce ją zniszczyć, lecz całkowicie wymazać z życia. Jednak zamiast zniknąć, Tamara przechodzi transformację i przemienia strach w siłę. Teraz wszyscy, którzy ją pogrążyli, słono za to zapłacą.

Premiera: 29/7/2026



„Wściekłość” (Netflix)



Cierpiący na amnezję mężczyzna trafia pod skrzydła trenera MMA, a następnie wkracza na ring, rozdarty między wizją nowej przyszłości a niebezpieczną przeszłością.

Premiera: 29/7/2026



„Zamach nad Lockerbie” (Netflix)



21 grudnia 1988 roku na pokładzie samolotu Pan Am, przelatującego nad małym szkockim miasteczkiem Lockerbie, wybucha bomba, zabijając 270 osób. Szkocka policja wszczyna największe w swojej historii dochodzenie w sprawie najtragiczniejszego zamachu terrorystycznego na terenie Wielkiej Brytanii. Serial na podstawie prawdziwej historii i zeznań świadków opowiada o współpracy między szkocką policją i amerykańskim FBI — oraz o walce rodzin ofiar o sprawiedliwość.

Premiera: 30/7/2026



„Dzikie łowy” (HBO Max)



Nieprzystosowany społecznie, pulchny trzynastolatek trafia do rodziny zastępczej na nowozelandzkiej prowincji.

Premiera: 30 lipca



„Tak się poznaliśmy” (HBO Max)



Komedia romantyczna o dwojgu ludzi, którzy czują do siebie przyciąganie na ślubie wspólnego znajomego.

Premiera: 31 lipca



„Bez wyjścia” (HBO Max)



Po utracie pracy idealne życie Man‑su zaczyna się rozpadać, co popycha go do zrobienia wszystkiego, by odzyskać swoją pozycję i tożsamość.

Premiera: 31 lipca



„W słońcu” (HBO Max)



24-letni Nicolau czuje się zagubiony. Marzenie o muzyce gaśnie, a przeszłość go trzyma. Wiosna daje jednak nadzieję.

Premiera: 31 lipca



„Dom dobry” (HBO Max)



Gośka oddaje serce idealnemu z pozoru Grześkowi, lecz ich związek i dom w krótkim czasie zamieniają się w przestrzeń pełną przemocy.

Premiera: 31 lipca



„Obsesja” (Disney+)



Producentka wykonawcza Liz Meriwether przedstawia historię agentki FBI, Alice Black (Emmy Rossum), która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.

Premiera: 27 lipca



„Diabeł ubiera się u Prady 2” (Disney+)



Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci prawie 20 lat po wcieleniu się w kultowe role Mirandy, Andy, Emily i Nigela powracają na stylowe ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway w rewelacyjnej kontynuacji hitu z 2006 roku, który zdefiniował pokolenie. Andy Sachs zostaje nową redaktorką działu opinii, a jej budząca grozę była szefowa próbuje odnaleźć się w świecie mediów, który zagraża jej opartemu na prasie drukowanej imperium. Wraz z oryginalną obsadą powraca także reżyser David Frankel oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna — ze scenariuszem opartym na powieści Lauren Weisberger — którzy wprowadzają także zupełnie nowe postacie.

Premiera: 29 lipca



„Usta Diabła” (Prime Video)



Pięcioro przyjaciół wyrusza na ostatnią przygodę przed wkroczeniem w dorosłe życie, eksplorując system jaskiń „Usta Diabła" w Tajlandii. Wkrótce jednak odkrywają, że pod wodą poluje na nich coś… szybkiego, cichego i śmiertelnie niebezpiecznego. W duszącej ciemności wzajemne zaufanie się rozmywa i pojawia się panika, a każdy zły ruch staje się walką o przetrwanie.

Premiera: 29 lipca Czytaj też:

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