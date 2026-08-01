9 mocnych nowości na streamingach. Ten brytyjski miniserial musicie włączyć w weekend

Weekend to idealny moment, żeby nadrobić najciekawsze premiery na streamingach. W ostatnich dniach na Netfliksie, HBO Max, Disney+, Prime Video i innych platformach pojawiło się sporo tytułów, które zasługują na uwagę – od wyczekiwanego brytyjskiego miniserialu, przez mocne thrillery i komedie, aż po głośne dokumenty. Zebraliśmy dziewięć najciekawszych nowości, które warto dopisać do swojej listy na najbliższe dni.

Nowości na streamingach. Rozpiska na weekend

„Ostatni projekt” (Netflix)



Gotka Tamara dźwiga ciężar sekretu, który próbuje zamknąć w przeszłości, więc przenosi się do nowej szkoły z nadzieją na świeży start. Szybko jednak staje się celem bezlitosnych ataków w mediach społecznościowych. Poznaje też Xaviego, najpopularniejszego chłopaka w szkole, który podejmuje się pokręconego wyzwania i postanawia ją w sobie rozkochać — aż nieoczekiwanie powstaje między nimi autentyczna więź. Gdy anonimowe konto w sieci zaczyna publikować dowody z przeszłości Tamary, a nękanie i publiczne poniżanie przeradzają się w realne groźby, dziewczyna zdaje sobie sprawę, że ktoś nie tylko chce ją zniszczyć, lecz całkowicie wymazać z życia. Jednak zamiast zniknąć, Tamara przechodzi transformację i przemienia strach w siłę. Teraz wszyscy, którzy ją pogrążyli, słono za to zapłacą.



„Zamach nad Lockerbie” (Netflix)



21 grudnia 1988 roku na pokładzie samolotu Pan Am, przelatującego nad małym szkockim miasteczkiem Lockerbie, wybucha bomba, zabijając 270 osób. Szkocka policja wszczyna największe w swojej historii dochodzenie w sprawie najtragiczniejszego zamachu terrorystycznego na terenie Wielkiej Brytanii. Serial na podstawie prawdziwej historii i zeznań świadków opowiada o współpracy między szkocką policją i amerykańskim FBI — oraz o walce rodzin ofiar o sprawiedliwość.



„Dzikie łowy” (HBO Max)



Nieprzystosowany społecznie, pulchny trzynastolatek trafia do rodziny zastępczej na nowozelandzkiej prowincji.



„Tak się poznaliśmy”



Komedia romantyczna o dwojgu ludzi, którzy czują do siebie przyciąganie na ślubie wspólnego znajomego.



„W słońcu” (HBO Max)



24-letni Nicolau czuje się zagubiony. Marzenie o muzyce gaśnie, a przeszłość go trzyma. Wiosna daje jednak nadzieję.



„Dom dobry” (HBO Max)



Gośka oddaje serce idealnemu z pozoru Grześkowi, lecz ich związek i dom w krótkim czasie zamieniają się w przestrzeń pełną przemocy.



„Obsesja” (Disney+)



Producentka wykonawcza Liz Meriwether przedstawia historię agentki FBI, Alice Black (Emmy Rossum), która poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.



„Diabeł ubiera się u Prady 2” (Disney+)



Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci prawie 20 lat po wcieleniu się w kultowe role Mirandy, Andy, Emily i Nigela powracają na stylowe ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway w rewelacyjnej kontynuacji hitu z 2006 roku, który zdefiniował pokolenie. Andy Sachs zostaje nową redaktorką działu opinii, a jej budząca grozę była szefowa próbuje odnaleźć się w świecie mediów, który zagraża jej opartemu na prasie drukowanej imperium. Wraz z oryginalną obsadą powraca także reżyser David Frankel oraz scenarzystka Aline Brosh McKenna — ze scenariuszem opartym na powieści Lauren Weisberger — którzy wprowadzają także zupełnie nowe postacie.



„Usta Diabła” (Prime Video)



Pięcioro przyjaciół wyrusza na ostatnią przygodę przed wkroczeniem w dorosłe życie, eksplorując system jaskiń „Usta Diabła" w Tajlandii. Wkrótce jednak odkrywają, że pod wodą poluje na nich coś… szybkiego, cichego i śmiertelnie niebezpiecznego. W duszącej ciemności wzajemne zaufanie się rozmywa i pojawia się panika, a każdy zły ruch staje się walką o przetrwanie. Czytaj też:

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