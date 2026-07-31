Sensacja w telewizji. Cichopek i Kurzajewski odchodzą, wydali oświadczenie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili, że kończą współpracę z Polsatem. W opublikowanym oświadczeniu podziękowali za wspólne miesiące i zapowiedzieli nowy etap w swojej karierze.

Pożegnanie z „Halo tu Polsat”. Cichopek i Kurzajewski wydali oświadczenie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poinformowali fanów o zakończeniu współpracy z Polsatem za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z Polsatem”.

Prezenterzy podkreślili, że czas spędzony w stacji był dla nich ważnym doświadczeniem zawodowym. „Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych Widzów”.

Nowe plany zawodowe Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Para nie ukrywa, że zamyka kolejny rozdział i zamierza skoncentrować się na własnych przedsięwzięciach. W oświadczeniu zapowiedzieli rozwój autorskich projektów i marek osobistych.

„Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy”.

Na zakończenie podziękowali całemu zespołowi „Halo tu Polsat” oraz pracownikom stacji za wspólną pracę.

Od TVP do Polsatu. Wspólna droga medialnej pary

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali gospodarzami programu „Halo tu Polsat” od początku jego emisji. Zadebiutowali na antenie 31 sierpnia 2024 roku, dzień po starcie nowej śniadaniówki Polsatu.

Równolegle rozwijali także inne projekty. Maciej Kurzajewski współpracował z redakcją Polsat Sport, natomiast Katarzyna Cichopek prowadziła program „Moja mama i twój tata”.

Ich przejście do Polsatu było jednym z najgłośniejszych transferów w polskiej telewizji ostatnich lat. Wcześniej przez wiele sezonów należeli do grona prowadzących „Pytanie na śniadanie” w Telewizji Polskiej. Z TVP rozstali się na początku 2024 roku w następstwie zmian organizacyjnych i kadrowych w stacji.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu, ich relacja, przez długi czas ukrywana, równie długo była w centrum zainteresowania mediów. Publicznie potwierdzili, że są razem jesienią 2022 roku. W ostatnich latach regularnie prowadzili wspólnie telewizyjne programy i wydarzenia, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych duetów na polskim rynku medialnym.

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