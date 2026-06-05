Od dziś 9 perełek na Netflix i 4 na HBO Max. To najciekawsze nowości!

Netflix nie zwalnia tempa, a HBO Max dorzuca swoje najmocniejsze premiery. Jeśli zastanawiacie się, co obejrzeć w najbliższych dniach, mamy dla Was gotową listę świeżych tytułów, które właśnie trafiły na platformy. Od głośnych seriali po filmowe perełki – jest w czym wybierać. Od dziś 9 perełek na Netfliksie i 4 mocne nowości na HBO Max. Włączcie sobie coś nowego!

Włączcie te nowości na Netflix i HBO Max, zanim zrobi się o nich głośno. 13 premier na weekend

„Morderstwo Rachel Nickell” (Netflix)



W 1992 roku młoda matka została zabita w biały dzień na błoniach Wimbledon Common w Londynie, a jedynym świadkiem zbrodni było jej dwuletnie dziecko. Ten wciągający film dokumentalny nominowanej do nagrody BAFTA reżyserki Lucy Bowden bada wstrząsające prawdziwe wydarzenia, na których kanwie powstał serial dramatyczny „Jedyny świadek”. Poprzez niepublikowane wcześniej nagrania archiwalne, wypowiedzi członków rodziny i opinie czołowych ekspertów medycyny sądowej dokument przygląda się wieloletniemu śledztwu policji i ujawnia, jak mocno nagłośnione, lecz partacko prowadzone dochodzenie doprowadziło do oskarżenia niewłaściwego człowieka, zanim zdumiewający przełom w sprawie na nowo rozniecił walkę rodziny o sprawiedliwość ponad dekadę później.



„Meksyk 1986” (Netflix)



Przesiąknięta satyrą i czarnym humorem opowieść o tym, jak Meksykanom udało się zorganizować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1986. Ta szaleńcza sztuka nie byłaby możliwa, gdyby nie słynna meksykańska pomysłowość i zaradność.



„Kobieta z portu” (Netflix)



Film opowiada o śledztwie prowadzonym przez detektyw Annę Ripoll (Candela Peña). W barcelońskim porcie znajduje ona związaną i zakneblowaną kobietę (Ana Rujas), która nie wie, jak się tu znalazła i kim jest. Annie pomaga detektyw Quique Zárate (Pol López) i razem ścigają się z czasem, aby poznać tożsamość ofiary i tajemnice kryjące się w jej pamięci.



„Biurowy romans” (Netflix)



Jennifer Lopez i Brett Goldstein w pikantnej komedii romantycznej o tajnym romansie biurowym i kłopotach, w jakie wpadają pracoholicy, gdy zaczynają myśleć sercem.



„Dam ci lekcję” (Netflix)



Podnosząca na duchu historia Biura Ochrony Edukacji — instytucji powołanej ze śmiałą misją udzielania prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy odważą się przekroczyć granice. Działając czasami poza granicami prawa, ten zespół zrobi wszystko, aby przywrócić porządek w szkole.



„Umrzeć powtórnie” (Netflix)



Detektyw Mike Church poszukuje zaginionych osób. Wkrótce otrzymuje zlecenie, by odkryć tożsamość kobiety, która nie pamięta kim jest.



„Opiekunka” (Netflix)



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.



„Jedyny świadek” (Netflix)



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe’ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa — jedynego naocznego świadka ataku — w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial „Jedyny świadek” to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła.



„40-letni prawiczek” (Netflix)



Nieśmiałemu 40-letniemu prawiczkowi wpada w oko samotna matka. Koledzy z pracy postanawiają pomóc mu ją poderwać.



„The Lighthouse” (HBO Max)



Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.



„Los Topuria” (HBO Max)



Ilia Topuria podejmuje kolejne wyzwanie: chce zostać mistrzem wagi lekkiej i jeszcze bardziej umocnić swoją legendę.



„Kompletnie nieznany” (HBO Max)



Nowy Jork, 1961. Młody Bob Dylan zaczyna błyskawiczną karierę, zakończoną przełomowym i kontrowersyjnym występem.



„Abigail” (HBO Max)



Grupa przestępców porywa 12‑letnią baletnicę i pilnuje jej nocą, czekając na okup. Po kolei giną i odkrywają, że dziewczynka nie jest zwyczajna.Czytaj też:

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