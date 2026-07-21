Nowy widowiskowy hit zmierza na Prime Video. Czy wypełni lukę po „The Boys”?

„Władcy Wszechświata” (oryg. „Masters of the Univers”) to epicka opowieść w aktorskiej odsłonie, której reżyser Travis Knight przenosi kultową franczyzę na wielki ekran.

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Po 15 latach rozłąki Miecz Mocy prowadzi księcia Adama (Nicholas Galitzine) z powrotem na Eternię, gdzie odkrywa, że jego ojczyzna została zrujnowana przez złowrogie rządy Szkieletora (Jared Leto). Aby ocalić swoją rodzinę i cały świat, Adam musi połączyć siły ze swoimi najbliższymi sprzymierzeńcami – Teelą (Camila Mendes) oraz Duncanem / Man-at-Arms (Idris Elba) – i zaakceptować swoje prawdziwe przeznaczenie jako He-Man, najpotężniejszy człowiek we wszechświecie.

W pozostałych rolach w filmie zobaczymy: Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig jako głos Roboto.

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Za epickimi bitwami na Eternii kryło się również innowacyjne podejście do produkcji filmowej. Ekipa „Władców Wszechświata” testowała rozwiązania wykorzystujące czystą energię na planie zdjęciowym na angielskiej prowincji. Większość aktorów i producentów była transportowana pomiędzy lokacjami

elektrycznymi samochodami Mercedes-Benz, a na planie zainstalowano stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Energię dla zaplecza produkcyjnego oraz stacji ładowania zapewniały wodorowe jednostki zasilające (Hydrogen Power Units – HPU) firmy GeoPura – rozwiązanie emitujące wyłącznie parę wodną.

„Władcy Wszechświata” – premiera na Prime Video już 22 lipca!

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