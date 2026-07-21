8 seriali na Netflix podobnych do „Za wszelką cenę”. Hit bije rekordy

„Za wszelką cenę” szturmem zdobywa Netfliksa i od premiery nie schodzi z czołówki najchętniej oglądanych seriali. Widzów przyciąga przede wszystkim pełna napięcia fabuła, moralne dylematy bohaterów oraz nieprzewidywalne zwroty akcji, które sprawiają, że trudno przerwać seans. Jeśli po zakończeniu wszystkich odcinków szukasz kolejnej produkcji o podobnym klimacie, mamy kilka propozycji. Przygotowaliśmy zestawienie seriali, które łączą z najnowszym hitem Netfliksa mroczna atmosfera, tajemnice, intrygi i bohaterowie zmuszeni do podejmowania dramatycznych decyzji.

Podobało ci się „Za wszelką cenę”? 8 seriali w tym samym klimacie na Netflix

„Tęsknię za Tobą”



Jedenaście lat temu Josh, narzeczony i miłość życia detektyw Kat Donovan, zniknął i od tamtej pory się do niej nie odezwał. Teraz, przeglądając profile w aplikacji randkowej, Kat nagle widzi jego twarz i jej świat znowu wywraca się do góry nogami. Pojawienie się Josha zmusza ją do ponownego zagłębienia się w tajemnicę związaną z morderstwem jej ojca i odkrycia dawno pogrzebanych sekretów z własnej przeszłości.



„Niewinny”



Pewnego wieczoru przed dziewięcioma laty Mateo interweniował w trakcie bójki i przypadkiem zabił człowieka. Teraz jest byłym skazańcem, który niczego już nie bierze za pewnik, ale razem z ciężarną żoną Olivią przymierza się do kupna domu ich marzeń. Wtedy właśnie szokująca i tajemnicza rozmowa telefoniczna ponownie rujnuje mu życie.



„Bez pożegnania”



Guillaume Lucchesi jest po trzydziestce i sądzi, że największą tragedię swojego życia ma już za sobą. Stracił dwie osoby, które kochał najmocniej na świecie: Sonię, czyli swoją pierwszą miłość, oraz Freda, swojego brata. Jednak dziesięć lat później Judith, dzięki której odzyskał wolę życia, nagle znika podczas pogrzebu jego matki. Aby odnaleźć ukochaną, Guillaume musi zmierzyć się z całą prawdą, jaką ukrywali przed nim krewni i przyjaciele, oraz faktami, które od dawna ignorował - co miało pewne plusy, ale jednak znacznie więcej minusów.



„Już mnie nie oszukasz”



Serial śledzi losy Mayi Stern (Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje... Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi - Abby i Daniel - próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? "Już mnie nie oszukasz" śledzi losy tych bohaterów i ich ekscytujące poszukiwania, które ujawnią szokujące tajemnice i zmienią ich życie na zawsze.



„Na gorącym uczynku”



W mieście Bariloche w argentyńskiej Patagonii dziennikarka Ema Garay wspina się po szczeblach kariery, ujawniając prawdę o przestępcach, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości. Jej życie zmienia się nieoczekiwanie, gdy poznaje Leo Mercera, szanowanego obywatela, który staje się głównym podejrzanym w badanej przez nią sprawie zaginięcia szesnastolatki. Aby odkryć prawdę, Ema musi stawić czoła własnym demonom.



„O krok za daleko”



Simon wiódł idealne życie – kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku – zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami – może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„The Stranger”



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„W głębi lasu”



Serial obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach. Czytaj też:

4 seriale robią szał na Netflix w Polsce. Thriller wygrywa Czytaj też:

Netflix zamyka pewien rozdział. Ranking 20 największych hitów na pożegnanie