Nowości ostatnich dni na streamingach. Netflix wygrywa, ale jest niespodzianka

Najwięcej premier w minionych dniach było oczywiście na Netflix, jednak tym razem także Disney+ zaskakuje swoją ofertą. Sporo pojawiło się nowych historii kryminalnych i thrillerów, w tym także nieco klasyki kina, ale również tytuły, które ucieszą fanów dokumentów. Jeżeli szukacie czegoś dobrego, co umili wam wolne dni, zajrzyjcie do naszej listy.

Najlepsze premiery ostatnich dni na streamingach. Co włączyć? Tu rozpiska!

„Pragnienie”



Kiedy zamężna prawniczka wdaje się w romans z trenerem pływania swojej córki, miłosne zamieszanie zmienia się w pokrętną grę, w której każdy chce się na kimś zemścić.



„Heartstopper Forever”



Zaczyna się nowy rok szkolny dla uczniów Truham-Higgs. Związek Nicka i Charliego się pogłębia, ale myślą też o tym, jak potoczy się ich życie po ostatnim dzwonku.



„Hawk”



Lonnie Hawkins (w tej roli Will Ferrell), najlepszy golfista 2004 roku, pokonuje ostatnie dołki w swojej karierze, próbując odzyskać dawną formę. Jego ciało mówi „czas na emeryturę”, ale serce podpowiada, że to jeszcze nie koniec. Jego była żona i syn Lance – nowa nadzieja golfa – są przekonani, że powinien odpuścić. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie dopuszcza do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć.



„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.



„Jack Ryan: Teoria chaosu”



Analityk CIA, Jack Ryan, udaje się do Moskwy, gdzie odkrywa spisek rosyjskiego oligarchy, który ma na celu zniszczenie amerykańskiej gospodarki.



„Twórca”



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.



„Polowanie na Czerwony Październik”



Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg. Czytaj też:

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