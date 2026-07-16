10 najbardziej wyczekiwanych filmów drugiej połowy 2026 roku. Te tytuły jeszcze namieszają

Pierwsza połowa 2026 roku dostarczyła kinomanom wielu powodów do zadowolenia. Na wielkim ekranie nie brakowało zarówno widowiskowych blockbusterów, jak i oryginalnych produkcji, które zaskoczyły świeżymi pomysłami i zebrały świetne recenzje.

Do tej pory do kin trafiły kolejne odsłony popularnych serii, takich jak „Gwiezdne wojny”, „Toy Story”, „Super Mario Bros”., „Minionki”, „28 lat później”, „Vaiana” czy produkcje ze świata DC. Obok nich uwagę widzów przyciągnęły także nowe tytuły, które udowodniły, że oryginalne historie wciąż potrafią podbić kina.

Teraz przed nami druga połowa roku, która zapowiada się równie imponująco. Do kin właśnie wchodzi długo wyczekiwana „Odyseja” Christophera Nolana, a w kolejnych miesiącach na widzów czeka jeszcze wiele premier, które już teraz budzą ogromne emocje. Wybraliśmy 10 filmów, na które najbardziej warto czekać do końca 2026 roku.

10 najbardziej wyczekiwanych filmów do końca 2026 roku

„The Social Reckoning: W sieci konsekwencji”



Opowieść o losach Frances Haugen, młodej inżynierki Facebooka, która we współpracy z Jeffem Horwitzem – reportem z „Wall Street Journal” – stara się ujawnić najbardziej skryte tajemnice tego potężnego portalu społecznościowego.



„Dziki Koń Dziewięć”



Rok 1973, Chile. Zaufanie dwóch agentów CIA - Chrisa i Lee zostaje wystawione na próbę podczas misji z Santiago na Wyspę Wielkanocną.



„Werwulf”



Robert Eggers powraca z kolejnym dziełem, które wyraźnie oddaje jego wyjątkowo gotycki, surowy i spowity cieniem umysł. Akcja filmu rozgrywa się w XIII-wiecznej Anglii i opowiada historię farmera (Aaron Taylor-Johnson), który zostaje dotknięty przerażającą klątwą, zamieniającą go w wilkołaka. Eggers ponownie spotyka się z wieloma członkami obsady „Nosferatu”, w tym z Taylor-Johnsonem, Lily-Rose Depp i Willemem Dafoe, tworząc film, który zdaje się cechować tym samym nieustępliwym przywiązaniem do detali z epoki, z którego słyną jego dzieła.



„Primetime”



W filmie Robert Pattinson wciela się w rolę Chrisa Hansena, gospodarza popularnego programu informacyjnego „To Catch a Predator”. Psychologiczny dramat kryminalny stacji A24 skupi się na wieloletnich wyczynach Hansena w polowaniu na drapieżników seksualnych i przeanalizuje zacierające się granice między dziennikarstwem, wymiarem sprawiedliwości a rozrywką.



„Spider-Man: Całkiem nowy dzień”



Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spider-Mana za sobą. Jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem.



„Resident Evil”



Awaria laboratorium Umbrelli powoduje niekontrolowane uwolnienie wirusa. Mieszkańcy Raccoon przemieniają się w bezlitosne, krwiożercze istoty. Bryan, przypadkowy świadek katastrofy, zostaje uwięziony pośród chaosu miasta.



„Godzilla Minus Zero”



Ceniony reżyser i twórca efektów wizualnych Takashi Yamazaki powraca z sequelem znakomitego filmu „Godzilla Minus One” z 2023 roku. To poruszająca historia rodziny Shikishima, która dwa lata po wydarzeniach z poprzedniego filmu ponownie spotyka Godzillę.



„Digger”



Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko.



„Diuna: Część trzecia”



Muad'Dib, dziedzic niewyobrażalnej mocy, urzeczywistnia starożytny plan stworzenia superistoty, władcy wśród ludzi, a nie w niebiosach.



„Avengers: Doomsday”



Bohaterowie z trzech różnych wszechświatów zmierzają ku śmiertelnie niebezpiecznej konfrontacji i stają w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, z jakim nigdy wcześniej się nie spotkali. Czytaj też:

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