Netflix zamyka pewien rozdział. Ranking 20 największych hitów na pożegnanie

Netflix wprowadził raport „What We Watched” („Co oglądaliśmy”) w grudniu 2023 roku. Był to jeden z najbardziej przejrzystych ruchów w branży streamingowej – platforma zaczęła regularnie publikować szczegółowe dane dotyczące oglądalności swoich filmów i seriali. Dzięki temu zarówno twórcy, inwestorzy, jak i widzowie mogli sprawdzić, które produkcje rzeczywiście przyciągały największą publiczność.

Firma zapowiadała, że półroczne raporty będą dostarczać branży cennych informacji o preferencjach widzów i pozwolą lepiej analizować sukces poszczególnych tytułów. Teraz jednak Netflix zmienia strategię. Platforma ogłosiła, że raport obejmujący pierwszą połowę 2026 roku będzie ostatnim publikowanym w półrocznym cyklu. Zamiast tego firma będzie udostępniać podsumowania raz w roku.

Na zakończenie tej formy raportowania redakcja Deadline przeanalizowała dane z ostatnich czterech lat i przygotowała oficjalny ranking 20 najchętniej oglądanych seriali Netfliksa w okresie, gdy platforma regularnie ujawniała statystyki oglądalności. Oto tytuły, które przyciągnęły najwięcej widzów.

20 najchętniej oglądanych seriali Netfliksa według danych platformy z 4 lat

„Dzikość” – 101,1 mln wyświetleń



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„Squid Game”, 1. sezon – 101,6 mln wyświetleń



456 bardzo różnych od siebie osób otrzymuje zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno – wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię „tradycyjnych” dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć. Komu uda się wygrać w tę okrutną grę i jaki, tak naprawdę, jest jej cel?



„Stranger things” 2. sezon – 101,8 mln wyświetleń



Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.



„La Palma” – 102,3 mln wyświetleń



Norweskiej rodzinie spędzającej wakacje w La Palmie grozi katastrofa, gdy młoda badaczka odkrywa niepokojące oznaki zbliżającej się erupcji wulkanu.



„Reniferek” – 103,5 mln wyświetleń



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Zabójcza przyjaźń” – 104 mln wyświetleń



Żyjący w separacji małżonkowie - detektyw i reporterka - próbują rozwiązać zagadkę morderstwa, o którego dokonanie podejrzewają siebie nawzajem.



„Młody Sheldon” – 104, 2 mln wyświetleń



Perypetie dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów serialu „Teoria wielkiego podrywu”.



„Dżentelmeni” – 105,8 mln wyświetleń



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Wednesday”, 1. sezon – 124,5 mln wyświetleń



Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.



„One Piece”, 1. sezon – 125,6 mln wyświetleń



Młody pirat w nieodłącznym słomkowym kapeluszu Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na poszukiwanie skarbu.



„Świnka Peppa”, 6. sezon – 127,4 mln wyświetleń



Świnka Peppa przeżywa rozmaite przygody wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi.



„Stranger Things”, 1. sezon – 127,5 mln wyświetleń



Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu „Stranger Things” rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie brakuje tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.



„Wednesday”, 2. sezon – 133,1 mln wyświetleń



Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.



„Ms. Rachel” – 137,5 mln wyświetleń



Niezwykle popularny program edukacyjny i muzyczny na YouTube (znany jako Songs for Littles) dla niemowląt i małych dzieci.



„Już mnie nie oszukasz” – 138,3 mln wyświetleń



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Stranger Things”, 5. sezon – 149,1 mln wyświetleń



Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.



„Bridgertonowie”, 3. sezon – 154,2 mln wyświetleń



Penelope Featherington (Nicola Coughlan) w końcu przestała się durzyć w Colinie Bridgertonie (Luke Newton) po tym, jak usłyszała jego pogardliwe słowa na swój temat w ostatnim sezonie. Zdecydowała jednak, że czas wyjść za mąż, najlepiej za kogoś, kto zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła nadal prowadzić podwójne życie jako Lady Whistledown z dala od matki i sióstr. Jednak nieśmiałe próby zaistnienia na rynku małżeńskim kończą się dla Penelope spektakularnym niepowodzeniem. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą zuchwałości. Gdy uświadamia sobie, że Penelope - jedyna osoba, która zawsze go akceptowała takim, jaki jest - traktuje go chłodno, czuje się rozczarowany. Pragnąc odzyskać jej przyjaźń, proponuje Penelope, że pomoże jej pokonać nieśmiałość i znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego rady zaczynają przynosić zaskakująco dobre rezultaty, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje kłótnia Penelope z Eloise (Claudia Jessie), która znajduje nową przyjaciółkę w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Poza tym Penelope coraz częściej pojawia się na salonach, co sprawia, że dużo trudniej jest jej utrzymać alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.



„Squid Game”, 3. sezon – 155,8 mln wyświetleń



Trzeci i ostatni sezon „Squid Game” opowiada historię Gi-huna (Lee Jung-jae), który stracił w grze najlepszego przyjaciela i pogrążył się w rozpaczy. Wszystkiemu winny jest Lider (Lee Byung-hun), który ukrywał swoją prawdziwą tożsamość, aby zinfiltrować grę. Gi-hun uparcie dąży do zakończenia gry. Tymczasem Lider robi kolejny ruch, a wybory ocalałych graczy prowadzą do poważniejszych konsekwencji w każdej rundzie. Świat z niecierpliwością czeka na wielki finał.



„Dojrzewanie” – 171,6 mln wyświetleń



Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.



„Squid Game”, 2. sezon – 225,4 mln wyświetleń



Trzy lata po zwycięstwie w Squid Game gracz 456 rezygnuje z wyjazdu do USA i wraca z nowym postanowieniem. Gi-hun znów chce wystartować w tajemniczym turnieju z grami na śmierć i życie, w którym biorą udział nowi uczestnicy pragnący wygrać 45,6 mld wonów. Czytaj też:

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