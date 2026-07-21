Śmiercionośny wirus zagraża Europie. Thriller powraca w nowej odsłonie z Polakiem w obsadzie!

Produkcja stanowiąca kontynuację serialu „Paryż w ogniu: Paris has fallen” z 2024 roku powraca z jeszcze większym rozmachem i nowym, śmiertelnie trudnym wyzwaniem.

„Apollo w ogniu: Apollo has fallen”. Polak w obsadzie 2. części wielkiego hitu

Kiedy pozornie rutynowa operacja inwigilacyjna w Libii wymyka się spod kontroli, agentka MI6 Zara Taylor i były funkcjonariusz ochrony Vincent Taleb zmuszeni są ponownie połączyć siły. Razem odkrywają rozległy spisek zaaranżowany przez bezwzględnego Jurija Miszkina, mający na celu uwolnienie śmiertelnego wirusa zdolnego zniszczyć Europę. W miarę jak zagrożenie rozprzestrzenia się z libijskiego wybrzeża na stolice europejskich miast, Zara i Vincent zostają wciągnięci w nieustanny wyścig z czasem w świecie skompromitowanych agentów, prywatnych bojówek i skrywanych tajemnic.

W swoich rolach powracają Ritu Arya jako nieustraszona agentka MI6 Zara Taylor oraz Tewfik Jallab, wcielający się ponownie w postać Vincenta Taleba, byłego oficera ochrony osobistej. Do znakomitej międzynarodowej obsady serii „Apollo w ogniu: Apollo has fallen” dołączają również uznani aktorzy, tacy jak Richard Dormer, Charlotte Spencer, Arthur Darvill i Jacek Koman, polski aktor znany m.in. z „Konklawe”, „Top of the Lake”, „Moulin Rouge!”.

Za warstwę fabularną nowego sezonu odpowiada ponownie brytyjski scenarzysta Howard Overman („Wojna światów”, „Misfits”). Głównym reżyserem projektu został David Caffrey („Alienista”), a współreżyseruje Alice Troughton („Boat Story”, „Baghdad Central”).

Trylogia „W ogniu” na stałe wpisała się do kanonu współczesnego kina akcji. Wszystkie trzy filmy zdobyły uznanie widzów na całym świecie dzięki widowiskowym scenom, dynamicznemu tempu i spektakularnym efektom specjalnym, osiągając przy tym znaczący sukces komercyjny. Popularność franczyzy zaowocowała jej pierwszą serialową odsłoną – ośmioodcinkowym „Paryż w ogniu: Paris has fallen”, którego akcja przeniosła się do stolicy Francji. Serial zachował wszystkie znaki rozpoznawcze filmowej serii: intensywną akcję, wysokie tempo, napięcie i widowiskowe sceny. Drugi sezon, czyli „Apollo has fallen” już wkrótce tylko w serwisie streamingowym CANAL+.

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