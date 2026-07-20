Trzy mocne thrillery w czołówce na Netflix. Ale te dwie perełki też polecamy

Oprócz filmowych thrillerów, wśród najpopularniejszych filmów po weekedzie, znalazły się na Netflix filmy akcji – jeden szczególnie polecamy obejrzeć, jeżeli lubicie Danzela Washingtona – tutaj główną rolę zagrał jego syn John David Washington, a na ekranie partnerują mu między innymi Gemma Chan i Alison Janney. Wciąż wielu widzów ogląda francuski dramat – produkcja jest w czołówce od czasu premiery. Polecamy wam nadrobić te obecne perełki – tutaj pełna rozpiska tego, co teraz najchętniej oglądają widzowie Netfliksa.

Topka na Netflix po weekendzie. Thrillery, filmy akcji – co wybierają Polacy?

„Prześladowca”



Film opowiada o grupce przyjaciół, którzy postanawiają urządzić sobie wycieczkę po Ameryce. Po drodze montują w samochodzie CB-radio. Postanawiają zrobić komuś kawał i podają się za niebieskooką blondynkę...po pewnym czasie umawiają się ze nieznajomym, podając adres sąsiedniego pokoju w motelu. Rankiem okazuje się, iż ten właśnie nieznajomy ciężko rani faceta z sąsiedniego pokoju. Od tej chwili rozpoczyna się morderczy pościg. Psychopatyczny prześladowca śledzi każdy krok młodzieńców i nie ma zamiaru odpuścić..



„As palestry”



Chcąc ocalić życie bliskiej osoby, znany prawnik podejmuje się obrony człowieka, którego uważa za winnego - zmagając się na każdym kroku z własnym sumieniem.



„Aż po kres”



Jada (Nawell Madani) poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc gdy jej syn zaczyna chorować, cały jej świat rozpada się na kawałki, a jej walka o jego uratowanie przybiera brutalny obrót.



„Twórca”



Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.



„Pragnienie”



Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich. Czytaj też:

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