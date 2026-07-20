Trzy mocne thrillery w czołówce na Netflix. Ale te dwie perełki też polecamy
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Filmy

Trzy mocne thrillery w czołówce na Netflix. Ale te dwie perełki też polecamy

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„Pragnienie”
„Pragnienie” Źródło: Netflix
Po weekendzie doszło do małych przetasowań na liście najpopularniejszych filmów na Netflix. Widzowie najwyraźniej znów chętnie oglądają thrillery, bo aż trzy są na topie.

Oprócz filmowych thrillerów, wśród najpopularniejszych filmów po weekedzie, znalazły się na Netflix filmy akcji – jeden szczególnie polecamy obejrzeć, jeżeli lubicie Danzela Washingtona – tutaj główną rolę zagrał jego syn John David Washington, a na ekranie partnerują mu między innymi Gemma Chan i Alison Janney. Wciąż wielu widzów ogląda francuski dramat – produkcja jest w czołówce od czasu premiery. Polecamy wam nadrobić te obecne perełki – tutaj pełna rozpiska tego, co teraz najchętniej oglądają widzowie Netfliksa.

Topka na Netflix po weekendzie. Thrillery, filmy akcji – co wybierają Polacy?

„Prześladowca”

Film opowiada o grupce przyjaciół, którzy postanawiają urządzić sobie wycieczkę po Ameryce. Po drodze montują w samochodzie CB-radio. Postanawiają zrobić komuś kawał i podają się za niebieskooką blondynkę...po pewnym czasie umawiają się ze nieznajomym, podając adres sąsiedniego pokoju w motelu. Rankiem okazuje się, iż ten właśnie nieznajomy ciężko rani faceta z sąsiedniego pokoju. Od tej chwili rozpoczyna się morderczy pościg. Psychopatyczny prześladowca śledzi każdy krok młodzieńców i nie ma zamiaru odpuścić..

„As palestry”

Chcąc ocalić życie bliskiej osoby, znany prawnik podejmuje się obrony człowieka, którego uważa za winnego - zmagając się na każdym kroku z własnym sumieniem.

„Aż po kres”

Jada (Nawell Madani) poświęciła wszystko, aby zostać matką, więc gdy jej syn zaczyna chorować, cały jej świat rozpada się na kawałki, a jej walka o jego uratowanie przybiera brutalny obrót.

„Twórca”

Podczas wojny toczącej się pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii.

„Pragnienie”

Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich. Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl