QUIZ. Rozpoznasz wieczorynki z PRL po jednym kadrze? Sprawdź się!

Wystarczy jeden kadr, by wrócić do dzieciństwa – sprawdź, ile kultowych wieczorynek z czasów PRL potrafisz rozpoznać.
Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem z ulubionymi bohaterami animacji z czasów PRL? W tym quizie sprawdzisz, czy wystarczy ci jedno spojrzenie na kadr, by bezbłędnie rozpoznać kultową wieczorynkę. Powodzenia!
Prosty QUIZ z wieczorynek. PRL-owskie kadry – rozpoznasz?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Kumple
- Bolek i Lolek
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Źródło: WPROST.pl