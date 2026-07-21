QUIZ. Rozpoznasz wieczorynki z PRL po jednym kadrze? Sprawdź się!

Pamiętasz wieczory spędzane przed telewizorem z ulubionymi bohaterami animacji z czasów PRL? W tym quizie sprawdzisz, czy wystarczy ci jedno spojrzenie na kadr, by bezbłędnie rozpoznać kultową wieczorynkę. Powodzenia!

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