4 seriale robią szał na Netflix w Polsce. Thriller wygrywa

W polskim TOP 10 Netfliksa zaszły zmiany. Wśród najchętniej oglądanych seriali dominują nowości, ale to właśnie jeden trzymający w napięciu thriller przyciąga największą uwagę widzów.

Najpopularniejsze seriale w Polsce na Netflix. 4 tytuły robią furorę

„Pałac Wschodni”



Serial opowiada historię Gu-cheona, mężczyzny wizytującego zaświaty, oraz Saeng-gang, skrywającej sekret dwórki, wezwanych przez króla do wykonania ważkiego zadania: odkrycia tajemnic przeklętego pałacu.



„Domek na prerii”



Pełen nadziei dramat rodzinny, epicka opowieść o przetrwaniu i geneza Dzikiego Zachodu w jednym. Ta nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek „Domek na prerii” Laury Ingalls Wilder przedstawia zmagania i triumfy osób, które kształtowały amerykańskie pogranicze.



„Mapa pragnień”



Poruszająca opowieść o Grecie, która wierzy, że przyszła na świat wyłącznie po to, aby jej komórki macierzyste mogły uratować chorą na białaczkę siostrę, Lucy. Gdy jednak Lucy umiera, Greta zostaje z poczuciem ogromnej egzystencjalnej pustki. Tuż przed śmiercią Lucy tworzy „El mapa de los anhelos” — grę, która ma pomóc Grecie zmierzyć się z żałobą i odnaleźć sens życia. W tej niezwykłej podróży Greta poznaje Willa — tajemniczego chłopaka z bolesną przeszłością. Ale czy można naprawdę pokochać drugą osobę, jeśli nie kocha się siebie?



„Za wszelką cenę”



Niewinny ojciec odsiadujący dożywocie za morderstwo własnego syna otrzymuje dowody, że jego dziecko być może nadal żyje — i musi wydostać się z więzienia, aby odkryć prawdę. Czytaj też:

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