Same perełki od Netflix! Rozpiska nowości w tym tygodniu

W tygodniu od 20 do 26 lipca na Netflix zadebiutuje kilkanaście nowych tytułów. W najbliższe dni do biblioteki serwisu dodane zostaną różnorodne perełki kinowe – thrillery, kryminały, dramaty i komedie, a także nowe sezony popularnych reality show i świeżutkie serie true crime, z których słynie platforma. Co warto dodać do swojej listy "do obejrzenia"? Sprawdźcie pełną rozpiskę i zdecydujcie sami.

Kilkanaście nowych tytułów od Netliksa. Premiery na ten tydzień

„Płonąca pułapka”



Strażak zostaje uwięziony na dwudziestym piętrze płonącego wieżowca.

Premiera: 20/7/2026



„WWE: To wprost niewiarygodne!”, 3. sezon



John Cena żegna się z ringiem, ulubieniec fanów powraca, a nowe pokolenie Supergwiazd staje na wysokości zadania. „WWE: Unreal” zabiera widzów za kulisy pracy scenarzystów WWE, gdzie kontuzje, nagłe zmiany planów i decyzje mające wpływ na całe kariery kształtują najbardziej emocjonujący sezon w historii organizacji, prowadzący do WrestleManii 42.

Premiera: 21/7/2026



„Królewna Śnieżka i Łowca”



Po śmierci króla i zarazem ojca Śnieżki na tronie zasiada podstępna czarownica - Ravenna, która, nie mogąc znieść, iż pasierbica jest od niej piękniejsza, postanawia ją zabić.

Premiera: 21/7/2026



„Łowca i Królowa Lodu”



Dwie złe siostry przygotowują się do podboju Ziemi, tylko łowca i Sara mogą je powstrzymać.

Premiera: 21/7/2026



„Toksyczna historia miłosna”



Ekskluzywne przedmieście w Kalifornii. Aresztowanie młodej kobiety za udział w brutalnym, fantazyjnym spisku staje się medialną sensacją. Prawda pozostaje jednak ukryta za misterną siecią kłamstw i manipulacji. W miarę jak śledztwo odsłania kolejne warstwy zdrady, coraz trudniej ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto czarnym charakterem w grze, w której każdy odgrywa swoją rolę.

Premiera: 22/7/2026



„Ultimatum: Ślub albo rozstanie”, 4. sezon

Sześć różnych par na progu małżeństwa. Jeden z partnerów jest gotowy na życiowe zobowiązanie, drugi ma wątpliwości. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni muszą zobowiązać się do małżeństwa lub pójść swoją drogą. Każdy z nich wybierze też potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.



Premiera: 22/7/2026



„Siły specjalne”



Elitarna jednostka pada ofiarą bezprecedensowego ataku. Wysoki rangą oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością. Tomer Sisley i Guillaume Gouix w rolach głównych w bombowym serialu Juliena Leclercqa („Szajka”).

Premiera: 22/7/2026



„Windykator”



Brutalny były windykator wychodzi z więzienia trapiony poczuciem winy i wraca do swojego starego świata, żeby pomścić ofiary lichwiarzy i odkupić swoje stare grzechy — zanim pokona go śmiertelna choroba.

Premiera: 23/7/2026



„Kaulitz i Kaulitz”, 3. sezon



Bliźniacy i supergwiazdy, Tom i Bill Kaulitzowie, zdradzają tajemnice swojego prywatnego życia w Los Angeles i Niemczech w tym zabawnym i kameralnym programie reality TV.

Premiera: 23/7/2026



„Ransom Canyon”, 2. sezon



Staten (Josh Duhamel) i Quinn (Minka Kelly) realizują ryzykowne nowe cele, aby do Ransom Canyon znowu zawitały nadzieja i pomyślność. Obojgu nie do końca pomaga w tym ich burzliwa wspólna przeszłość.

Premiera: 23/7/2026



„Podejrzliwi”



Po nagłej śmierci matki Ruth wraca do rodzinnego miasta i spotyka się z ojcem, którego dziwne zachowanie skłania ją do zadawania pytań o prawdziwą wersję wydarzeń.

Premiera: 24/7/2026



„72 godziny”



40-letni spec od reklamy przypadkiem dołącza do szalonej imprezy kawalerskiej w Miami. Czy zabawa z dwa razy młodszą ekipą pomoże mu uratować karierę?

Premiera: 24/7/2026



„Naga broń”, 1-3



Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii "Naga Broń".

Premiera: 24/7/2026 Czytaj też:

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