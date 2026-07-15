To nowy numer 1. na Netflix. Kultowa historia wyprzedziła thriller Harlana Cobena

Na polskim Netfliksie doszło do zmiany na szczycie zestawienia najpopularniejszych seriali. Po kilku tygodniach dominacji „Za wszelką cenę”, ekranizacja powieści Harlana Cobena, musiała ustąpić miejsca nowości, która zadebiutowała zaledwie kilka dni temu. Nowym numerem jeden w rankingu TOP 10 został „Domek na prerii”.

Nowa perełka Netfliksa? „Domek na prerii” właśnie został najchętniej oglądanym serialem w Polsce

Serial miał premierę 9 lipca i od początku przyciągał uwagę zarówno fanów klasycznej historii, jak i widzów szukających rodzinnego dramatu z rozmachem. To nowa adaptacja kultowego, autobiograficznego cyklu książek autorstwa Laury Ingalls Wilder, która łączy pełną nadziei opowieść o rodzinie z epicką historią przetrwania i narodzin amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Produkcja pokazuje zmagania oraz sukcesy ludzi, którzy kształtowali pogranicze Stanów Zjednoczonych.

Awans „Domku na prerii” oznacza, że z pierwszego miejsca spadł serial „Za wszelką cenę”, który trafił do biblioteki Netfliksa 18 czerwca. Produkcja oparta na bestsellerze Harlana Cobena opowiada historię niewinnie skazanego ojca odsiadującego wyrok dożywotniego więzienia za morderstwo własnego syna. Gdy otrzymuje dowody sugerujące, że dziecko mogło jednak przeżyć, decyduje się za wszelką cenę wydostać z więzienia i odkryć prawdę.

Choć thriller Cobena przez wiele tygodni utrzymywał się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych seriali w Polsce, ostatecznie musiał uznać wyższość nowej produkcji. Wszystko wskazuje na to, że „Domek na prerii” szybko zdobył sympatię widzów i ma szansę pozostać w czołówce rankingu przez kolejne dni.

To kolejny dowód na to, że odświeżone wersje kultowych historii wciąż potrafią przyciągać ogromną publiczność. Jeśli zainteresowanie utrzyma się na obecnym poziomie, „Domek na prerii” może okazać się jedną z największych serialowych niespodzianek tego lata na Netfliksie.

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