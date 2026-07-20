Na HBO Max 8 nowości. Polacy kochają ten film

Przedstawiamy rozpiskę ośmiu tytułów, które w tym tygodniu zadebiutują na HBO Max. Pojawi się kinowy klasyk z Tomem Hanksem, do którego wszyscy chętnie wrócimy, kolejny sezon popularnego w serwisie serialu, czy gratka dla fanów „Euforii”, która będzie ostatecznym pożegnaniem widzów z tą produkcją. Sprawdźcie wszystkie nowości i zobaczcie, co wpadnie wam w oko.

Świetne nowości na HBO Max. Platforma przyciągnie tłumy

„Krótkie lato”



Katia, 8 lat, spędza lato u dziadków na rosyjskiej wsi. Czas jakby się zatrzymał, a tocząca się gdzieś wojna niszczy ludzkie życia.

Premiera: 22 lipca



„Filadelfia”



Tom Hanks jako chorujący na AIDS prawnik, który po zwolnieniu z pracy podaje do sądu swoich byłych pracodawców.

Premiera: 23 lipca



„Longing”



Amerykański kawaler przyjeżdża na pogrzeb syna, o którego istnieniu nie wiedział, i zaczyna mierzyć się ze swoim życiem.

Premiera: 23 lipca



„All American”, 8. sezon



Serial inspirowany życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. Produkcja przedstawia historię zawodnika, który ze szkolnego zespołu trafia do drużyny futbolowej z Beverly Hills, a tym samym do nowego świata pełnego wyzwań oraz możliwości.

Premiera: 23 lipca



„Mortal Kombat”



Zawodnik MMA Cole Young nic nie wie o swoim pochodzeniu, ani o tym dlaczego ściga go Sub-Zero, wyborowy wojownik cesarza Shang Tsunga. Cole trenuje z największymi mistrzami, przygotowując się do walki z wrogami z Zaświatów.

Premiera: 24 lipca



„Stuart Fails to Save the Universe”



Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom musi ocalić rzeczywistość po przypadkowym wywołaniu armagedonu multiwersum.

Premiera: 24 lipca



„Nigdy więcej słońca”



Ojciec, stojąc w obliczu zagrożenia ze strony kopalni rudy żelaza planowanej w pobliżu jego domu, znajduje siłę i nadzieję.

Premiera: 25 lipca



„Euforia”



Retrospektywne spojrzenie na serial HBO „Euforia” z wywiadami z obsadą i twórcami.

Premiera: 25 lipca Czytaj też:

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