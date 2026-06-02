5 najlepszych kryminałów na Netflix. Od dawna nic ich nie przebija

Mroczne tajemnice, skomplikowane śledztwa i nieoczekiwane zwroty akcji – za to widzowie kochają kryminały. Netflix oferuje dziś wiele świetnych produkcji z tego gatunku, ale tylko nieliczne potrafią utrzymać napięcie od pierwszego do ostatniego odcinka. Przygotowaliśmy zestawienie 5 najlepszych kryminałów dostępnych obecnie na platformie – seriali, które zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, i które zdecydowanie warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”.

Najmocniejsze kryminały na Netflix. Te seriale pochłoniesz w kilka dni

„Zadzwoń do Saula”



Produkcja śledzi losy drobnego, borykającego się z problemami finansowymi prawnika Jimmy'ego McGilla i ukazuje jego powolną przemianę w pozbawionego skrupułów adwokata Saula Goodmana.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„Dept. Q”



Arogancki, ale błyskotliwy policjant staje na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców, rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.

