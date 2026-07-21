Maria Prokop idzie do telewizji! Poprowadzi nowy program

Stacja ujawniła właśnie, kto poprowadzi program, w którym mieszkańcy niewielkich miejscowości będą szukać miłości. W tej roli zadebiutuje Maria Prokop.

Maria Prokop poprowadzi „Wielką Miłość w Małym Mieście”

„Wielka Miłość w Małym Mieście” to nowy program Polsatu, którego bohaterami będą osoby z małych miejscowości gotowe otworzyć się na miłość i rozpocząć nowy etap życia. W tej wyjątkowej podróży uczestnikom towarzyszyć będzie Maria Prokop, dla której będzie to telewizyjny debiut w roli prowadzącej.

Przez wiele lat pracowała w korporacji, jednak zdecydowała się całkowicie odmienić swoje życie. Dziś dzieli czas między Polskę i Teneryfę, prowadzi zajęcia jogi, organizuje spotkania oraz wyjazdy dla kobiet, a także rozwija działalność w mediach społecznościowych. Jak podkreśla, największą wartością jej pracy jest możliwość poznawania ludzi i towarzyszenia im w ważnych momentach.

„Wierzę w prawdziwą miłość”

Nowa prowadząca nie ukrywa, że udział w programie jest dla niej wyjątkowym doświadczeniem. „Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii. To dla mnie wielka radość i nowe wyzwanie. Nie mogę doczekać się spotkań z uczestnikami. Chcę być dla nich wsparciem, dodawać im odwagi i razem z nimi przeżyć tę wyjątkową przygodę” – mówi Maria Prokop.

Kim jest Maria Prokop?

Prywatnie Maria Prokop jest mamą i miłośniczką psów. Jak sama podkreśla, nie boi się życiowych zmian i każdy kolejny etap traktuje jako cenne doświadczenie.

Urodziła się w Paczkowie w województwie opolskim. Gdy miała cztery lata, razem z rodziną wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie dorastała. Od najmłodszych lat była związana ze sportem, tańcem, śpiewem oraz aktywnym stylem życia. To właśnie tam wykształciła otwartość i energię, które dziś są jej znakiem rozpoznawczym.

„Wielka Miłość w Małym Mieście” – Nowe randkowe show Polsatu

Twórcy programu zapowiadają, że „Wielka Miłość w Małym Mieście” pokaże historie osób, które udowodnią, że prawdziwe uczucie nie zależy od wieku, miejsca zamieszkania ani życiowego momentu. Maria Prokop będzie wspierać uczestników podczas poszukiwania miłości, kibicując im na każdym etapie tej niezwykłej przygody.

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