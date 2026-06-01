23 filmowe perełki na Netflix, które zasługują na więcej uwagi

Początek czerwca to dobry moment, żeby nadrobić filmowe perełki, które łatwo przegapić w natłoku premier i kolejnych hitów przewijających się na stronie głównej Netfliksa. Tym razem zebraliśmy tytuły oceniane naprawdę wysoko – zarówno przez widzów, jak i krytyków – a jednocześnie takie, o których wciąż mówi się zdecydowanie za mało. Jeśli więc chcecie dobrze zacząć nowy miesiąc i trafić na coś naprawdę wartego obejrzenia, ta lista może okazać się bardzo pomocna.

Zapomniane hity Netfliksa i perełki, które przeszły bez echa. Te 23 filmy warto nadrobić

„Najlepsi wrogowie”



Rok 1961, Karolina Północna. Lider lokalnego Ku Klux Klanu oraz czarnoskóra działaczka podejmują się konsultacji społecznych, by dojść do porozumienia w kwestii integracji szkolnej.



„Powiedz mi, kim jestem”



Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.



„Cienie pod powiekami”



Podczas wojny losy kilkorga mieszkańców Kopenhagi splatają się, gdy na pełną dzieci szkołę przypadkowo spadają bomby.



„Czekam, aż stanie się coś pięknego”



Włochy, koniec lat 40. XX wieku. Pewna matka podejmuje trudną decyzję o wysłaniu syna na północ, aby mógł zacząć nowe życie z dala od biedy.



„Blue Jay”



Jim powraca do rodzinnego miasteczka, by uporządkować sprawy po śmierci matki. Amanda z kolei odwiedza swoją ciężarną siostrę. Ich przypadkowe spotkanie wywołuje falę wspomnień z czasów szkolnych, kiedy byli parą.



„Najpierw zabili mojego ojca”



Beztroskie dzieciństwo siedmioletniej Loung Ung kończy się, gdy władzę w Kambodży przejmują Czerwoni Khmerzy. Cała rodzina dziewczynki trafia do obozu pracy.



„Czasem trzeba odpuścić”



Umęczona matka rozpaczliwie próbuje ocalić rodzinne więzi, zabierając bliskich na konkurs tańca na rurze, w którym startuje jej nastoletnia córka.



„Oblężenie Jadotville”



Początek lat 60. XX wieku. Irlandzki komendant Pat Quinlan wraz z wojskiem staje przeciwko francuskim i belgijskim najemnikom, którzy terroryzują mieszkańców Kongo.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„Światłoczuła”



Agata pracuje z trudną młodzieżą, nurkuje na bezdechu, czerpie z życia pełnymi garściami. Jest niewidoma. Robert jest wziętym fotografem. Ucieka od ludzi. Ich spotkanie zmieni wszystko. Pomoże odnaleźć im miłość i pokonać własne ograniczenia.



„Opiekun”



Mężczyzna po wielu życiowych zakrętach spotyka młodego chłopaka chorego na dystrofię mięśniową.



„Stowarzyszenie miłośników literatury i placka z kartoflanych obierek”



Londyńska pisarka zaprzyjaźnia się z fascynującymi mieszkańcami wyspy Guernsey, kiedy dowiaduje się o klubie czytelniczym, który założyli podczas niemieckiej okupacji.



„To była ręka Boga”



Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.



„Elegia dla bidoków”



Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„Wybór”



Ambitny weterynarz Travis zakochuje się w nowej sąsiadce o imieniu Gabby, jednak ich uczucie natrafia na przeszkody, bo każde z nich jest już z kimś związane.



„Mudbound”



Rodzina McAllanów przenosi się na farmę w Missisipi. Ich sąsiadami są Jacksonowie, czarnoskórzy rolnicy, którzy często padają ofiarami rasizmu ze strony białych mieszkańców.



„Ministranci”



Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.



„Ballada o Busterze Scruggsie”



Bracia Coenowie opowiadają o przygodach amerykańskich pionierów i bandytów na Dzikim Zachodzie, sprawnie lawirując między żartem i absurdem a poważniejszymi klimatami.



„Sny o pociągach”



Spokojny drwal doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku.



„Proces siódemki z Chicago”



Pokojowy protest przerodził się w brutalne starcie z policją, a jego organizatorzy stanęli przed sądem. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów w historii.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Przesilenie zimowe”



Zrzędliwy nauczyciel historii zostaje w szkole podczas przerwy świątecznej aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Wśród nich jest sprawiający problemy Angus.



„Przemytnik”



Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.

